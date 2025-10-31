Viernes, 31 de Octubre 2025

Películas de terror clásicas para ver hoy por Halloween

Lee estas recomendaciones para que planees una velada de miedo, a propósito de que es viernes y sobre todo, Halloween

Oralia López

Este viernes 31 de octubre marca el cierre de uno de los meses favoritos para muchas personas, pues está lleno de misterio y elementos relacionados con el terror. No es para menos: hoy también se celebra Halloween, una tradición de influencia extranjera que antecede al 1 y 2 de noviembre, fechas en que en México se honra a Todos los Santos y a los Fieles Difuntos, es decir, el Día de Muertos.

Con todos estos motivos, el 31 de octubre se convierte en el momento ideal para ambientar tu hogar y disfrutar, ya sea en solitario o acompañado de amigos, pareja o familia, de alguna de las películas clásicas de terror perfectas para la noche más escalofriante del año. Aquí te compartimos 15 cintas recomendadas para que organices una auténtica velada de miedo.

1

Psicosis (1960) - De Alfred Hitchcock

Una obra maestra del suspense que sigue la historia de Marion Crane, quien se encuentra en una misteriosa pensión dirigida por Norman Bates.

2

El Joven Frankenstein (1974) - De por Mel Brooks

Una comedia de terror que parodia los clásicos monstruos de Universal, con toques de humor inteligente.

3

El Resplandor (1980) - De Stanley Kubrick

Jack Torrance se convierte en el cuidador de un hotel aislado durante el invierno, donde la soledad y el aislamiento desencadenan una espiral de locura y horror.

4

La Profecía (1976) - De Richard Donner

Un thriller de terror que sigue la historia de un diplomático y su esposa que adoptan a un niño, sin saber que es el Anticristo. La película es conocida por su atmósfera sombría y sus escenas impactantes.

5

El Exorcista (1973) - De William Friedkin

La posesión demoníaca de una niña de 12 años y los intentos de exorcizarla son el foco de esta película, considerada como una de las más aterradoras de todos los tiempos.

6

La Noche de los Muertos Vivientes (1968) - De George A. Romero

Un grupo de personas se refugia en una casa mientras los muertos vivientes los acechan en esta pionera película de zombis.

7

El Silencio de los Corderos (1991) - De Jonathan Demme

Un psicópata conocido como Buffalo Bill y el inteligente, pero perturbado Hannibal Lecter son los protagonistas de esta inquietante historia.

8

El Bebé de Rosemary (1968) - De Roman Polanski

Una pareja joven se muda a un edificio de departamentos donde cosas extrañas comienzan a suceder durante el embarazo de la protagonista.

9

Los Otros (2001) - De Alejandro Amenábar

Una mujer cuida a sus hijos en una mansión aislada mientras esperan el regreso de su esposo de la guerra. La película juega con la percepción y el misterio.

10

El Sexto Sentido (1999) - De M. Night Shyamalan

Este thriller psicológico gira en torno a un niño que puede ver y comunicarse con los muertos. Con un sorprendente giro final, la película es conocida por su capacidad para mantener la intriga hasta el último momento.

11

Carrie (1976) - De Brian De Palma

La vida de una joven socialmente marginada da un giro oscuro cuando descubre que tiene poderes telequinéticos y los utiliza para vengarse.

12

Pesadilla en Elm Street (1984) - De Wes Craven

Freddy Krueger, un asesino de sueños, aterroriza a un grupo de adolescentes en sus pesadillas, lo que tiene consecuencias mortales en la vida real.

13

Viernes 13 (1980) - De Sean S. Cunningham

Es un clásico del cine slasher que sigue a un grupo de jóvenes consejeros en un campamento de verano que son perseguidos y asesinados por un misterioso asesino enmascarado. La película dio inicio a una icónica franquicia de horror con el personaje de Jason Voorhees como su villano central.

14

Tiburón (1975) - De Steven Spielberg

La tranquila ciudad costera de Amity se ve amenazada por un gran tiburón blanco, lo que da lugar a una caza implacable para eliminar al depredador.

15

El Aro (2002) - De Gore Verbinski

Después de ver una cinta de video maldita, los espectadores tienen siete días de vida antes de encontrarse con un destino siniestro.

