Jueves, 27 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Portada

Tiny Concert: Los éxitos de JNS

Durante la presentación, JNS deleitó al público con una selección de sus éxitos más emblemáticos, interpretados en un formato acústico que permitió una conexión especial con los asistentes

Por: Aracely Aguilera

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Ilse Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ilse Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Santiago Villaseñor Mario Michel y Miguel González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Santiago Villaseñor Mario Michel y Miguel González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Anita Cuevas y Jennifer Wendlandt. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Anita Cuevas y Jennifer Wendlandt. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Oscar Barrera y Christianne Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Oscar Barrera y Christianne Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Daniel García y Víctor Martínez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Daniel García y Víctor Martínez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gabriela Gómez y Silvia Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Gabriela Gómez y Silvia Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Arantza Bribiesca y Andréz Urzua. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Arantza Bribiesca y Andréz Urzua. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Antonio Limón y Marijo Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Antonio Limón y Marijo Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Alejandra Arellano y Juan Antonio Olguín. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Alejandra Arellano y Juan Antonio Olguín. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Mar Ripa y Ximena Johnson. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mar Ripa y Ximena Johnson. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Daniela Sánchez y Cassandra Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Daniela Sánchez y Cassandra Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

En portada: Tiny Concert exclusivo del grupo JNS en Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Midtown Jalisco celebró una noche inolvidable al presentar su primer Tiny Concert exclusivo del icónico grupo JNS, un evento diseñado especialmente para consentir a sus clientes más distinguidos. En un ambiente íntimo y sofisticado, los asistentes disfrutaron de una presentación única que fusionó música en vivo, cercanía con el artista y una atmósfera elegante que solo Midtown Jalisco puede ofrecer.

El centro comercial, reconocido por su propuesta de lujo y experiencias de alto nivel, transformó uno de sus espacios en un escenario boutique donde luces cálidas, detalles contemporáneos crearon el marco perfecto para una velada excepcional. El íntimo concierto, limitado a un selecto grupo de invitados, reforzó el compromiso de Midtown Jalisco por brindar momentos exclusivos que van más allá de las compras tradicionales.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Durante la presentación, JNS deleitó al público con una selección de sus éxitos más emblemáticos, interpretados en un formato acústico que permitió una conexión especial con los asistentes. La cercanía, la calidad acústica y el ambiente cuidadosamente curado hicieron que cada canción se viviera como una experiencia personal e irrepetible.

Con eventos como este, Midtown Jalisco continúa posicionándose como un referente de lifestyle en la región, ofreciendo a sus clientes experiencias memorables que combinan entretenimiento, exclusividad y lujo. Este Tiny Concert de JNS marca un nuevo precedente en la oferta de eventos del centro comercial y reafirma su visión de crear momentos que permanezcan en la memoria de sus visitantes más especiales.

CP

Temas

  • Portada
  • Isabel de la Torre
  • Ilse Jiménez
  • Cassandra Rodríguez
  • Christianne Sandoval
  • Oscar Barrera
  • Daniella Sánchez
  • Bettyna Alfaro
  • Marisa Rodríguez
  • Zac Orozco
  • Daniela Carlon
  • Karina Ponzo
  • Alejandra Arellano
  • Juan Antonio Olguín
  • Armando Castañón
  • Miguel Herrera
  • León Ortega
  • Daniel Bárcenas
  • Ricardo Jiménez
  • Pablo Rodríguez
  • Brenda Aceves
  • Lillerming Puente
  • Anita Cuevas
  • Jennifer Wendlandt
  • Tere Oseguera
  • Mar Ripa
  • Jorge Solorio
  • Paula Güitrón

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones