Juicios prematuros

“Una golondrina no hace verano”…

Que se le negara el gol porque Volpi, al detener un penalti cobrado por Vigón, y los palos, al rebotar sendos disparos de Aboagye, Rivero y el mismo Vigón, no necesariamente condena al Atlas a reeditar las penurias de que está repleto su historial.

Que Cardozo debutara en la Liga como timonel del Guadalajara con derrota en Tijuana, tampoco puede es señal inequívoca de que los rayados estén predestinados a prolongar el ciclo de “Chivas Flacas” dentro de la competencia doméstica, que se inició, aún con Matías Almeyda en el puente de mando, tras la conquista del Torneo de Clausura 2017.

*

Ni los rojinegros, el viernes ante el Querétaro, en el Jalisco, ni los rojiblancos, el sábado en Tijuana, por más imaginación que le pongan al asunto sus simpatizantes, dieron muestras de que merecen ser incluidos en el selecto grupo de los aspirantes al título, ciertamente. Empero, tampoco parecen estar tan dejados de la mano de Dios para descalificarlos a las primeras de cambio.

Gerardo Espinoza y Pepe Cardozo, al frente de sus respectivos pelotones, solventaron apenas las primeras batallas. Y así como hubiera sido prematuro echar a vuelo las campanas si las victorias hubieran llegado, sería prematuro desgarrarse las vestiduras porque el primer paso, en ambos casos, fue incierto.

*

Indicios adicionales de que pueden ser engañosas las impresiones que dejan las primeras apariciones de los equipos, serían las reacciones que generaron las victorias del Cruz Azul sobre el Puebla, el sábado, y del Toluca, ayer, sobre el Morelia…

En ambos casos, quedó flotando la sensación de que si en el futbol mexicano se aplicara el VAR —institucionalizado ya en varias competencias futboleras del Primer Mundo, y empleado exitosamente varias veces para dilucidar acciones confusas en el reciente Mundial de Rusia—, las historias, en ambos casos, pudieron haber sido diferentes…

En el primer gol del Cruz Azul, quedó la duda de si Caraglio no cometió una falta previa sobre Robles… y, sobre todo, de si el penalti del que se derivó el segundo gol cementero no fue una invención del árbitro Roberto Ríos Jácome. En Toluca, más que en la invalidación del gol que pudo haber significado el empate para el Morelia, si la pelota no estaba en movimiento al reanudarse el juego tras esa infracción.

Temas de discusión —¡como tantos…!— para el Día del Juicio.