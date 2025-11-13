El evento reunió a clientas y amigas de la marca, quienes celebraron la expansión de este concepto especializado en manicura rusa, reconocido por su enfoque minucioso y su acabado impecable.

Mariana Dzhandarova. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Jo Martínez, Kris Carmona, Sofi Robles y Carolina Crowley. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Entre risas, charlas y buena compañía, los invitados disfrutaron de cracking lattes de @maco.bakery y participaron en un taller floral junto a @dpaloma, en una jornada pensada para celebrar la belleza y la creatividad.

Paloma Cano y Mayte González. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ilse Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El ambiente reflejó la esencia de Á LA RUSA: un equilibrio entre estética, bienestar y detalle. Con esta apertura, la marca continúa su expansión ofreciendo un lugar donde la belleza se integra al estado de ánimo y a los rituales personales de quienes buscan una experiencia más allá del servicio.

Fernanda Caccia y Valeria Parra. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Á LA RUSA

María Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Evento: Inauguración de Á LA RUSA. Fecha: 28 de octubre 2025. Lugar: Av. Universidad 325, Zapopan.

Ale Alarcón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de febrero 2025

CP