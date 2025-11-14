Este viernes 14 de noviembre ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía la película mexicana Después, dirigida por la cineasta mexicana Sofía Gómez Córdova y protagonizada por Ludwika Paleta y Nicolás Haza.

En entrevista para Gente Bien la directora y el joven actor Nicolás Haza platican sobre su trabajo en el largometraje Después, donde una mujer descubre ante la muerte de su hijo, quien luchaba por encontrarse, que ella misma se fue perdiendo.

Sofía Gómez Córdova

Es una productora, editora, guionista y directora de cine mexicana, egresada de la UdeG, que también es socia fundadora de la casa productora y el estudio de postproducción Brujazul, quien dirige su segundo largometraje Después.

¿Cómo surge la historia de este filme?

“A partir de una idea original de Luis Briones, el guionista con el que la escribí, y va en torno a explorar lo que ocurre con las personas más cercanas a alguien que ya no está, y cómo estas personas de alguna manera van descubriendo y reconstruyendo un retrato del ausente que resulta contradictorio. Después la película se fue focalizando en la madre, en la compleja relación de codependencia que tenían madre-hijo y cómo la perdida se convierte también paradójicamente en un vehículo para reencontrarse con ella misma”.

¿Qué fue lo más difícil de filmar “Después”?

“Es muy difícil poner el nivel de dificultad porque todo representa un aprendizaje y un reto, la película con respecto a la primera que dirigí (Los años azules), tiene niveles de complejidad desde la producción a los que no me había enfrentado. Y podría mencionar algunas cosas muy prácticas como el hecho de que teníamos una cantidad absurda de locaciones porque hay muchos pequeños lugares que se retratan, es una película multiformato, entonces vemos pequeños retazos que Jorge, el personaje que interpreta Nicolás Haza, grababa, o material de archivo familiar y otros retos que tienen que ver con la multiplicidad de actores y los contextos tan distintos de los que vienen, en ese sentido, me facilito mucho el camino que Ludwika Paleta y Nicolás Haza tuvieran una inteligencia enorme y profesionalismo, de cómo conducirse en esta colaboración”.

¿Cómo elegiste al cast?

“Por pura casualidad, en 2018 que era cuando empezábamos a escribir, conocí a Ludwika Paleta en un taller, al que nos invitó la Catedra Bergman de la UNAM, hicimos un ejercicio juntas y hubo click. Y a Nico, tres años después, en 2021, lo conocí, me cayó muy bien, me pareció que a pesar de su edad es sorprendentemente centrado, consciente de su circunstancia, abierto con sus inquietudes, preocupaciones e inseguridades también, todo eso, me hizo sentir que era con quien podría trabajar muy a gusto, lo cual para mi es requisito, y creo que no me equivoque. Además creo que tuvieron una relación de trabajo muy buena, ellos se pusieron de acuerdo en cuáles eran los límites y eso, y hacer mi trabajo fue muy placentero y tranquilo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invitar a la gente a que vayan a partir del 13 de noviembre a las salas de cine de toda la República Mexicana, vayan a verla al cine, en la primera semana porque nunca se sabe cuánto va a durar una película en cartelera. Es una película pensada para el cine, para la pantalla grande, para que se escuche, la música es super importante, en los próximos días va a salir el primer sencillo que se llama Canción sin fin, después va a estar el soundtrack completo en plataformas, y ahí mismo en el universo del sonido de la película, la música está a cargo de Anan, y la mezcla sonora es de Carlos Cortés, ganador del Oscar por El sonido del metal, fue quien hizo la mezcla de sonido y fue super bonito trabajar con él, entonces todo ese equipo de personas y todas las que en este momento no hay tiempo de mencionar, pensamos en esta película para ofrecérselas en el cine”.

Nicolás Haza

Es un joven talento que ha diversificado su perfil en la actuación, el modelaje y la música, quien debuta en la pantalla grande en esta película y comparte créditos con su madre, Ludwika Paleta.

¿Cómo describirías a Jorge, tu personaje en “Después”?

“Jorge es un personaje que te enseña muchos lados de él mismo, porque te enseña quién es con cada una de las personas en su vida, podría parecer una persona diferente con su mamá que con alguna de sus dos parejas, que con su papá, pero a través de él se explora que todas son verdaderas, como lo es en la vida real con todos nosotros, tenemos diferentes lados de nosotros mismos que nos vuelven quienes somos. Es un personaje muy impulsivo, alguien soñador, pero también disperso, de esas personas que todos los días podrían parecer que tienen una nueva pasión, pero tiene que ver con lo disperso y curioso que es. Fue muy divertido de explorar, obviamente un reto, no solo tener que lidiar con la presión de que fuera en su momento mi primer película, sino también la presión de trabajar al lado de mi mamá, por el ícono que es en México”.

¿Cómo te preparaste para este personaje?

“Hubo muchos talleres de preproducción individuales con cada uno de los personajes, me tocó ir mucho a Guadalajara y ver a Sofia con los demás actores, también existía el tener muy claro cuáles eran estas diferentes versiones de Jorge y cómo reaccionaba con quien estaba en ese momento, cuál era su relación con Gema, con su papá Samuel, entonces era muy importante tener claro cómo son sus relaciones con los demás personajes, gran parte de la historia se desenvuelve completamente diferente dependiendo de con quién está, entonces prepararse y explorar eso y tenerlo muy claro era importante para después poder jugar, soltarse y que todo fluyera”.

¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con Ludwika Paleta, tu mamá?

“Diría que fue muy bonita, pero más que nada fue lograrla, conocerla más allá de como mi mamá. Regresando al punto pasado de cómo todas nuestras versiones son verdaderas, pero dependiendo con quién estamos enseñamos un lado nuestro, entonces yo conocí un lado de ella siendo mi mamá, pero ahora me tocó verla en su hábitat natural, su pasión, cómo se desenvuelve en el set, cómo se desenvuelve profesionalmente, y para mi obviamente fue muy interesante poder conocer otro ángulo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que vayan a ver "Después" al cine porque es una película que tanto visual como auditivamente está hecha para la pantalla grande, yo que ustedes no me perdería la oportunidad de verla en este formato”.

