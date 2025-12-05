El Restaurante La Mar organizó la sexta edición del Torneo de golf La Mar 2025 en el Atlas Country Club de Guadalajara presentado por Construlatam y realizado por segunda ocasión a beneficio de Cucharadas de Amor A.C., asociación que desde hace más de 25 años brinda apoyo alimentario, educativo y psicológico a las infancias y familias en situación vulnerable.

El anfitrión Patricio Gutiérrez “Pato” lideró una edición más, en la que participaron más de 140 jugadores, bajo la modalidad de Threesome A Go-Go, quienes tras el escopetazo en punto de las 09:00 horas iniciaron la competencia por un campo en excelentes condiciones.

Al término del torneo, los asistentes disfrutaron de una comida de premiación acompañada de barra libre Premium, además se entregaron los trofeos a los ganadores y se realizaron rifas con varios premios como noches de hotel, membresías a gimnasios, entre otros.

El evento también reunió a más de 40 marcas y asistentes comprometidos con causas sociales, consolidándose como una plataforma deportiva con impulso comunitario.

Evento: Sexto Torneo de golf La Mar 2025. Lugar: Atlas Country Club. Fecha: 28 de noviembre de 2025. Participantes: 144. Aliados Comerciales: DUO Company ClubCarr, Amet Soluciones Inmobiliarias Toka, Zenth Pollo Pepe, Caab Arrenda Patrón, SOA Bailmex, Van Renta y Gelly Electrolit, Super Colchones Tempur, Cloe Ultra Amstel, Bacardí L’Osteria y Easy Fit La Matera, entre otros.

CP