Este fin de semana el entretenimiento se hace presente en la Perla Tapatía, en unos días comienza Semana Santa y los recintos tendrán un receso de actividades, pero habrá muchas cosas qué hacer para quienes tienen días de descanso. Descubre cuáles son los eventos que se realizarán en los siguientes días en los grandes recintos de la ciudad en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style .

La tradicional Judea de San Martín de las Flores se realizará del 2 al 4 de abril. EL INFORMADOR • ARCHIVO.La tradicional Judea de San Martín de las Flores se realizará del 2 al 4 de abril. EL INFORMADOR • ARCHIVO.La tradicional Judea de San Martín de las Flores se realizará del 2 al 4 de abril. EL INFORMADOR • ARCHIVO.njcxncn

Judea 2026

La Semana Santa está en puerta y la tradicional Judea de Jalisco llega a su edición 232, siendo la más antigua y espectacular del país . Este 29 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas, se recreará la entrada de Jesús a Jerusalén así como escenas de milagros por las calles y plaza principal de San Martín de las Flores. Mientras que del 2 al 4 de abril se dará vida al viacrucis hasta la resurrección y ascensión de Jesús.

Plaza Principal de San Martín de las Flores, Tlaquepaque.

2 de abril, 19:00 a 22:00 hrs. 3 de abril, 15:00 a 19:00 hrs. 4 de abril, 12:00 a 13:00 hrs.

Entrada libre.

Simple Plan dará un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Simple Plan

La agrupación canadiense se presentará en el escenario tapatío, donde ofrecerá un espectáculo lleno de energía y nostalgia pop- punk . La banda interpretará con sus grandes canciones con sus características y potentes guitarras. Disfruta de un concierto explosivo que revive el espíritu rebelde que marcó toda una generación.

Auditorio Telmex.

27 de marzo, 20:00 hrs.

De $620 a $1,590.

La Banda Pequeños Musical se presentará en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Pequeños Musical

La banda jalisciense dará un concierto titulado Romántico Incurable, el show , en el que la atmósfera se llenará de emoción y nostalgia a través de letras románticas que llenan el alma, evocan los recuerdos y acarician el corazón. Disfruta de una experiencia inolvidable que recuerda que el amor no se cura cuando es verdadero, en un show que no te puedes perder.

Arena Guadalajara.

28 de marzo, 21:00 hrs.

De $377 a $2,259.

31 Minutos ahora regresa a la ciudad para presentar "Guaripolo II" en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

31 Minutos

El universo de 31 Minutos regresa al escenario tapatío con Guaripolo II , una nueva aventura musical donde el carismático Guaripolo toma el control de la radio más caótica y divertida del mundo . Durante 41 minutos, los espectadores disfrutarán de canciones, humor y segmentos llenos de ocurrencias con la participación de los personajes clásicos. Goza de un show que combina música en vivo, teatro y comedia lleno de energía, nostalgia y risa.

Auditorio Telmex.

1 de abril, 20:30 hrs.

De $450 a $1,350.

Tyler, The Creator ofrecerá un concierto en la Arena Guadalajara. AP.

Tyler, The Creator

Dentro de su gira mundial Chromakopia: The world tour , el rapero americano se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que promociona su álbum que nombre a esta gira . Su octavo disco de estudio contiene 14 temas, además de distintas colaboraciones. Si te gusta el rap o eres fan de este cantautor disfruta de una velada con canciones como Noid, Hey Jane, Tomorrow, entre otros.

Arena Guadalajara.

29 de marzo, 21:00 hrs.

De $879 a $12,920.

Lucha Libre Border AAA se realizará en el Foro Ágora de Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

Lucha Libre Border AAA

De nueva cuenta se realizará una función familiar de lucha libre en Palcco. Los profesionales de la lucha libre se reúnen de nuevo en el cuadrilátero para ofrecer seis enfrentamientos , en los que se podrá admirar la técnica y la fuerza de grandes luchadores como Pagano Murder Clown, David The Clown, Panic Clown, El Mesías, Mecha Wolf, D-Luxe, Sam Adonis, Mr. Iguana, La Parka, Hijo de Rey Misterio, entre muchos otros.

Foro Ágora de Palcco.

29 de marzo, 16:00 hrs.

De $215.25 a $1,207.50.

La puesta en escena "Todos somos Job" se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Todos somos Job

Escrita, producida y protagonizada por el primer actor Miguel Pizarro, la obra de teatro es una adaptación del texto bíblico de Job . En una revolucionaria fusión entre cine y teatro, Job resignifica el dolor y la fe en una lucha entre el bien y el mal. Una obra única que no puedes dejar de ver.

Teatro Galerías.

28 de marzo, 20:30 hrs.

$400, $500 y $600.

La obra de teatro "El amante infiel" se presentará en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

El amante infiel

Juan Soler, Ingrid Martz, Alexis Ayala, Claudia Lizaldi, Mauricio Islas y Arleth Terán son los protagonistas de esta puesta en escena para mayores de 16 años. Marcel es una escritora famosa casada con Guillermo , un productor importante y mujeriego. Cuando ella decide hacer un retiro para terminar su última obra, Guillermo decide invitar a sus mejores amigos con una doble intención .

Teatro Galerías.

27 de marzo, 21:00 hrs.

$500, $650, $750 y $850.

La obra "Huérfanos" ofrecerá una función en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Huérfanos

Es una obra de teatro que se desarrolla dentro de un búnker después de la tercera Guerra Mundial, donde un grupo de sobrevivientes muestras su dinámica tras 13 años encerrados . Marcello, el narrador, es un historiador aficionado a memorizar el diccionario, quien empieza a sentir una peligrosa atracción hacia una niña llamada Thei. Marcello intentará mantenerse cuerdo ante sus deseos, mientras el entorno empeora cuando el antisocial Anthony escapa del sótano. Recomendable para mayores de 16 años.

Teatro Galerías.

9 de abril, 19:30 hrs.

$250, $350, $500 y $650.

Otros Eventos

Palcco será sede de diferentes eventos durante los siguientes días. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Doppler Party

Escenik Teatro Bar de Palcco. 27 de marzo, 21:00 hrs. $800.

Rachel Barton

Palcco. 30 de marzo, 18:00 hrs. $408.

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