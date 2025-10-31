Cineteca FICG: Cartelera del 31 de octubre al 2 de noviembre

Guadalajara es una ciudad con cientos de espacios dedicados a disfrutar el arte, la música y el cine. Uno de los más conocidos a nivel nacional es la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), cuyas salas albergan los mejores estrenos del cine mexicano e iberoamericano.

Bajo el control de la Universidad de Guadalajara, el recinto se ha consolidado como uno de los más importantes de la escena cinematográfica mexicana , ya que sus pantallas han proyectado las mejores películas latinoamericanas y extranjeras, incluso aquellas galardonadas con premios como el Oscar.

Aunque su enfoque principal son filmes independientes y experimentales, también cuenta con algunas proyecciones de cine comercial para satisfacer todo tipo de gustos y preferencias.

Así que, si aún no tienes planes para este fin de semana, a continuación te compartimos todas las películas disponibles en la Cineteca FICG:

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze

Chainsaw Man da el salto al cine con una historia llena de acción que continúa los eventos del anime. Denji, convertido en el temido Chainsaw Man tras unirse a su perro-demonio Pochita , se enfrenta a una nueva y peligrosa batalla entre cazadores y demonios.

Funciones disponibles:

Domingo 2 de noviembre - 5:50 pm

Amores Perros

Un trágico accidente entrelaza las vidas de tres personas ; un joven que pone todo en juego por la esposa de su hermano, una modelo que lo pierde todo junto a su amante y un hombre sin hogar que se enfrenta a su pasado. A 25 años de su estreno, el aclamado debut de Alejandro González Iñárritu vuelve a los cines con una versión restaurada.

Funciones disponibles:

Domingo 2 de noviembre - 8:00 pm

El payaso del maizal

Quinn y su padre se mudan a Kettle Springs con la esperanza de empezar de nuevo , pero pronto descubren una comunidad dividida. A medida que aumentan los conflictos entre sus habitantes, un aterrador payaso llamado Frendo aparece, dando inicio a una pesadilla real.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 3:30 pm

Frankenstein

El ganador del Oscar Guillermo del Toro presenta su versión cinematográfica del clásico de Mary Shelley, centrado en Víctor Frankenstein, un científico talentoso pero soberbio que da vida a una criatura mediante un experimento prohibido. Su acto desafiante desata una tragedia que condena tanto al creador como a su monstruosa creación.

Funciones disponibles:

Viernes 31 de octubre - 3:00, 3:30, 4:30, 5:00, 5:30, 6:10, 6:40, 7:40, 8:10 y 8:40 pm

Sábado 1 de noviembre - 3:45, 5:10 y 8:10 pm

Domingo 2 de noviembre - 3:00, 5:15 y 8:30 pm

La Máquina, The Smashing Machine

The Smashing Machine cuenta la historia real de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas que, en pleno auge de su carrera, enfrenta la adicción y el descontrol emocional mientras lidia con los límites del éxito tanto dentro como fuera del ring.

Funciones disponibles:

Domingo 2 de noviembre - 3:45 pm

Cacería de Brujas

Una profesora universitaria se ve atrapada entre conflictos personales y laborales cuando un estudiante denuncia a un compañero y un secreto oculto de su pasado comienza a salir a la luz.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 5:10 pm

El callejón de los milagros

En el vibrante y caótico corazón de la Ciudad de México, las vidas de distintos personajes se entrelazan por azar.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 5:45 pm

Domingo 2 de noviembre - 8:30 pm

Tesis sobre una domesticación

Una mujer trans logra consolidar su éxito profesional y personal, forjando una historia que mezcla ambición, brillo y complejidad, mientras redefine los límites entre la autenticidad y el deseo de triunfar.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 4:00 pm

Domingo 2 de noviembre - 6:00 pm

No me sigas

Carla, una joven ansiosa por ganar reconocimiento social, busca hacerse un nombre en las redes y decide mudarse a un edificio conocido por sus leyendas paranormales. Al principio, simula encuentros con fantasmas para atraer seguidores, pero su ambición la lleva a despertar una auténtica presencia maligna que empieza a controlar su vida, borrando los límites entre la realidad y la ficción.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 8:45 pm

Domingo 2 de noviembre - 3:15 pm

Soy Frankelda

Soy Frankelda sigue a una escritora mexicana del siglo XIX que se adentra en lo más profundo de su mente para enfrentar a las criaturas que ella misma imaginó. En este viaje onírico y oscuro, Frankelda deberá desafiar sus propios miedos y descubrir hasta qué punto la línea entre la fantasía y la realidad puede desvanecerse.

Funciones disponibles:

Domingo 2 de noviembre - 8:25 pm

Springsteen: Música de ninguna parte

La película explora la creación del icónico álbum Nebraska de Bruce Springsteen , lanzado en 1982. Grabado con una simple grabadora de 4 pistas en su habitación en Nueva Jersey, el disco representa un punto crucial en su carrera.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 6:55 pm

Enzo

Enzo, un joven de 16 años, rompe con las expectativas de su acomodada familia al iniciarse en un aprendizaje de albañilería, un mundo muy distinto al que sus padres habían planeado para él.

Funciones disponibles:

Domingo 2 de noviembre - 3:30 pm

Dulce muerte

Entre la comicidad y la sensibilidad, un médico que se ha convertido en comediante y una mujer decidida a preparar su despedida se encuentran , compartiendo un mismo objetivo: enfrentar la muerte con dignidad.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 6:30 pm

Domingo 2 de noviembre - 4:00 pm

Al este del mediodía

En East 12, una ciudad industrial desolada situada en un Egipto de matices surrealistas , Abdo, un joven músico prodigio con espíritu rebelde y ansias de un mundo más justo, emplea su talento musical como arma para desafiar la autocracia que gobierna la ciudad.

Funciones disponibles:

Sábado 1 de noviembre - 8:30 pm

Acerca de un héroe

Tras la misteriosa muerte del obrero Dorem Clery, el narrador, Werner Herzog, se traslada a la ciudad estadounidense de Getunkirchenburg para indagar en el extraño suceso. Pero Herzog no es lo que parece, y la película revela mucho más de lo que inicialmente imaginamos.

Funciones disponibles:

Domingo 2 de noviembre - 8:30 pm

