200 años de grandeza y exigencia

Jalisco cumple 200 años de historia y tradición desde que la Diputación Provincial de Guadalajara declaró a nuestra Entidad como "Estado Soberano federado, con el nombre de “Estado Libre de Xalisco”.

Desde entonces Jalisco ha crecido política y culturalmente, convirtiéndose en la Entidad icono de México, su mariachi, bailes folclóricos, el agave, el tequila, y la charrería, declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, son la representación de lo primero que a una persona se le viene a la mente cuando piensa en nuestro País.



Yo soy de ese Jalisco y reconozco su grandeza, pero sus problemas no desaparecen solo con no mencionarlos, o con el hecho de enfocar todas las miradas en llevar a cabo una celebración histórica.

Cierto es que somos personas orgullosas de ser jaliscienses, de la gastronomía del Estado, sus jericallas, de la carne en su jugo, la birria, el tejuino o sus tortas ahogadas.

En Jalisco reconocemos el talento de figuras como Guillermo del Toro, Katia Echazarreta, Vicente Fernández, Checo Pérez, el Canelo Álvarez o Lorena Ochoa.

Celebramos que hoy somos cuna de 12 pueblos mágicos, luego de que esta semana se sumaran a la lista Cocula, Sayula y Temacapulín, y que juntos y gracias a sus atributos, representan la riqueza histórica, cultural, y natural de Jalisco.

Sin embargo, existen desafíos que no pueden dejarse de lado, y que, para poder enfrentarlos deben reconocerse con el objetivo de actuar para erradicarlos, no solo optar por la "estrategias" de "lo que no mencionas u ocultas no existe", jugando con las cifras a modo o señalando que quienes las puntualizan solo quieren que le vaya mal al Estado.

Hay desafíos en materia de seguridad, con un promedio de seis asesinatos al día; somos la entidad con el mayor número de desapariciones, la impunidad es del 100% en desapariciones y secuestros, y del 99.7 en homicidios dolosos.

Jalisco también alberga el claro ejemplo de la desigualdad social. En un solo municipio podemos encontrar la zona con más lujos y plusvalía, y a menos de 15 minutos de distancia una colonia con casas de cartón y plástico con carencias de luz y agua a donde todavía no han llegado los programas de apoyo.

En materia de medio ambiente Jalisco tiene uno de los ríos más contaminados de México: el Río Santiago, que recibe descargas de más de 300 industrias del corredor industrial Ocotlán-El Salto y pone en riesgo la salud de más de 30 mil personas, sin dejar de lado la deforestación.

Es importante celebrar la historia, reconocernos y fortalecer nuestra identidad, porque ello nos llevará a exigir que la grandeza de Jalisco no sea opacada por sus problemáticas, pero no desapareciéndolas, sino trabajando en ellas con transparencia y honestidad.

Porque quien conoce la historia no la repite, pero también quien conoce la historia sabe que los cambios se hicieron luchando y exigiendo por justicia.

Gracias a ello Jalisco es un Estado libre y soberano, como libres somos de opinar, de exigir por ser un mejor lugar para todas y todos, un lugar seguro donde podamos salir sin riesgos a disfrutar de todas sus maravillas y riqueza.

Tomemos el ejemplo de las y los jaliscienses que alzaron la voz para defender a Jalisco, de Pedro Moreno, Prisciliano Sánchez y Luis Quintanar, entre muchos otros personajes heroicos que llevaron al Estado a tener soberanía y libertad, porque sin duda, todas y todos queremos que le vaya bien a Jalisco.