- “Prueba y error”

Una de las leyes de Murphy -variante del viejo axioma de que “Es de humanos errar”-, señala que “El fracaso nos da la oportunidad de empezar de nuevo en forma más inteligente”…

Así, considerando que hubo consenso en que las primeras jornadas de vacunación contra el COVID-19 en Guadalajara y anexas fueron un muestrario de errores y un catálogo de disparates, al someter a muchos miles de personas mayores a incomodidades considerables y exponerlas a riesgos innecesarios, lo mejor que podría suceder sería, primero, que los responsables reconocieran las pifias en que incurrieron, y tomaran, a continuación, medidas para no repetirlas.



-II-



En ese sentido se orientan, en teoría, determinaciones como las recién anunciadas (EL INFORMADOR, III-25-21, p. 1-A), en el sentido de que, para evitar “las filas kilométricas, la espera de más de 48 horas en la vía pública y las aglomeraciones” precedentes, se decidió citar por teléfono a las personas que ya se registraron, y asignarles lugar, fecha y la hora de aplicación de la vacuna. Se advirtió -en palabras de Armando Zazueta, delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco- que “quien no tenga cita (…), lamentablemente no será atendido”. Se subrayó la intención de que la vacunación, en lo sucesivo, se realice “con orden y respeto” -no “a lo ‘Gorras’”, como la otra vez-; se hizo un “llamado a la paciencia”, en el entendido de que “habrá vacunas para todos”: una aseveración creíble… si se ha tenido el cuidado de saber cuántas serán necesarias.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal ofreció poner “todo de su parte para que la nueva jornada transcurra con agilidad”; pidió a los ciudadanos “no hacer filas con anticipación en los puntos que ya fungieron como centros de vacunación o en cualquier otro sitio”, porque la cita será obligatoria.



-III-



Dos puntos adicionales: uno, que procede conceder el beneficio de la duda a quienes estiman haber aprendido de los errores -propios o ajenos- anteriores, y decidido enmendarlos; y otro (el principal, quizá)..., que los ciudadanos hagan su parte.

Si en otras latitudes las jornadas de vacunación se han realizado en forma segura y ordenada, prueba de que sí se puede… Aunque la experiencia invite a dudar de que pueda ser verdad tanta belleza… y que otra de las leyes de Murphy advierta que “Si usted sabe que algo puede fallar, y toma las precauciones necesarias para evitarlo…, entonces algo más fallará”.