Ya es viernes y comienza el fin de semana, dos días perfectos para descansar, disfrutar con la familia, los amigos y la pareja de un tiempo de ocio de calidad. Conoce cuáles son los eventos que se realizarán en los recintos más sobresalientes de Guadalajara en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión.

Los Fabulosos Cadillacs darán un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Los Fabulosos Cadillacs

La agrupación argentina celebra 40 años de trayectoria con un concierto en Guadalajara, donde se podrá percibir la energía y la elegancia que los distingue. Durante el show hará un recorrido por sus temas más icónicos, desde el ska más fiestero hasta las canciones que marcaron generaciones. Un espectáculo que honra su trayectoria, su sonido inconfundible y la fuerza de una banda que sigue haciendo vibrar a sus fans.

Auditorio Telmex.

25 de marzo, 21:00 hrs.

De $900 a $3,100.

La agrupación Ángeles Negros se presentará en el Teatro Diana. NOTIMEX.

Ángeles Negros

La agrupación más romántica de Chile regresa a la Perla Tapatía para ofrecer un concierto en el marco de su gira Grandes Éxitos. Disfruta de una velada llena de romance y nostalgia con las canciones más emblemáticas de la agrupación, en una gran producción que dará vida a un concierto único que revivirá los clásicos que han deja huella en una generación.

Teatro Diana.

22 de marzo, 18:00 hrs.

De $400 a $1,300.

La obra de teatro Cruise regresa para presentarse en el Teatro Galerías. ESPECIAL/SG PRODUCCIONES.

Cruise

Alejandro Speitzer regresa con esta puesta en escena a Guadalajara. Cruise de Jack Golden es un espectáculo unipersonal que narra las aventuras y desventuras de un joven que vive con VIH en la tumultuosa década de los ochenta. La obra busca hacer un paralelismo con esa época y la actualidad en una reflexión lúdica, divertida, musical, sensual y conmovedora sobre la evolución del ser humano y su comportamiento en sociedad.

Teatro Galerías.

25 de marzo, 20:00 hrs.

$600, $1,000 y $1,100.

Mentiras, el musical se presenta de nueva cuenta en el Teatro Galerías. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Mentiras, el musical

Con más de 16 años en la cartelera nacional, la obra de teatro musical regresa al escenario jalisciense para ofrecer dos funciones, en las que cuatro mujeres intentarán descubrir el misterioso secreto que las ha reunido para contar sus historias de amor alrededor de un solo hombre. Disfruta de un nostálgico y divertido musical narrado a través de las canciones más memorables de la música en México y América Latina.

Teatro Galerías.

20 de marzo, 18:00 y 21:30 hrs.

$650, $950, $1,250; $1550, $1,850 y $2,150.

Love of Lesbian ofrecerá concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Love of Lesbian

La banda de indie pop en español arriba tierras tapatías para brindar una presentación, que se convertirá en un show lleno de energía, emoción y grandes temas en español. La banda hará un recorrido por sus canciones más famosas junto con las canciones más recientes que reflejan su evolución artística. Disfruta de una noche para cantar, conectar y dejarse llevar por la magia del indie en español.

Auditorio Telmex.

26 de marzo, 21:00 hrs.

De $650 a $1,100.

Ari Telch protagoniza D’Mente que se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

D’Mente

Ari Telch protagoniza este soliloquio que regresa al escenario jalisciense para ofrecer una función, en la que se aborda el tema de la salud y enfermedad mental. Una puesta en escena en la que se divertirán los espectadores al develar los mitos acerca de dichos padecimientos, de los cuales nadie está exento.

Teatro Galerías.

26 de marzo, 20:00 hrs.

$450, $600, $700 y $800.

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba ofrecerá el tercer programa de su temporada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

OHIR programa 3: Vivaldi

En su tercer concierto de la temporada 2026, la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba interpretará un repertorio centrado en dos momentos importantes de la historia de la música orquestal: El barroco italiano de Antonio Vivaldi y el clasicismo temprano representado por Johann Stamitz. Por ello, el programa consta de tres conciertos de Vivaldi y tres sinfonías de Johann Stamitz.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

21 de marzo, 19:30 hrs.

De $100 a $230.

Rogelio Ramos se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/ROGELIO RAMOS.

Rogelio Ramos

El comediante se presentará en la ciudad dentro del marco de su nuevo tour Peligrosamente Divertido 2026, un espectáculo que ofrece una noche de humor, anécdotas y un estilo propio. Con más de 37 años de trayectoria, el comediante invitar a disfrutar de una experiencia donde la risa es el ingrediente principal. Goza de un espectáculo lleno de humor que provocará diversión a lo grande.

Teatro Galerías.

22 de marzo, 19:00 hrs.

$450, $550, $650 y $750.

Otros Eventos

El Conjunto Santander de Artes Escénicas será sede de diferentes eventos en los siguientes días. GENTE BIEN • X. MARTÍNEZ.

Ray Coyote

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 20 de marzo, 21:00 hrs. $200.

Mayela Orozco “La Consentida”

Escenik Teatro Bar de Palcco. 21 de marzo, 21:00 hrs. $523.

La Parranda Tour 2

Auditorio Telmex. 21 de marzo, 21:00 hrs. De $400 a $2,600. $3,800 VIP.

XM