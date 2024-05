10 de mayo, nada qué celebrar

El 10 de mayo solía ser un día de fiesta de las familias en torno a la madre dadora de vida. Ya no lo es más en México. Al menos no para todas las madres. La grave crisis por desaparición de personas que existe en México ha convertido lo que era una fecha de alegría y festejo familiar en un día de dolor y lucha. Desde hace trece años, miles de madres han convertido el día de las madres en una jornada de lucha que llaman Marcha por la Dignidad.

Es el caso de la señora Yolanda Morán, a quien un comando armado le desapareció a su hijo Dan Jeremeel Fernández el 19 de diciembre de 2008 en Torreón, Coahuila. Dan Jeremeel dejó a cuatro hijos menores de edad. Ahora el más pequeño ya tiene mayoría de edad y fue obligado, debido a esa desaparición forzada, a crecer sin su padre a su lado. Los cuatro hijos de Dan Jeremeel Fernández quedaron al cuidado de su madre pero también de su abuela Yolanda Morán y el resto de la familia.

Debido a la desaparición de su hijo, la señora Yolanda Morán se convirtió en madre buscadora y una tenaz activista. Fundó Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

Pero el dolor de las madres por las ausencias de sus hijos ocurre por todo el país.

Aquí en Guadalajara para María de Jesús Solís Aguilar, el 10 de mayo ya no es un día de fiesta, contó a Marck Hernández, reportero de este diario. A María Solís le desaparecieron a su hijo Jaime Adrián Ramírez el 18 de septiembre de 2020. Desde entonces lo busca con ahínco, pero ya no celebra el 10 de mayo. “Llevo 4 años marchando, con este año en vez de levantarme a prepararme una comida para festejar el día de las mamás, me levanto directo a una marcha porque yo quiero encontrar a mi hijo porque sin él, mi familia no está completa” (El Informador, 10 de mayo 2024).

Así como Yolanda Morán y como María Solís, miles de madres de todo el país salieron a manifestarse en decenas de ciudades de México para exigir que les devuelvan a sus hijos. Con lemas como: “¡Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están!”, “¡Tú qué harías si fuera tu hijo!”, “¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!”, “Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, miles de madres acompañadas por colectivos de familias organizadas, salieron a manifestarse en este día tan especial y probablemente más doloroso que otros días, si cabe.

En este año centrado en la disputa electoral, más de 90 colectivos de familiares integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) dieron a conocer este 10 de mayo una carta abierta dirigida a los partidos políticos para exigirles que su lucha no sea convertida en un botín político por parte de los candidatos, especialmente los que buscan llegar a la presidencia de la república.

El MNDM exigió a los partidos: “Por ello, en primer lugar les exigimos que la causa de la búsqueda de nuestros seres queridos no sea utilizada en el contexto de estrategias comunicacionales de denostación y ataques durante sus campañas electorales. Nuestro dolor no es un espectáculo, es el motor que nos permite continuar nuestra lucha por la verdad y la justicia y el regreso de quienes amamos”.