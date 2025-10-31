Netflix considera comprar Warner Bros, esto es lo que sabemos

El pasado jueves 30 de octubre por la noche, un periodista, editor y corresponsal de noticias reconocido por su trabajo en la industria del entretenimiento en Hollywood, publicó que Netflix buscaría adquirir Warner Bros, el estudio de cine y entretenimiento estadounidense.Las especulaciones, mismas que se originan desde una fuente cercana al caso, surgen luego de que el servicio de streaming contratara a un banco de inversión para evaluar una posible oferta por el estudio de entretenimiento del país del norte, lo que le permitió acceder a sus detalles financieros.Se presume que Netflix habría elegido al mismo banco que asesoró a Skydance Media en su oferta por Paramount Global.WBD hizo una declaración que impactó al mercado del entretenimiento al confirmar el pasado 21 de octubre de 2025 que está a la venta. Warner Bros afirmó que, ante el interés no solicitado de varias partes por adquirirla, ha iniciado un proceso de revisión estratégica.Este año, en el mes de abril, Netflix subió a YouTube una serie de videos donde hizo público sus resultados financieros y perspectivas comerciales del primer trimestre de 2025. En dicho material participó el codirector ejecutivo, Greg Peters, quien pareció descartar las especulaciones sobre una fusión de estudios."Eso se logra con el arduo trabajo de desarrollar esas capacidades día a día. No se consigue simplemente comprando otra empresa que también esté desarrollando esas mismas capacidades", declaró.Por su parte, el codirector ejecutivo, Ted Sarandos, explicó que Netflix no tiene ningún interés en poseer cadenas de medios tradicionales.Hasta el momento, gracias a una fuente cercana, se tiene conocimiento de que la plataforma de streaming se ha acercado a evaluar la adquisición de WBD, sin embargo, no ha emitido ninguna declaración al respecto en sus redes sociales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF