El ex número uno del mundo y leyenda del golf logró el día de ayer durante la tercera ronda del torneo Honda Classic su primera tarjeta con menos de 70 golpes en 917 días participando en cualquier juego sancionado por la PGA. Un total de 69 golpes y marchar empatado en el onceavo lugar en el campeonato y en la ronda de hoy estará acompañado por la joven promesa norteamericana, Sam Burns. El novato y Woods están programados a tomar la cancha a las 11:45.

Para muchos el desempeño este fin de semana de Tiger puede interpretarse como una decepción o poco importante, sin embargo considero que es una muestra clara de su recuperación física y mental. Probablemente Tiger nunca retome el nivel dominante del pasado, pero de conseguir esta tarde un buen resultado sería prueba irrefutable de su regreso a las grandes ligas del golf.

¿A quién no le gustan las historias de cenicienta en donde el rey recupere su título? No va ser fácil, el talento joven ya demuestra un golf más agresivo que el de hace unos años y estrellas como Jordan Spieth, Rory Mcilroy y Justin Thomas no van a ceder sin una batalla.

Ayer en Palm Beach se jugó con mejores condiciones meteorológicas y los resultados también, Alexander Noren firmó la tarjeta más baja con 65 golpes y regresó a la pelea por el campeonato después de un viernes decepcionante.

Por su parte el mexicano Roberto Díaz completó con par de campo y tiene un total de más cuatro golpes en el torneo ocupando la posición trigésima octava.

El liderato lo ocupa Luke List con un total de menos siete golpes, pero es perseguido de cerca por Webb Simpson (-6) y el héroe local Justin Thomas (-6). El alto grado de dificultad de la cancha floridiana, el impredecible clima y un tablero lejos de estar definido, aseguran un domingo entretenido para los seguidores del deporte.

