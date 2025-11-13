Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Belleza

Á LA RUSA inaugura su tercer nail studio en Vía del Bosque

Con una propuesta que combina técnica, precisión y cuidado, Á LA RUSA cortó el listón de su nuevo salón el pasado 28 de octubre en Vía del Bosque

Por: Christian Pérez

Denisse Rendón, Michelle Rendón, Anastasia Vorobyeva y Majo Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Á LA RUSA

Denisse Rendón, Michelle Rendón, Anastasia Vorobyeva y Majo Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Á LA RUSA

El evento reunió a clientas y amigas de la marca, quienes celebraron la expansión de este concepto especializado en manicura rusa, reconocido por su enfoque minucioso y su acabado impecable.

Mariana Dzhandarova. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025
Jo Martínez, Kris Carmona, Sofi Robles y Carolina Crowley. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Entre risas, charlas y buena compañía, los invitados disfrutaron de cracking lattes de @maco.bakery y participaron en un taller floral junto a @dpaloma, en una jornada pensada para celebrar la belleza y la creatividad.

Paloma Cano y Mayte González. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Ilse Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El ambiente reflejó la esencia de Á LA RUSA: un equilibrio entre estética, bienestar y detalle. Con esta apertura, la marca continúa su expansión ofreciendo un lugar donde la belleza se integra al estado de ánimo y a los rituales personales de quienes buscan una experiencia más allá del servicio.

Fernanda Caccia y Valeria Parra. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Á LA RUSA
María Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Evento: Inauguración de Á LA RUSA.

Fecha: 28 de octubre 2025.

Lugar: Av. Universidad 325, Zapopan.
Ale Alarcón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de febrero 2025

CP

Temas

  • Inauguración
  • Á LA RUSA
  • Anastasia Vorobyeva
  • Ilse Jiménez
  • Sofi Robles
  • Manicura rusa
  • Nail Studio
  • Belleza
  • Cyndi Marchena
  • Mariana Dzhandarova
  • Mayte González
  • Paloma Cano
  • Alexandra Rumbos
  • María Vera
  • Ale Alarcón
  • Paula Sierra
  • Alo González
  • Uñas
  • Denisse Rendón
  • María José Hernández

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones