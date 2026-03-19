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Copa de Leyendas: Una cena de celebración

Este juego formó parte del camino para la cuenta regresiva de los 100 días para el Mundial 2026, a punto de materializar un sueño que se comenzó a construir en 2018

Por: Aracely Aguilera

Rafa Márquez y Fernando Hierro. GENTE BIEN JALISCO / Cena de celebración “Copa Leyendas”

Rafa Márquez y Fernando Hierro. GENTE BIEN JALISCO / Cena de celebración “Copa Leyendas”

Josefina Barragán y Marcelo Michel Leaño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Josefina Barragán y Marcelo Michel Leaño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Ivanna Tommasi y Javier Armida. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ivanna Tommasi y Javier Armida. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Marc Rosas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Marc Rosas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Rodrigo Hijar, Manuel Pérez Charly de la Torre y Álvaro Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Rodrigo Hijar, Manuel Pérez Charly de la Torre y Álvaro Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Nara González, Isaura Amador y Emma Solórzano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Nara González, Isaura Amador y Emma Solórzano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Tony del Moral. GENTE BIEN JALISCO / Cena de celebración “Copa Leyendas”.

Tony del Moral. GENTE BIEN JALISCO / Cena de celebración “Copa Leyendas”.

Mary Carmen López y Francisco Álvarez López. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mary Carmen López y Francisco Álvarez López. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Eduardo Mar de La Paz y Bibiana Tenorio. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Eduardo Mar de La Paz y Bibiana Tenorio. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

David Miguel Zamora Bueno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

David Miguel Zamora Bueno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Karina Michel, Patricia Leaño y Alejandro Michel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Karina Michel, Patricia Leaño y Alejandro Michel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Rafa Márquez y Pável Pardo. GENTE BIEN JALISCO / Cena de celebración “Copa Leyendas”

Rafa Márquez y Pável Pardo. GENTE BIEN JALISCO / Cena de celebración “Copa Leyendas”

Nacho Calderón, Juan José Frangie, Amaury Vergara, Fernando Hierro, Olimpia Cabral y Fernando Quirarte. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Nacho Calderón, Juan José Frangie, Amaury Vergara, Fernando Hierro, Olimpia Cabral y Fernando Quirarte. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Ernesto Fregoso y Judith Villanueva. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ernesto Fregoso y Judith Villanueva. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Josefina Barragán, Fernando Quirarte, Luis Ruvalcaba y Fernando Hierro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Josefina Barragán, Fernando Quirarte, Luis Ruvalcaba y Fernando Hierro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Javier Hernández Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Javier Hernández Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Víctor Bahía, Mark Valiente, Martín Montoya y Haruna Babangida. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Víctor Bahía, Mark Valiente, Martín Montoya y Haruna Babangida. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Con motivo del juego Copa de Leyendas 2026 entre los equipos históricos del futbol mundial: El Real Madrid y el Barcelona, el Gobierno de Zapopan organizó una cena para celebrar esta visita que se realizó un día antes del juego amistoso en el Estadio AKRON, marcando 100 días para el Mundial 2026.

Los anfitriones recibieron con gran emoción a los jugadores de ambos equipos, entre ellos se contó con la presencia de Iker Casillas, Carlos Puyol, Luis Figo, Rafa Márquez, Fernando Hierro y muchos más, así como personalidades locales de dicho deporte y de la sociedad jalisciense.

Este juego formó parte del camino para la cuenta regresiva de los 100 días para el Mundial 2026, a punto de materializar un sueño que se comenzó a construir en 2018. Estuvo presente Marcelo Michel Leaño, director de Copa de Leyendas, quien expresó que ser parte de estas instituciones es una responsabilidad importante, ya que es un ejemplo para la juventud y así llevarla por el buen camino.

Carlos de la Torre, director de OCESA Jalisco, ofreció un agradecimiento por su confianza y respaldo en este trabajo coordinado para que se realizara con orden y seguridad, elementos fundamentales para hacer posible eventos de talla internacional.

Finalmente, Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara y Estadio AKRON, destacó que este tipo de eventos son importantes y continuará trabajando para traer equipos y espectáculos para los jaliscienses.

Evento: Cena de celebración “Copa de Leyendas”.

Lugar: Centro Integral de Servicios Zapopan.

Fecha: 2 de marzo de 2026.

Invitados: 350.

CP

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