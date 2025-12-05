Este año, Navidalia celebra seis años de magia y asombro, consolidándose como el parque temático de Navidad más espectacular del mundo. Desde su primera edición, más de 570 mil visitantes han recorrido sus mundos fantásticos, viviendo la esencia más profunda de la Navidad.

Navidalia se ha convertido en un espacio donde la ilusión, la alegría y los valores que nos unen como familia cobran vida, y donde la riqueza y diversidad de la Navidad alrededor del mundo se expresan desde sus raíces históricas hasta sus formas más contemporáneas, ofreciendo a cada visitante una experiencia única de emoción, luz y fantasía.

A partir de hoy 5 de diciembre, el Parque Ávila Camacho se transformará en un escenario mágico donde México se encuentra con el mundo. Sus cuatro mundos temáticos y su espectáculo principal, Canticorum, ofrecen una experiencia de clase mundial llena de luces, sabores, sonidos y emociones, donde los visitantes vivirán la Navidad de manera única e inolvidable.





Los mundos y espectáculos de Navidalia 2025:

Posada Mexicana

En un pintoresco pueblo mágico lleno de color y alegría, los visitantes disfrutan de buñuelos, ponche, pozole y tamales en La Plaza, mientras las luces y la música crean un ambiente festivo único. La experiencia culmina con la Gran Posada, donde más de mil voces entonan las tradicionales letanías, llenando la noche de calidez, unión familiar y la magia de México.

Mundo Nórdico

Una travesía nórdica a través de un paisaje invernal rodeado de pinos nevados y seres fantásticos inspirados en la mitología escandinava. La experiencia culmina en el Camino de Hielo, donde patinar bajo la mágica noche, rodeado de luces y melodías invernales, transforma cada paso en un recuerdo que permanece en el corazón.

Mundo Europeo

Entre cabañas iluminadas y calles llenas de encanto, el Gran Árbol y su emotivo espectáculo musical envuelven a los visitantes con melodías navideñas y una escenografía impresionante. Su mercado europeo ofrece delicias gastronómicas y regalos perfectos para compartir, sumergiendo a todos en la magia de una Navidad europea auténtica y memorable.

Mundo del Medio Oriente

A bordo de nuestras barcazas, los visitantes viajan a los orígenes de la Navidad, adentrándose en tierras lejanas donde las leyendas cobran vida. Este año, el Mundo del Medio Oriente crece en tamaño y esplendor, presentando un nuevo espectáculo visual fascinante, lleno de actos hipnóticos bajo un cielo de luces brillantes. El recorrido se complementa con la autenticidad de un tradicional mercado árabe, donde se pueden disfrutar aromas y sabores únicos: desde el cálido olor a especias y el sutil incienso hasta la profunda fragancia de la mirra, creando una experiencia exótica y mágica que deja huella.

Canticorum

El espectáculo más emblemático de Navidalia ofrece una majestuosa puesta en escena inspirada en la Alta Edad Media y un repertorio con las piezas más emblemáticas de la historia en sus idiomas originales. Más de 30 artistas, entre solistas, coros y orquesta, envuelven al público en una experiencia sensorial y emocional que captura la verdadera esencia de la Navidad, llenando cada corazón de asombro y maravilla.

Con más de cinco hectáreas de escenarios, espectáculos multimedia de clase mundial y experiencias inmersivas, Navidalia 2025 promete superar las expectativas y seguir siendo el punto de encuentro favorito de miles de familias que buscan celebrar la Navidad de una manera única, emotiva y memorable.

Horario: Domingo a jueves de 19:00 hrs a 00:00 hrs

Viernes y sábado de 19:00 hrs a 01:00 hrs

Cerrado lunes 08, martes 09, lunes 15, martes 16 y miércoles 24 de diciembre

Boletos en boletomovil.com

