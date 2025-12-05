Este viernes 5 de diciembre hay nuevas películas en cartelera de cine de la ciudad, por lo que en este espacio puedes conocer qué estrenos de cine ingresan así como leer un poco sobre las historias o detalles de cada película.

Five Nights at Freddy’s 2

En 2023, una película de terror de 20 millones de dólares se convirtió en un éxito global de 300 millones. Ante tal hazaña, las expectativas en torno a Five Nights at Freddy’s 2 son altas, más aún por la fidelidad de su base de fans.

Basada en el exitoso videojuego lanzado hace más de una década, la nueva cinta está ambientada un año después de los eventos de la primera cinta. De manera sorprendente, Abby vuelve a comunicarse con sus amigos animatronics, lo que detonará que los espctaores se sumerjan en el origen de la siniestra pizzería Freddy Fazbear’s.

Toma Nota

Una vez más, los animatronics fueron creados por el legendario taller de Jim Henson.

Es para ti si…

Fuiste fan de la primera película y no quieres perderte la secuela.

Bugonia

Tras las premiadas La Favorita y Pobres Criaturas, la actriz Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos vuelven a colaborar en Bugonia, la excéntrica e indomable pieza que combina la comedia de humor negro con elementos de ciencia ficción.

Stone interpreta a la CEO de una exitosa compañía, quien es secuestrada por un par de conspiracionistas que la acusan de ser una alienígena que está planeando destruir el planeta Tierra. Además de Stone, también actúa Jesse Plemons; sobra decir que ambos entregan actuaciones espectaculares.

Toma Nota

Bugonia formó parte de la selección oficial en los festivales de Venecia y San Sebastián.

Es para ti si…

La racha de colaboraciones entre Lanthimos y Stone te ha dejado satisfecho.

Fue solo un accidente

Una de las grandes cintas de 2025 llega finalmente a las salas de cine mexicanas. Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes y nominada al premio a la Mejor Película en los European Film Awards, Fue solo un accidente es lo nuevo del gran cineasta iraní Jafar Panahi (Taxi, Pardeh).

Seleccionada por Francia para buscar la nominación al Oscar® como Mejor Película Internacional, cuenta la historia de un ex prisionero político iraní que se encuentra con el hombre que cree que fue su torturador.

Toma Nota

Gracias a que ganó la Palma de Oro, Panahi es el único cineasta que ha recibido los principales galardones en los más grandes festivales europeos: Venecia, Berlín, Locarno y, por supuesto, Cannes.

Es para ti si…

Quieres ver una de las mejores películas del año.

Eternidad. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Eternidad

Una de las comedias románticas más gustadas del año llega finalmente a cartelera. Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner protagonizan este singular triángulo amoroso ambientado después de la muerte, en el que una mujer llega al “más allá” para prepararse para la vida eterna. Sin embargo, tiene que tomar una decisión: ¿quiere pasar toda la eternidad con el hombre que la acompañó durante toda su vida en la Tierra o con el sujeto que fue su primer gran amor?

Sin duda, Eternidad es otra prometedora producción del sello A24.

Toma Nota

La cinta se estrenó en el Festival de Toronto; además, las encuestas de PostTrak arrojan que el público le da una calificación promedio de 84.

Es para ti si…

Buscas una comedia diferente que te haga suspirar de amor.

Código Venganza

El director de El abogado del Lincoln (2011) estrena este largometraje de acción protagonizado por Scott Eastwood, Jamie Foxx, Rita Ora, John Leguizamo y Robert De Niro. El filme cuenta la historia de un ex agente que es reclutado por el gobierno para una peligrosa misión que lo confrontará con su pasado.

Toma Nota

El guion fue trabajado durante cuatro años, pues los escritores querían crear un relato que tuviera giros de acción que sorprendieran al público.

Es para ti si…

Ves todo el cine de acción que llega a los cines.

Guerra Oculta

Luego de que su historia se volviera pública gracias a Sonido de libertad, Tim Ballard recurre al documental para que el público pueda ser testigo de su misión global para rescatar niños de las redes de tráfico de personas.

Toma Nota

En la cinta, Ballard no sólo aparece a cuadro, sino que también tiene crédito de guionista. Se puede ver en Cinemex.

Es para ti si…

Eres seguidor del trabajo de Ballard.

Re-Estreno

The Doors: When you’re strange

Hace 15 años se estrenó este documental narrado por Johnny Depp, el cual narraba a detalle la historia de la agrupación liderada por Jim Morrison. Pues bien, esta pieza fílmica vuelve a salas de cine para celebrar los 60 años del nacimiento de una de las más grandes bandas de rock de la historia.

Toma Nota

Únicamente se exhibirá los días 4 y 6 de diciembre, así que compra tus boletos ya.

Es para ti si…

Eres fan de The Doors o si nunca te pierdes de ningún documental musical.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM