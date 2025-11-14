Inicia el fin de semana y este viernes 14 de noviembre la cartelera del entretenimiento tapatía se conforma por una serie de espectáculos que van de los conciertos hasta las obras de teatro y shows de comedia.

Conoce en este espacio los eventos que se realizarán en los recintos más sobresalientes de la Perla Tapatía en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elije el mejor para tu espacio de diversión y el de tu familia.

Lupita D’Alessio se presentará en la Arena Guadalajara, donde tendrá como invitado a Ernesto D'Alesio. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Lupita D’Alessio

La cantante regresa a la Perla Tapatía con su gira Gracias para despedirse una vez más de sus seguidores con un concierto único y memorable. En un nuevo escenario Lupita D’Alessio ofrecerá un espectáculo de altura, con el que celebra 52 años de carrera musical. Revive y canta los grandes éxitos de la cantante como Mudanzas, Mentiras, Leona Dormida, Lo siento mi amor, entre otros. Como artista invitado se presentará Ernesto D’Alessio.

Arena Guadalajara.

14 de noviembre, 21:00 hrs.

De $565 a $2,887.

Los Tigres del Norte ofrecerán dos conciertos en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Los Tigres del Norte

Dentro de su gira La Lotería, los íconos de la música norteña regresan a la Perla Tapatía con dos fechas de concierto, para ofrecer dos noches inolvidables. Su nuevo sencillo La Lotería es uno de los temas de su próxima producción, un corrido que refleja la realidad de muchas familias de México y América Latina. Goza de una velada de canciones emblemáticas de los "Jefes de jefes" y sus nuevos temas.

Auditorio Telmex.

20 y 21 de noviembre, 21:00 hrs.

De $400 a $2,200.

Miguel Mateos se presentará de nueva cuenta en la ciudad, ahora en el escenario del Conjunto Santander de Artes Escénicas. NOTIMEX

Miguel Mateos

El legendario cantautor argentino de rock, regresa a la Perla Tapatía con un concierto inigualable. Con más de 40 años de trayectoria, pionero del rock en español, el cantante hará un recorrido por los momentos más emblemáticos de su carrera reviviendo himnos que marcaron generaciones como Cuando seas grande, Obsesión y muchos otros.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

20 de noviembre, 20:30 hrs.

De $600 a $2,300. $2,500 VIP.

Rauw Alejandro dará un concierto en la Arena VFG. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Rauw Alejandro

Reconocido en la industria musical como un cantante promesa y una de las propuestas más frescas para el R&B Latino y la música urbana, el cantante se presentará en la Perla Tapatía, donde cerrará su gira Cosa Nuestra con un concierto. Disfruta de una presentación explosiva con los mayores éxitos y nueva música del cantante que da nombre a su gira, que combina una producción escénica teatral, coreografías de alta energía e instrumentación en vivo.

Arena VFG.

15 y 16 de noviembre, 20:30 hrs.

De $1,085 a $3,160.

Carlos Cuevas y la Sonora Santanera con María Fernanda se presentarán en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

La última y nos vamos

En el marco de la gira La última y nos vamos se presentarán en un mismo escenario Carlos Cuevas y la Sonora Santanera con María Fernanda para ofrecer un gran concierto. La agrupación celebra su 70 aniversario con “El rey del bolero” para dar un show inolvidable, en el que interpretarán música romántica y ritmos tropicales.

Auditorio Telmex.

14 de noviembre, 21:00 hrs.

De $350 a $1,700.

El Mariachi Sol de México de José Hernández y la Orquesta Sinfónica del Departamento de Música de la UdeG darán un concierto en el Teatro Galerías. AP.

¡México Canta!

Los embajadores del mariachi, Sol de México de José Hernández y la Orquesta Sinfónica del Departamento de Música de la UdeG unen su talento para celebrar cinco décadas del maestro José Hernández. Goza de una velada de música y estrenos mundiales del poema sinfónico Dos Almas, Jarabe Sinfónico N.1, entre otras canciones bajo el título México canta con el Sol de México: Embajadores del mariachi.

Teatro Galerías.

19 de noviembre, 19:00 hrs.

$600, $700, $850 y $1,000.

Los Cafres se presentarán en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Los Cafres

Con una de las propuestas más sólidas del género en habla hispana, la banda argentina pionera en cantar roots reggae en español se presentará en Guadalajara para dar un concierto, en el que interpretarán sus grandes canciones. Disfruta de un recorrido musical con temas que tienen letras con mensaje, armonías envolventes y que logran una conexión única con su público.

Teatro Diana.

14 de noviembre, 21:00 hrs.

De $600 a $1,400.

Otros Eventos

La puesta de danza "Lago de los cisnes" se presentará en el escenario de Palcco. ESPECIAL.

Lago de los cisnes

Palcco. 14 de noviembre, 20:30 hrs. De $500 a $900.

El diario de un loco

Teatro Galerías. 14 de noviembre, 20:30 hrs. $280, $380 y $480.

Ser mujer, un viaje extraordinario

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 14 y 15 de noviembre, 09:00 hrs. De $1,900 a $3,500. $4,000 VIP.

Rich Mafia-Aleman y Gera MX

Auditorio Telmex. 15 de noviembre, 21:00 hrs. De $600 a $2,000.

Elías Medina

La experiencia en grande, noche de clásicos. Teatro Galerías. 15 de noviembre, 20:00 hrs. $790, $950, $1,250, $1,650 y $1,850.

Lago de los cisnes

Palcco. 15 de noviembre, 21:00 hrs. De $824 a $2,729.50.

La Pensión

Teatro Galerías. 16 de noviembre, 20:00 hrs. $550, $750, $1,000 y $1,700.

Ballet Nacional Ruso de Sergey Radchenko “El Cascanueces”

Teatro Diana. 18 y 19 de noviembre, 21:00 hrs. De $750 a $1,550.

Los 20 anillos, música de Howard Shore

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 19 de noviembre, 20:00 hrs. De $480 a $1,000.

El Señor de los Anillos –Orquesta Sinfónica

Teatro Galerías. 20 de noviembre, 20:00 hrs. $500, $600 y $700.

Khea

Teatro Diana. 20 de noviembre, 21:00 hrs. De $500 a $1,200.

XM