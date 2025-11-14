Este viernes 14 de noviembre la cartelera de cine tapatía tiene nueva programación. Conoce aquí los largometrajes que se estrenan esta semana, revisa de qué trata cada una, elige la mejor para ti y organiza una salida a tu sala de cine favorita.

El Sobreviviente

En un futuro distópico, el programa de televisión más popular es The Running Man, una especie de “reality” en el que los participantes deben sobrevivir durante 30 días mientras son cazados por asesinos. Un hombre decide inscribirse en el letal concurso con tal de ganar el dinero que necesita para salvar a su hija enferma.

Basada en una novela de Stephen King, El Sobreviviente es la nueva película de Edgar Wright, director de Scott Pilgrim y Baby Driver.

Toma Nota

Ya existe otra adaptación de este relato, la cual protagonizó Arnold Schwarzenegger en 1987 y que actualmente está disponible en Netflix.

Es para ti si…

Sientes curiosidad por ver una de las más prometedoras películas de acción y ciencia ficción del año.

Los Ilusionistas 3

Los Cuatro Jinetes están de regreso y, además, tendrán que medir sus talentos frente a una nueva generación de jóvenes magos. En esta ocasión, tendrán que reintegrarse para combatir las corruptelas de una mujer millonaria, en un caso que involucra a un singular diamante. Sobra decir que las expectativas son altas, sobre todo, considerando que los productores han reclutado al director Ruben Fleischer (Zombieland) al frente del proyecto.

Toma Nota

¡Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco y Woody Harrelson están de regreso como parte del elenco!

Es para ti si…

Eres mega fan de las primeras dos películas de la saga.

Zoopocalipsis

Esta colorida y divertida cinta llega con una propuesta original: la de ser una película de terror para niños, pues en ella hay un zoológico, animales zombies, un extraño meteorito y hasta héroes que tratarán de salvar el día. ¿Crees que la fórmula funcione?

En este relato, un lobo y un león hacen equipo para tratar de impedir que un extraño virus se propague antes de que todos se conviertan en zombies.

Toma Nota

La cinta formó parte de la competencia del Festival de Sitges, el más importante en su tipo, pues celebra la fantasía, el terror y la ciencia ficción.

Es para ti si…

Tus chiquitos ya están empezando a sentir curiosidad por las historias “terroríficas”, aunque, por supuesto, aquí hay más diversión que sustos.

Rob1n: El Poseído

En un intento desesperado por superar el dolor que le ha causado la muerte de su hijo, un hombre decide crear a un “niño-robot” conocido como Rob1n, pues cree que con esa interacción su pena se calmará. El problema es que Rob1n comenzará a tener un comportamiento errático y peligroso, pues no querrá compartir el amor de su amo con nadie más.

Toma Nota

Esta es la nueva película del creador de la saga de terror Jack in the Box.

Es para ti si…

Crees que necesitas una nueva M3gan en tu vida… pero, cuidado, podría no tener tanto encanto como aquella cyber-sociópata.

Tormento

Olallo Rubio dirige el remake mexicano de Morgue (2019), donde se ve a una mujer que tiene que cuidar un depósito de cadáveres, donde comenzará a experimentar situaciones aparentemente sobrenaturales. ¿Qué está sucediendo en ese lugar?

Toma Nota

Natalia Solián es la protagonista de esta propuesta del terror nacional.

Es para ti si…

Te emocionas cada vez que llega a cartelera una película de sustos con talento mexicano.

Después

Sofía Gómez-Córdova (Los años azules) dirige a Ludwika Paleta en este drama sobre una mujer que debe lidiar con la muerte de su hijo, quien es interpretado por Nicolás Haza, hijo de la actriz en la vida real. Ante lo incomprensible que le parece esa pérdida, tendrá que surcar el dolor del presente y los recuerdos de su amor. ¿Será posible que su hijo hubiera estado guardándose un gran secreto?

Toma Nota

Después formó parte de la competencia del Festival Internacional de Cine en Guadalajara el año pasado.

Es para ti si…

Te gustan los dramas nacionales intensos y emocionalmente complejos. Búscala en Cineteca FICG, Cinemex Sania y Cine Mayahuel.

Soy lo que nunca fui

Premiada película mexicana dirigida por Rodrigo Álvarez Flores. Una madre y sus dos hijos esperan que alguien regrese desde el otro lado de la frontera pues, cuando se fue, prometió que volvería con dinero que les ayudaría a mejorar su vida. Sin embargo, la espera se volverá larga mientras la vida sigue su curso. Con las actuaciones de Ángeles Cruz, Ari López y Andrés Delgado.

Toma Nota

Soy lo que nunca fui ganó el premio principal del Festival Internacional de Cine de Guanajuato; además, pasó por los festivales de Cine Latino de Houston, San Diego y Nueva York, el festival de, La Habana, Hola México y varios más.

Es para ti si…

Quieres ver una sólida propuesta de cine nacional. Búscala en Cineteca FICG y Cinemex Acueducto.

Las Locuras

Estrenada en el marco del reciente Festival de Morelia, Las Locuras es la nueva película del aplaudido cineasta Rodrigo García. En esta pieza, “seis relatos que abrazan la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite. Seis mujeres, en procesos de autodescubrimiento marcados por el encierro, la autocensura y la presión social y familiar, se cruzan inesperadamente durante un día lluvioso en la Ciudad de México”, según afirma Netflix en un comunicado.

Toma Nota

La película tiene un elenco femenino impecable: Cassandra Ciangherotti, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Naian González Norvind, Ilse Salas, Fernanda Castillo, Mercedes Hernández, Mónica del Carmen, Luisa Huertas y Adriana Barraza.

Es para ti si…

Quieres ver una película mexicana que ha levantado muy buenos comentarios. Búscala en la Cineteca FICG.

Yuku y la flor del himalaya

Una ratoncita dedicada y amante de la música se lanzará en una aventura para encontrar una mística flor, con la cual podría lograr que la salud de su abuela enferma mejore en este largometraje animado que te derretirá el corazón. Esta película belga fue nominada a los premios Magritte a la Mejor Ópera Prima y es una gran opción para los amantes del cine animado que propone relatos conmovedores y diferentes.

Toma Nota

Yuku y la flor del Himalaya formó parte de la programación de Annecy, el festival de cine animado más importante del mundo.

Es para ti si…

Buscas una película que se te quede en el corazón. Búscala en Cineteca y Cine Foro.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

