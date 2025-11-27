Midtown Jalisco celebró una noche inolvidable al presentar su primer Tiny Concert exclusivo del icónico grupo JNS, un evento diseñado especialmente para consentir a sus clientes más distinguidos. En un ambiente íntimo y sofisticado, los asistentes disfrutaron de una presentación única que fusionó música en vivo, cercanía con el artista y una atmósfera elegante que solo Midtown Jalisco puede ofrecer.

El centro comercial, reconocido por su propuesta de lujo y experiencias de alto nivel, transformó uno de sus espacios en un escenario boutique donde luces cálidas, detalles contemporáneos crearon el marco perfecto para una velada excepcional. El íntimo concierto, limitado a un selecto grupo de invitados, reforzó el compromiso de Midtown Jalisco por brindar momentos exclusivos que van más allá de las compras tradicionales.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Durante la presentación, JNS deleitó al público con una selección de sus éxitos más emblemáticos, interpretados en un formato acústico que permitió una conexión especial con los asistentes. La cercanía, la calidad acústica y el ambiente cuidadosamente curado hicieron que cada canción se viviera como una experiencia personal e irrepetible.

Con eventos como este, Midtown Jalisco continúa posicionándose como un referente de lifestyle en la región, ofreciendo a sus clientes experiencias memorables que combinan entretenimiento, exclusividad y lujo. Este Tiny Concert de JNS marca un nuevo precedente en la oferta de eventos del centro comercial y reafirma su visión de crear momentos que permanezcan en la memoria de sus visitantes más especiales.

CP