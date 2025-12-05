Viernes, 05 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Golf

Sexto Torneo de golf La Mar 2025

A beneficio de Cucharadas de Amor

Por: Xochitl Martínez

Omar Álvarez del Castillo, Carlos Barragán y Alejandro Maciel. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Omar Álvarez del Castillo, Carlos Barragán y Alejandro Maciel. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Luis Villagrán y Rodrigo Méndez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Luis Villagrán y Rodrigo Méndez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Alejandra Rueda. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Alejandra Rueda. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Amador Terán, GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Amador Terán, GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Jaime Orendain y César Juárez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Jaime Orendain y César Juárez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

José Antonio de León, Aldo Aceves y Sebastián Miranda. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

José Antonio de León, Aldo Aceves y Sebastián Miranda. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Roberto Hernández, Paulina Parga y Pepe Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Roberto Hernández, Paulina Parga y Pepe Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Cristina García. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Cristina García. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Daniel Inman, Jonathan Inman y Omar Flores. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Daniel Inman, Jonathan Inman y Omar Flores. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Helena Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Helena Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Guillermo González, Labrador Álvarez, Mario Nuño, Juan Urzúa y Gustavo Camarena. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Guillermo González, Labrador Álvarez, Mario Nuño, Juan Urzúa y Gustavo Camarena. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

El Restaurante La Mar organizó la sexta edición del Torneo de golf La Mar 2025 en el Atlas Country Club de Guadalajara presentado por Construlatam y realizado por segunda ocasión a beneficio de Cucharadas de Amor A.C., asociación que desde hace más de 25 años brinda apoyo alimentario, educativo y psicológico a las infancias y familias en situación vulnerable.

El anfitrión Patricio Gutiérrez “Pato” lideró una edición más, en la que participaron más de 140 jugadores, bajo la modalidad de Threesome A Go-Go, quienes tras el escopetazo en punto de las 09:00 horas iniciaron la competencia por un campo en excelentes condiciones.

Al término del torneo, los asistentes disfrutaron de una comida de premiación acompañada de barra libre Premium, además se entregaron los trofeos a los ganadores y se realizaron rifas con varios premios como noches de hotel, membresías a gimnasios, entre otros.

El evento también reunió a más de 40 marcas y asistentes comprometidos con causas sociales, consolidándose como una plataforma deportiva con impulso comunitario.

Evento: Sexto Torneo de golf La Mar 2025.

Lugar: Atlas Country Club.

Fecha: 28 de noviembre de 2025.

Participantes: 144.

Aliados Comerciales: DUO Company ClubCarr, Amet Soluciones Inmobiliarias Toka, Zenth Pollo Pepe, Caab Arrenda Patrón, SOA Bailmex, Van Renta y Gelly Electrolit, Super Colchones Tempur, Cloe Ultra Amstel, Bacardí L’Osteria y Easy Fit La Matera, entre otros.

CP

Temas

  • Torneo
  • Golf La Mar
  • 2025
  • Gente Bien
  • Atlas Country Club
  • Patricio Gutiérrez
  • James Petersen
  • Damiano David
  • Fernando de la Torre
  • Christian Warren
  • José Antonio de León
  • Luis Villagrán
  • Rodrigo Méndez
  • Cristina García
  • Eva Maldonado
  • Alberto Maldonado

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones