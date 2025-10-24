Frida Ruh es una mujer que debuta como escritora con el libro ¡Boom! IA en nuestras manos de Editorial Santillana, quien ha trabajado en empresas como Google, se ha especializado en temas de finanzas, IA y cómputo cuántico. Apasionada de la divulgación científica, conduce el podcast AI The New Sexy, donde explora el futuro de la tecnología. Además, es amante de los deportes extremos y cree firmemente en la curiosidad como motor de aprendizaje.

En entrevista para Gente Bien, Frida Ruh habla sobre su experiencia de creación de este libro.

Frida Ruh. ESPECIAL/COLLECTIVE ACADEMY.

¿Cómo surge tu interés por hacer este libro sobre Inteligencia Artificial?

“Llevó varios años involucrada en el tema de la Inteligencia Artificial, de hecho, justo antes de que fuera tendencia, tan popular, y los últimos dos años he venido generando contenido y armando una comunidad alrededor de personas interesadas de Latinoamérica en aprender sobre IA, entonces el año pasado tuve la oportunidad de colaborar con Manu, el que lleva la serie de Frisby, se acercaron conmigo para ver si quería colaborar con ellos en la creación de un libro de IA para niños, donde explicará de manera muy amigable todos estos conceptos, entonces justamente así fue el acercamiento. Yo la verdad estaba un poco nerviosa porque es la primera vez que escribo un libro, entonces fue todo un reto, pero también tuve la oportunidad de trabajar con mi editora que ella me ayudó a darle sentido a todas estas ideas, le puso pies y cabeza a esto que en un principio no sabía ni por dónde iba a ir”.

¿Cómo fue el proceso de escribirlo?

“Fue aproximadamente un año desde que empezamos a definir el concepto, cuáles iban a ser los temas, ahí tuvimos que platicar un montón para ver cuáles se quedaban, en qué orden, ya que terminamos de armar todo el contenido, el gran reto fue conseguir a los ilustradores -que Aarón Cruz y Michel Lares también han hecho un trabajo espectacular-, porque el reto no era fácil, porque les dije ‘no quiero que en el libro aparezcan solamente robots’, lo típico siempre que se habla de Inteligencia Artificial porque eso realmente no es Inteligencia Artificial o no es el 100% de la IA, es solamente una parte. Otra cosa que dije es ‘no quiero colores oscuros, quiero que tratemos de hacer colores alegres, colores que te hagan sentirte cerca del tema, llamativos’. Empezamos con el borrador, revisiones y demás hasta que ya tuvimos una propuesta, cuando lo vi fue impresionante cómo se había transformado tanto porque no es solamente mi trabajo, es trabajo de todo el equipo, del equipo de diseño de Santillana, que también estuvieron apoyándonos muchísimo para poder bajar la línea editorial”.

¿A quién está dirigido?

“Está dirigido a niños de 10 años en adelante, y también para no tan niños, ¿por qué digo esto? Porque la verdad es que viene en un lenguaje tan sencillo, que mientras lo escribía también decía ‘en algún momento cuando mis amigos me digan ‘oye, Frida, ¿cómo puedo saber lo básico de IA?, ¿cómo puedo entender?’, ellos también lo puedan leer, no nada más va para infancias, es un libro que viene de casi que un libro para dummies, entonces no hay un límite de edad para poder leerlo”.

Frida Ruh. ESPECIAL/COLLECTIVE ACADEMY.

Hablas de IA, pero ¿le imprimiste algún mensaje principal?

“Sí, trate de hacer que lo que despertará en las personas más curiosidad, y de hecho, todo el tiempo estoy haciendo este llamado a la acción a que se pregunten, a que sean curiosos, ¿por qué me aparece esto?, ¿por qué hay una IA?, ¿cuál es la idea de que esté esta IA aquí?, y llevarlos hacia el qué, ¿qué pasaría si lo encuentro ahora de esta manera?, ¿qué pasaría si ahora aplicamos la inteligencia artificial en esto otro?, entonces ese sería el mensaje principal”.

¿Cuál consideras que fue el mayor desafío al escribir este tu primer libro?

“Creo que tratar de resumir los temas lo más posible, porque yo hablo un montón, y a veces yo decía ‘¿cómo voy a hacer todo este concepto en una sola página?', o a veces ni siquiera una página en media cuartilla porque iba la ilustración y demás, entonces creo que ese fue el mayor reto, el cómo lo hago tan corto y tan fácil de entender”.

¿Cuál es tu visión de la IA?

“Creo que la visión que tengo hacia el futuro es que la inteligencia artificial está aquí para hacernos la vida más fácil, para poder aumentarnos, para poder tener mejor calidad de vida, entonces trato de trabajar en torno a ese futuro, a esa visión de la IA y no a estos futuros distópicos que las películas nos muestran”.

¡Boom! IA en nuestras manos. ESPECIAL/EDITORIAL SANTILLANA.

¿Hay algo que quieras resaltar de “¡Boom! IA en nuestras manos”?

“Hay una parte donde pongo casos de usos donde no esperarías encontrarte la IA, que hablo de los manatíes y algunos casos médicos, entonces creo que esa parte es muy interesante, es una de mis favoritas y me gustaría que llegarán a esa parte”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“De manera profesional, estudiar la maestría en Ciencia de Datos enfocada al impacto social, y esto lo comento porque voy a estar estudiando, pero además generando contenido quizá un poquito más técnico, quizá también para algunos que ya pasaron por esta parte de ya sé qué es IA, pero ahora quiero construir más. Voy a seguir justamente con la generación de contenido para gente que apenas se inicia, y a nivel personal también, yo siempre he querido explicar temas de tecnología y me gustaría poder seguir conectando con gente de todo el mundo, no solamente para entender cómo funciona la IA en México, sino también en otras partes de América Latina, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal cómo les está afectando”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que me pueden seguir en redes sociales en @fridaruh y ahí estoy generando contenido alrededor de la tecnología, no solo de la IA, sino también incluso de blockhain que es otro tema super apasionante, que ojala podamos tener también la oportunidad de acercarnos y entender cómo estas dos ramas se empiezan a conectar y cómo van a tener un impacto en el futuro”.

Contraportada de ¡Boom! IA en nuestras manos. ESPECIAL/EDITORIAL SANTILLANA.

