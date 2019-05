Lubricante mágico

Hay una manera de conseguir que el Feirense, de Portugal, renuncie al derecho que -según se maneja en los mentideros futbolísticos- tiene a retener por otra temporada a Antonio Briseño en sus filas, y traerlo como refuerzo del Guadalajara para la próxima campaña; es la misma fórmula que puede destrabar las gestiones orientadas a traer a Pepe Toño Rodríguez para asignarle el rol de portero titular de las “Chivas” a partir del próximo Torneo de Apertura 2019; es la misma que podría convencer a los “Tigres” de dejar en libertad a Jurgen Damm, y a éste de integrarse al plantel rojiblanco y no limitarse a seguir siendo objeto del deseo de Tomás Boy, de los dirigentes y de los simpatizantes del “Rebaño Sagrado”…

En efecto: con dinero contante y sonante, todas esas negociaciones podrían fluir. Sin ese lubricante maravilloso, difícilmente.

*

Los “Chiva-hermanos” se ilusionaron cuando su vicepresidente, Amaury Vergara, a raíz de que la ausencia del Guadalajara de la reciente “Liguilla” se convirtió en un hecho consumado, emitió un twitter en que, primero, calificó de “inaceptable” sumar cuatro torneos en calidad de meros “extras” del campeonato; segundo, aseguró estar haciendo “lo necesario para transformar y revolucionar la institución”; tercero, sostuvo que “no habrá tolerancia a la incompetencia”; y cuarto, anunció que “pronto conocerán los cambios”.

No puntualizó qué quiso decir con “pronto”. El mensaje de referencia fue difundido “urbi et orbi” el pasado 23 de abril. En los 38 días transcurridos desde entonces, ha habido muchos rumores… pero ninguna noticia. O, mejor dicho, una sola: que Jair Pereira -el capitán del equipo, nada menos- “no entra en planes” para la próxima campaña; o sea que el plantel, lejos de ampliarse (para no decir “reforzarse”), se reduce (para no decir “debilita”).

*

Entre los rumores -algunos de los cuales difundidos por fuentes vinculadas con la institución-, los más insistentes hacen énfasis en que “no hay dinero”… o, al menos, en que no hay la intención de abrir la chequera para traer a los jugadores que se quisiera.

Así las cosas, y considerando que los equipos que en los últimos torneos han llevado la voz cantante -“Tigres”, Monterrey y América, para ponerles nombre y apellido- ya han anunciado su intención de reforzarse, con todo lo que ello implica, parece difícil que el Guadalajara, con una piraña en el bolsillo de sus dirigentes, pueda competir con ellos.