Con motivo del juego Copa de Leyendas 2026 entre los equipos históricos del futbol mundial: El Real Madrid y el Barcelona, el Gobierno de Zapopan organizó una cena para celebrar esta visita que se realizó un día antes del juego amistoso en el Estadio AKRON, marcando 100 días para el Mundial 2026.

Los anfitriones recibieron con gran emoción a los jugadores de ambos equipos, entre ellos se contó con la presencia de Iker Casillas, Carlos Puyol, Luis Figo, Rafa Márquez, Fernando Hierro y muchos más, así como personalidades locales de dicho deporte y de la sociedad jalisciense.

Este juego formó parte del camino para la cuenta regresiva de los 100 días para el Mundial 2026, a punto de materializar un sueño que se comenzó a construir en 2018. Estuvo presente Marcelo Michel Leaño, director de Copa de Leyendas, quien expresó que ser parte de estas instituciones es una responsabilidad importante, ya que es un ejemplo para la juventud y así llevarla por el buen camino.

Carlos de la Torre, director de OCESA Jalisco, ofreció un agradecimiento por su confianza y respaldo en este trabajo coordinado para que se realizara con orden y seguridad, elementos fundamentales para hacer posible eventos de talla internacional.

Finalmente, Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara y Estadio AKRON, destacó que este tipo de eventos son importantes y continuará trabajando para traer equipos y espectáculos para los jaliscienses.

Evento: Cena de celebración “Copa de Leyendas”. Lugar: Centro Integral de Servicios Zapopan. Fecha: 2 de marzo de 2026. Invitados: 350.

CP