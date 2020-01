En el lenguaje cinematográfico los recursos que la cámara tiene para la construcción del relato son esenciales; en algún momento de los años 20 del siglo pasado algunos cineastas deciden filmar en un sólo plano una secuencia, lo que permite concentrar el tiempo y el espacio en una toma. Desde entonces es uno de los grandes recursos narrativos; en 1948 Alfred Hitchcock filma “La soga”, usando sólo 9 planos secuencia.

Con las cámaras de 35 mm el plano secuencia dura hasta 10 minutos, con el surgimiento de la cámara digital, el tiempo de la toma se expande; en 2002 el ruso Aleksandr Sokurov filma “El arca rusa” en una sola toma, toda la acción transcurre en el Hermitage; este será el antecedente de “1917”. Ante el centenario de la I Guerra Mundial, Sam Mendes rescata una de las historias de su abuelo, es el relato de un par de soldados que atraviesan una extensa zona de combate para llevar un importante mensaje.

Desde un primer momento, el director tiene la idea de filmar ese recorrido a partir de diferentes planos secuencia, complejos ensayos fueron perfeccionando el ritmo de la travesía y, sobre todo, definiendo los pocos cortes que es necesario hacer, a fin de ensamblar las diferentes fases de un recorrido que atraviesa trincheras, carreteras, ríos, ciudades incendiadas y, ejércitos enemigos. El resultado es una de las más espectaculares películas bélicas jamás filmada, es una proeza técnica.

Con un presupuesto de 100 millones dólares, Mendes tiene todas las facilidades para emprender un impresionante trabajo de construcción de sets que recorren decenas de kilómetros, además tiene la colaboración de la empresa Arri, que diseña una cámara especial para un rodaje donde el espacio es mínimo tanto para los actores como para los equipos de técnicos de fotografía y sonido.

Curiosamente “1917” es una producción de Steven Spielberg, quien hasta el momento es uno de los protagonistas del tenso debate sobre el lugar que deben ocupar las plataformas de streaming en el Hollywood del siglo 21. Puede decirse que ante los deslumbrantes resultados de esta producción la batalla del año, en la noche de Oscars, es todavía favorable al Hollywood tradicional. Podemos reprocharle a la película que se concentra demasiado en la odisea técnica y que los personajes no tienen una vida interna propia (no es fortuito que los actores no han sido nominados), pero estamos ante una experiencia deslumbrante.