Llega el fin de semana y las nuevas películas en el cine no se hacen esperar. Consulta cuáles son los estrenos de cine de la semana y elige el mejor para tu entretenimiento en tu sala de cine favorita con la mejor compañía.

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Boda Sangrienta 2

En 2019 se estrenó la primera película Boda Sangrienta, una modesta cinta de terror de apenas seis millones de dólares, pero que logró una ganancia de diez veces su costo de producción. Sólo era cuestión de tiempo para que llegara la prometedora secuela.

Dirigida por una dupla de oro del cine de género (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, realizadores de Abigail, Scream V y VI), esta secuela arranca justo después de los eventos de la película anterior: Grace cree estar a salvo tras el endemoniado ataque que sufrió por parte de su familia política; sin embargo, las familias de élite no dejarán pasar su trasgresión .

Toma Nota

Samara Weaving repite como estrella de esta secuela a la que se suman Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Néstor Carbonell, Kevin Durand y hasta el maestro David Cronenberg.

Es para ti si…

Disfrutaste a lo grande de la primera película.

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Te van a matar

Zazie Beets es la estrella de este largometraje que fue una sensación en el pasado SXSW, donde fue una de las cabezas de cartel.

El cineasta ruso Kirill Sokolov irrumpe en el cine estadounidense con esta pieza efervescente e hiperkinética sobre una chica que consigue trabajo como empleada de limpieza en un gran edificio. Sin embargo, pronto descubrirá que los habitantes del lugar forman parte de un culto que desea ofrecerla como sacrificio. El problema es que ella es un hueso muy duro de roer .

Una pieza que combina la acción espectacular, con el gore, el splatter y la comedia de humor corrosivo, confirmando que la buena racha de cine de género sigue a todo galope.

Toma Nota

Además de Beets, en el elenco verás a Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette.

Es para ti si…

Buscas una experiencia estrambótica y dinámica para gozar en la gran pantalla.

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Jugada Maestra

Desheredado al nacer, un hombre común está dispuesto a reclamar lo que legítimamente le corresponde, sin importar lo que tenga que hacer para “eliminar” a todos sus familiares que opongan resistencia en este filme que mezcla la comedia y el thriller .

El lujoso elenco de esta coproducción británico-francesa incluye a Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Bill Camp y Topher Grace. Aunque la cinta ha dividido opiniones, el punto de coincidencia es que el reparto hace un trabajo sólido.

Toma Nota

El director y guionista californiano John Patton Ford usó como referencia e inspiración la película Kind Hearts and Coronets, un largometraje de 1949 que algunos consideran entre las 10 mejores películas británicas de todos los tiempos.

Es para ti si…

Eres fan de cualquiera de los miembros del elenco.

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Los lazos que nos unen

Una de las mejores películas del pasado Tour de Cine Francés llega finalmente a la cartelera comercial. En Los lazos que nos unen se ve a Valeria Bruni Tedeschi y Pio Marmaï ofrecer excelentes interpretaciones en una pieza que reflexiona sobre los modelos contemporáneos de familia. En el epicentro se encuentra a un niño, un padre soltero y una mujer independiente en pos de su sentido de pertenencia y de lazos significativos .

Toma Nota

La película ganó el César a lo más brillante del cine francés en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado; además, compitió en la sección Horizontes del Festival de Venecia. ¡Muy recomendable!

Es para ti si…

Quieres ver un drama de estupenda factura, emociones auténticas y reflexiones inteligentes.

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Flamingos: La vida después del meteorito

El nuevo documental de Lorenzo Hagerman llega a cines con una mirada centrada en el ciclo de vida del flamenco caribeño en la Península de Yucatán. Filmada durante 700 días, la película combina observación naturalista con una propuesta sensorial que integra narración, música y elementos poéticos. Con la voz de Julieta Venegas y texto de Ajo, el filme sigue procesos como la migración, el apareamiento y el nacimiento de las crías .

Toma Nota

La producción se realizó en colaboración con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell.

Es para ti si…

Te interesan los documentales de naturaleza con un enfoque más contemplativo que informativo.

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La asistente de la morgue

Willa Holland protagoniza esta pieza de terror que cuenta la historia de una chica que acaba de graduarse tras estudiar Ciencias Forenses. Finalmente consigue un trabajo nocturno en el que todo parece rutinario, hasta que empiezan a manifestarse fuerzas de carácter sobrenatural .

Toma Nota

La cinta es dirigida por Jeremiah Kipp, mejor conocido por La maldición de la bruja.

Es para ti si…

Lo primero que buscas en la cartelera son las películas de terror.

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Oxidado

Karyme Lozano, Frank Rodríguez, Rodrigo Murray y Hania de la Vega son los protagonistas de este melodrama ambientado en los días del COVID, cuando un hombre se descubre atrapado entre el encierro sanitario, el contagio de un familiar y una crisis laboral .

Toma Nota

La cinta fue dirigida por Hugo Carrillo Brumbaugh, realizador de El lado oscuro de la luz.

Es para ti si…

No le fallas a los dramas mexicanos más recalcitrantes.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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