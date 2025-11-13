El evento reunió a clientas y amigas de la marca, quienes celebraron la expansión de este concepto especializado en manicura rusa, reconocido por su enfoque minucioso y su acabado impecable.Entre risas, charlas y buena compañía, los invitados disfrutaron de cracking lattes de @maco.bakery y participaron en un taller floral junto a @dpaloma, en una jornada pensada para celebrar la belleza y la creatividad.El ambiente reflejó la esencia de Á LA RUSA: un equilibrio entre estética, bienestar y detalle. Con esta apertura, la marca continúa su expansión ofreciendo un lugar donde la belleza se integra al estado de ánimo y a los rituales personales de quienes buscan una experiencia más allá del servicio. CP