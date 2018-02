Desde que los dueños de la pelota intentaron aclarar que la versión de que cocinaban a fuego manso el proyecto de suprimir el ascenso y descenso en el futbol mexicano durante cuatro temporadas, supuestamente para fortalecer a los equipos y corregir algunas imperfecciones del sistema de competencia, hubo quienes descartaron que fuera por ahí el verso…

En el entendido de que el futbol es —o debería ser—, por donde quiera vérsele, un negocio, los empresarios que participan en esa empresa podían anticipar que suprimir el ascenso y descenso les sería contraproducente. Sin la motivación del ascenso y el descenso, el campeonato mexicano pasaría a ser un campeonato descafeinado, desnaturalizado; tan intrascendente como un torneo de bebeleche en una escuelita de barrio.

*

Aunque han dicho que el plan en ese sentido nunca existió y que el asunto levantó una densa polvareda en el medio hace algunas semanas por culpa de una filtración que destacó un aspecto que sólo tangencialmente se había mencionado (como los gatos de la fábula, que tras dar cuenta de “un lechón en un asador metido, después de haberlo lamido trataron en conferencia si obrarían en conciencia al comerse el asador”), y aunque ayer volvieron a pedir “calma” en el manejo de esa información, no sólo es probable que el tema del ascenso y descenso esté en la agenda de los dueños de la pelota: sería deseable que así fuera.

*

Del sistema de competencia que estimula a los equipos de Primera División con la amenaza del descenso y a los de las divisiones inferiores con la perspectiva del ascenso, se ha convenido en que es saludable, pertinente y positivo; tanto así que en muchos países opera en modalidades más audaces que la que se aplica en México, al involucrar no a uno sino a dos o más equipos al término de cada temporada.

De la experiencia mexicana, al cabo de casi 70 años (el mecanismo se implementó en 1950), se desprende que no hay las suficientes plazas para que todos los equipos participantes en la Liga de Ascenso tengan perspectivas de participar de manera decorosa y de hacer huesos viejos en el máximo circuito —Pumas y Cruz Azul serían los modelos ideales en esa materia—… como no fuera reduciendo el número de plazas de Primera. Algo que (no se necesita ser inteligente para anticiparlo) simplemente nunca sucederá.

Así que…