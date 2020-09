Cualquiera, con dos ojos en la cara y un conocimiento mínimo de los puntos finos del arte y ciencia del futbol (“el latín de los pobres”, lo llamó algún escritor), lo captó al vuelo, sin necesidad de mayores cavilaciones: Toño Rodríguez soltó un balón que, en circunstancias normales, no ofrecía mayores complicaciones; un adversario aprovechó el regalito y anotó el gol del empate para el Querétaro ante el Guadalajara. Macías falló un penalti de último minuto: tiró por la borda la oportunidad, caída del cielo —porque, además, el penalti fue muy discutible—, de enderezar la historia que la pifia de su compañero había torcido.

Errores crasos ambos... Sin embargo, al margen de que Víctor Manuel Vucetich pudiera poner al “Guacho” Jiménez o a Gudiño en el marco para el partido de hoy ante el Necaxa, no hay motivos para sancionar, ni, mucho menos, para calificar de traidores a la causa o exhibir públicamente a sus protagonistas como chivos expiatorios.

*

Macías, en su cuenta de twitter, dejó constancia de ser un joven bien preparado al escribir que “uno no alcanza el éxito sin haber fallado muchas veces”, y que “la única manera de responder ante una falla es aceptarla, aprender de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad”.

José Mourinho, en alguna entrevista reciente, expresó que “en el futbol, más que de ´fracasos´ debe hablarse de ‘experiencias’”. Lo cual remite, ipso facto, a la conclusión de que a menudo los errores, los pasos en falso y los fracasos directos aportan lecciones sobre cómo hacer las cosas mejor, y de ahí al aforismo de Arturo “El Cuyo” Hernández: “La experiencia no es lo que a uno le pasa, sino lo que uno hace con lo que le pasa”.

*

Es posible, en efecto, que los errores de Rodríguez —el del martes ante Querétaro y uno anterior ante el Toluca— le cuesten la titularidad. Es probable, sin embargo, si así ocurre, que cuando las circunstancias así lo determinen o el técnico lo estime pertinente, recupere la jerarquía.

No parece ser el mismo caso de Macías... aunque el del martes fue, ya, el segundo penalti que falla en lo que va del Torneo de Apertura. En todo caso, pudiera ser que el próximo se encomendara a otro jugador, porque un equipo con aspiraciones no puede tirar a la basura tantos cheques al portador pagaderos por goles.