Este viernes 20 de marzo, la programación de la cartelera de cine tapatía tiene nuevas películas. Revisa en este espacio cuáles son las novedades del séptimo arte para disfrutar en la pantalla grande este fin de semana en tu sala de cine favorita y con la mejor compañía.

Proyecto Fin del Mundo

Ryan Gosling regresa con un filme que tiene todo para convertirse en un gran éxito de audiencia y en el primer gran triunfo comercial de la ciencia ficción en este 2026. Proyecto Fin del Mundo es lo que la industria hollywoodense suele definir como un “crowdpleaser”: una película hecha para complacer el público, para dejar a los espectadores contentos.

Un profesor de primaria se convierte en el candidato ideal para sumarse a una misión que busca salvar a la Tierra de su destrucción debido a una amenaza que viene del espacio exterior. Además de Gosling, también actúa Sandra Hüller .

Toma Nota

La película es emocionante, visualmente espectacular y, francamente, bien podría trascender como la Armageddon de esta generación.

Es para ti si…

Te gusta la ciencia ficción emotiva, con un toque de melodrama y sacrificio.

Psicópata: El asesino del conejo blanco

Inspirada en una obsesiva inmersión en la psicología de asesinos seriales reales, este filme es dirigido por J. Xavier Velasco y protagonizado por Adriana Llabrés, Hoze Meléndez y Andrés Almeida. Se trata de un thriller psicológico que apuesta por el realismo de la perturbada mente de un criminal.

La trama es la historia de un despiadado asesino que aterroriza la ciudad dejando como pistas figuras de origami con forma de conejos junto a cada una de sus víctimas. Nora Sierra , una agente de psicología criminal y Eder Ballesteros , un solitario veterano, se enfrentarán al reto de pensar como él para atraparlo, metiéndose en una escalofriante búsqueda para dar con el paradero del conejo blanco y evitar que siga cometiendo crímenes .

Toma Nota

El guionista y productor Fernando Barreda Luna desarrolló el guion tras más de tres años de investigación rigurosa sobre psicopatía y perfiles de asesinos seriales.

Es para ti si…

Quieres ver un thriller psicológico mexicano lleno de suspenso, que propone un enfoque realista y ‘humano’ sobre la mente criminal.

La Grazia: La belleza de la duda. ESPECIAL/MUBI.

La Grazia: La belleza de la duda

El director de La gran belleza, Parthenope y Fue la mano de Dios regresa con su más reciente largometraje. En esta ocasión, Paolo Sorrentino entrega un drama de ficción sobre un hombre llamado Mariano de Santis , presidente de Italia, quien acaba de entrar a su “semestre blanco”, como suelen llamar los italianos a los últimos seis meses de los mandatos presidenciales. En la recta final de su gobierno, este jurista católico enfrenta un conflicto potente: ¿debe o no debe firmar una ley que aprueba la eutanasia? Al mismo tiempo, llegan a su escritorio dos solicitudes para absolver a dos presuntos asesinos .

Toma Nota

El actor Toni Servillo ganó la Copa Volpi de la Biennale di Venezia por su finísima interpretación en este largometraje.

Es para ti si…

Ya te anda por ver lo nuevo de Sorrentino que, para variar, tiene un trabajo visual hermosísimo.

El Bufón 2

Hace tres años se estrenó la primera cinta de esta incipiente serie fílmica de terror. Aquel largometraje marcó el debut de Colin Krawchuk como director y se convirtió en un pequeño éxito de terror independiente a pesar de las malas críticas. ¿Logra El Bufón 2 superar a su predecesora? Según los usuarios de IMDb, sí.

En esta secuela, una adolescente con gusto por la magia cruzará caminos con el temible y sádico Jester en la noche de Halloween, ¿encontrará la forma de detenerlo?

Toma Nota

Michael Sheffield, quien interpretó a Jester en la primera cinta, repite el rol de este personaje que busca ganarse su lugar en el imaginario del cine de terror.

Es para ti si…

Viste la primera y te quedaste con ganas de más.

Iron Lung: Océano de sangre. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Iron Lung: Océano de sangre

El popular creador de contenido Markiplier debuta como director y protagonista en esta adaptación del videojuego de terror de David Szymanski. La historia presenta un futuro desolador donde, tras la desaparición de las estrellas, un convicto debe pilotar un submarino a través de un océano de sangre en una luna remota. Con una propuesta de terror cósmico e independiente, la película explora el aislamiento extremo y el misterio de una misión suicida . Aunque la crítica ha sido dividida, la cinta llega a salas mexicanas tras convertirse en un fenómeno comercial en Norteamérica, pues costó tres millones de dólares y ha recaudado 52 millones.

Toma Nota

La película fue escrita, editada, dirigida y financiada en su totalidad por el propio Markiplier, quien trabajó de cerca con el creador del juego original.

Es para ti si…

Eres seguidor de Markiplier o disfrutas de las experiencias de terror minimalista y claustrofóbico.

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Turbulencia: Pánico en el aire

Largometraje de supervivencia que cuenta la historia de una pareja que decide hacer un paseo en globo aerostático. Los problemas comienzan cuando circunstancias inesperadas hacen que su viaje se convierta en una aventura de peligro y supervivencia que, incluso, pondrá en jaque su relación .

La cinta cuenta con las actuaciones de Olga Kurylenko, Jeremy Irvine, Hera Hilmar, Kelsey Grammer.

Toma Nota

El trabajo de cámara corrió a cargo del cinefotógrafo mexicano Jaime Reynoso.

Es para ti si…

Te gusta ver cine de supervivencia sin importar lo que digan las críticas.

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Pinocho

Han pasado menos de cuatro años desde que Guillermo del Toro estrenó su adaptación stop-motion de Pinocho. Ahora, el director Ígor Voloshin presenta una nueva adaptación rusa del clásico relato; sin embargo, no se inspira directamente en el texto original de Collodi, sino en la relectura que Alexéi Tolstói hizo en el cuento La llave de oro, publicado en 1936.

En esta versión, que ha recibido críticas mixtas, el famoso muñeco de madera emprende un viaje épico que combina fantasía visual con un mensaje sobre la identidad y la resiliencia .

Toma Nota

La banda sonora corre por cuenta de Alexéi Rybnikov, quien compuso la música de la versión fílmica de esta historia que se estrenó en 1975 con el título de Las aventuras de Buratino.

Es para ti si…

Te interesa acercarte a una nueva versión de este icónico personaje.

ESPECIAL

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Rocío Dúrcal: 20 años sin ti

Una de las máximas exponentes de la música hispana será homenajeada a través del lanzamiento en salas de cine de Cinépolis en México, Latinoamérica y España de El Concierto... En Vivo (1991), gracias a una alianza estratégica entre Cinépolis +QUE CINE y Sony Music Vision. Es el concierto grabado el 22 de noviembre de 1991 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con remasterización en imagen 4K y sonido 5.1, que incluye algunos de sus mayores éxitos y la aparición estelar de los artistas Juan Gabriel y Enrique Guzmán . La cita es el próximo 25 de marzo de 2026, con motivo del 20 aniversario luctuoso de la artista. Este lanzamiento es un homenaje a su legado y una oportunidad para que nuevas generaciones y seguidores históricos revivan su obra en la pantalla grande.

Toma Nota

En las salas VIP además se contará con un paquete que incluye la entrada, una selección de cocteles con alcohol (se solicitará identificación), un mix de deliciosos snacks y elementos sorpresa para que se viva un gran concierto en la pantalla grande.

Es para ti…

Si eres seguidor(a) de esta artista, te gustan las canciones de despecho o simplemente te gustaría conocer el legado de la cantante española.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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