- “Tarde piaste…”

Como parte de los ejercicios que en períodos preelectorales, como el actual, se realizan de manera sistemática, uno de los candidatos a la Presidencia Municipal de Guadalajara, Eduardo Almaguer Ramírez, fue invitado a participar en “un foro de especialistas en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y movilidad”…

Se supone que ejercicios similares se efectúan a iniciativa de diversos sectores de las llamadas “fuerzas vivas” de la sociedad. Se supone que se invita a todos los candidatos a cargos similares. Se supone que a todos ellos se les plantea un diagnóstico de la problemática urbana en los correspondientes rubros. Se supone, sobre todo, que el resultado de tales jornadas debe de ser una serie de señalamientos que los candidatos acepten como válidos (premisa mayor) y se traduzcan en líneas de operación o compromisos de Gobierno (premisa menor) de quien resulte favorecido por el voto popular.

-II-

Bien. El caso es que, tras escuchar a los “especialistas”, Almaguer -consigna la nota de EL INFORMADOR- “prometió impedir el crecimiento desordenado (…); frenar la especulación inmobiliaria mediante una veda, hasta obtener el resultado de un estudio urbano ambiental, (y pugnar por) la renovación de los planes parciales, de acuerdo a los criterios ambientales, urbanos, sociales e inclusivos”.

Todo lo cual estaría muy bien, obviamente, si no fuera porque, primero, el crecimiento desordenado de Guadalajara y anexas ya es un hecho consumado y al parecer irreversible; segundo, porque la especulación inmobiliaria es la consecuencia del crecimiento incontrolable de la población; tercero, porque la “veda” iría, probablemente, en contravención de las leyes y reglamentos que permiten que la ciudad crezca -y aun se desparrame en forma anárquica- en función de la imparable (hasta ahora) demanda de la población; cuarto, porque los estudios y “criterios ambientales”, etc., debieron hacerse en su momento; no ahora, cuando en rubros como seguridad, espacios públicos, áreas verdes, movilidad, abastecimiento de agua, disposición de residuos, etc., las respuestas de la comuna son a todas luces deficientes, por decir lo menos.

-III-

La pregunta es si no sería mejor que los “especialistas” en todas esas materias unieran sus esfuerzos para plantear -como el médico o el dentista… a los que muchas veces se acude demasiado tarde- una serie de medidas remediales que a corto, mediano y largo plazo pudieran aplicarse, y que los todos los candidatos se comprometieran a aplicar.

A las demás promesas queda a la medida el refrán: “¡Tarde piaste, pajarito…!”.