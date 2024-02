A AMLO “se le hace bolas el engrudo”

Entre las acusaciones sobre inyección de dinero de cárteles en una de sus campañas políticas, el supuesto cierre de la frontera con Estados Unidos y sus propuestas electorales en tiempos de veda, al Presidente López Obrador “se le hace bolas el engrudo”. Al inquilino de Palacio entre más habla, más se enreda y contradice, además de confirmar que a él no le salgan con aquello “de que la ley es la ley”.

Pero vamos por partes. En el asunto sobre las versiones periodísticas que hablan de la investigación sobre el supuesto dinero en su campaña presidencial del 2006, del que exigió una disculpa de Estados Unidos, el mismo López Obrador dijo que el tema no lo abordó en la conversación que sostuvo el fin de semana con Joe Biden. “No hablé de ese tema con el presidente Biden, hablamos del tema migratorio”. Sin embargo, con motivo de la visita del martes pasado de la asesora en seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, el mismo Presidente dijo que “no la iba a recibir porque, ¿cómo voy a estar ahí sentado si soy el sospechoso?... pero me pidió el presidente Biden que quería -ella- hablar conmigo y una de las cosas que se trató es que reciba a la representante Elizabeth”. Lo que quiere decir -y que se contradice AMLO- que entonces sí hablaron sobre el asunto y aparentemente no le pidió la disculpa solicitada, porque de haberla recibido la hubiera “cacareado a los cuatro vientos”.

Por otra parte, en la mañanera del martes pasado López Obrador insistió nuevamente en que la amenaza de “cerrar la frontera”, de la que muchos republicanos hablan y de la que el mismo Biden dijo estar dispuesto a hacerlo para lograr un acuerdo con el Congreso y recibir el presupuesto de asistencia militar a Ucrania e Israel, “no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. Es pura propaganda político electoral”, aparentemente nuestro Mandatario no entiende el sentido. Desde la semana pasada -en dos ocasiones-, funcionarios de la Casa Blanca han aclarado que “el cierre de frontera” es única y exclusivamente al tránsito o acceso a los migrantes que solicitan asilo y que se trata de una política interna de tipo administrativa, pero que nunca se ha hablado del cierre total de la frontera a todas las actividades, como son el ingreso de personas debidamente documentadas u operaciones comerciales.

Y por lo que se refiere a las limitantes que la misma ley impone en la temporada de intercampañas, la norma del Instituto Nacional Electoral (INE) establece que “se permite la difusión de propaganda política, la cual tiene como finalidad presentar la ideología, principios, valores o programas de un partido político en general”, pero “no permite presentar o promover ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias electorales a través de la exposición de programas y acciones contenidos en los documentos básicos y, particularmente en la plataforma electoral… con miras a obtener un triunfo en las elecciones”. Sin embargo, al ciudadano inquilino de Palacio Nacional “le vale…”, porque el mismo lunes presentó sus propuestas de reformas constitucionales, de las que dijo textualmente “son propuestas electorales”, actuando como jefe de campaña de Morena y de Claudia Sheinbaum, “porque ahora se dieron las condiciones, pero además, porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir, no sólo para ver qué candidato gana, sino para decidir un proyecto de nación. Ahora vienen las reformas y el pueblo va a decidir en las elecciones”. Más claro, ni el agua.

En fin, López Obrador se contradice y exhibe con el asunto de las acusaciones en su contra, se hace el que no entiende el sentido de “cierre de frontera” con el asunto de los migrantes y “hace lo que se le da la gana” a pesar de los impedimentos de la ley electoral. Total, que “se le hace bolas el engrudo”.

¿Usted, qué opina?