Este viernes 31 de octubre marca el cierre de uno de los meses favoritos para muchas personas, pues está lleno de misterio y elementos relacionados con el terror. No es para menos: hoy también se celebra Halloween, una tradición de influencia extranjera que antecede al 1 y 2 de noviembre, fechas en que en México se honra a Todos los Santos y a los Fieles Difuntos, es decir, el Día de Muertos.

Con todos estos motivos, el 31 de octubre se convierte en el momento ideal para ambientar tu hogar y disfrutar, ya sea en solitario o acompañado de amigos, pareja o familia, de alguna de las películas clásicas de terror perfectas para la noche más escalofriante del año. Aquí te compartimos 15 cintas recomendadas para que organices una auténtica velada de miedo.