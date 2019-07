- “Queremos ver…”

En “Mad”, la revista satírica estadounidense en vías de desaparecer, según trascendió en días pasados, había una sección en la que encajaría perfectamente un proyecto recién anunciado por el actual presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro…

El proyecto consiste en una serie de acciones orientadas a la recuperación de 10 espacios públicos en el primer cuadro de la ciudad. Dos de ellas ya fueron anticipadas a manera de botones de muestra: una, la Plaza Juárez, a inmediaciones del Parque Agua Azul, la antigua Estación del Ferrocarril y el complejo de edificios públicos del que forman parte la Casa de la Cultura, la Casa de las Artesanías y los subutilizados teatros Guadalajara (del Seguro Social) y Experimental de Jalisco; otra, la plazoleta entre la centenaria Preparatoria de Jalisco (la famosa Prepa 1) y el edificio que por muchos años fue sede de la XV Zona Militar y actualmente lo es de la Secretaría de Cultura, tras un fallido intento de convertirlo en museo de paleontología o algo por el estilo.

-II-

El alcalde hizo el anuncio en presencia de dos decenas de personas, identificadas genéricamente en la correspondiente nota periodística como “miembros de la sociedad civil”; (lo que antaño se conocía como “ciudadanos”, simplemente). La intención -se dijo- es “replicar en otros puntos de la capital jalisciense” el modelo que va tomando forma en el Paseo (otrora Avenida) Alcalde: “espacios con puntos limpios -a diferencia de tantos que se caracterizan precisamente por la suciedad y el deterioro- y arbolados, diseñados principalmente para los peatones”. Y además, por si alguna duda quedara, “basados en el modelo que existe en ciudades como Copenhague, París y Boston”. (“¡’Ai pinchemente!”, diría Juan José Doñán).

Tangencialmente, se anunció que ya hay “recursos” destinados a “realizar trabajos para mejorar calles aledañas al Paseo Alcalde, que se han visto afectadas por el aumento de tráfico vehicular que la creación del Paseo provocó sobre ellas”. No se puntualiza si en esa mejoría se contemplan medidas que reduzcan el ruido, la contaminación y demás molestias para los vecinos, inherentes al tráfico de los cientos de camiones urbanos cuyas rutas fueron desviadas a raíz de la reconversión de la Avenida en Paseo… o si sólo se aplicarían a las superficies de rodamiento.

-III-

Por cierto -para no dejar hilos sueltos-: la sección de la revista “Mad” a la que hacíamos referencia en el primer párrafo, se llamaba “Scenes we’d like to see” (escenas que quisiéramos ver).

(Dicho lo cual, con la venia del lector amable hacemos un receso en este espacio. Hasta el próximo lunes… si Dios no lo remedia.)