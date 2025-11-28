Es viernes y comienza el último fin de semana de noviembre, a su vez, empieza la gran fiesta de los libros, FIL, que a lo largo de la semana tendrá un sinfín de actividades para disfrutar de la literatura, conciertos, arte y mucho más. Además de que la cartelera del entretenimiento tiene atractivas opciones para ver, desde conciertos hasta obras de teatro, espectáculos de danza y mucho más. Conoce los eventos más importantes que se realizarán en la ciudad en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style.

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre se realizará la edición 39 de la FIL en Expo Guadalajara. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

FIL 2025

La edición 39 de la FIL tiene como invitado a Barcelona bajo el lema Vendrán las flores. Este año participan 800 escritores, dos mil 800 sellos editoriales de 60 países, habrá 635 presentaciones de libros, homenajes, conciertos, espectáculos, exposiciones, artes escénicas, cine, gastronomía y mucho más. El programa cultural incluirá conciertos, espectáculos, exposiciones, artes escénicas, cine y gastronomía reflejando un equilibrio entre tradición y modernidad literaria. . Consulta horarios y programa en www.fil.com.mx.

Expo Guadalajara.

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

29 y 30 de noviembre, 4, 5, 6 y 7 de diciembre, 09:00 a 21:00 hrs. 1 al 3 de diciembre, 16:00 a 21:00 hrs. 5 de diciembre, 09:00 a 23:00 hrs.

$30 General. $25 menores de 12 años. $20 estudiantes UdeG.

Los Auténticos Decadentes se presentarán en el Auditorio Telmex. ESPECIAL.

Los Auténticos Decadentes

La banda argentina de rock se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el marco de su gira 30 años-Mi vida loca, en el que interpretarán sus grandes éxitos y canciones recientes en una fiesta llena de energía. Disfruta de una noche inolvidable de concierto.

Auditorio Telmex.

30 de noviembre, 19:00 hrs.

De $300 a $1,200. $1,400 VIP.

Manuel Turizo se presentará en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/ARENA GUADALAJARA.

Manuel Turizo

Dentro de su gira internacional 201 Tour por 25 ciudades de América Latina y Estados Unidos, el cantante colombiano visita Guadalajara para brindar un concierto, que promete ser una producción de alto nivel. Goza de una velada con una de las estrellas de la música en español y corea canciones como La Bachata, El Merengue, entre otras.

Arena Guadalajara.

2 de diciembre, 21:00 hrs.

De $661 a $2,325.

Lalo España se presentará en el Teatro Galerías con el show Amor con humor se paga. ESPECIAL/CORTESÍA LALO ESPAÑA.

El show de Lalo España

El actor y comediante llega a Guadalajara con un nuevo espectáculo titulado Amor con humor se paga. Disfruta de un show lleno de humor, que te hará reír con sus personajes como Doña Margara Francisca y Germán, el conserje de la serie Los Vecinos. Goza de una gran velada con un guion escrito por Enrique González y el propio Lalo España.

Teatro Galerías.

29 de noviembre, 20:00 hrs.

$400, $500, $600 y $700.

Noche de Beatles “A hard day’s night” se presentará en el Teatro Bar Escenik de Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

Noche de Beatles “A hard day’s night”

La agrupación The Rockets se presentará en el escenario jalisciense para ofrecer un espectáculo, que transportará a los gloriosos años de The Beatles. La banda tributo creada en 2009, considerada la máxima expresión Beatle, con detalles como vestuarios idénticos, instrumentos originales y movimientos en el escenario replica a la banda de Liverpool. Canta y baila con canciones como Hey Jude, Yesterday, Come Together, Le it be, entre otras.

Teatro Bar Escenik de Palcco.

29 de noviembre, 20:30 hrs.

$700.

Feria de las Rosas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER.

Feria de las Rosas

El espectáculo folclórico regresa al escenario tapatío, el cual será interpretado por el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco y la música del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán. El programa contempla un viaje por cinco diferentes épocas del romance al estilo Jalisco, donde el amor se baila, se canta y se zapatea. El espectáculo incluye ensambles y coreografías que se convierten en icónicas postales de la identidad jalisciense. Una puesta en escena en la que participan más de 80 artistas y música en vivo.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

29 de noviembre, 20:00 hrs.

De $250 a $650.

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio se presentarán juntos en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio

Dos leyendas de la trova mexicana ofrecerán un concierto único en el escenario tapatío, donde unen su talento para interpretar sus grandes éxitos, canciones que han acompañado a generaciones. Disfruta de una velada de trova en una atmósfera bohemia que hará recordar al corazón.

Teatro Diana.

28 de noviembre, 20:30 hrs.

De $450 a $1,200.

La burra arisca se presentará por primera vez en el escenario del Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

La burra arisca

El popular pódcast conducido por Laura Manzo, L’Amargeitor y Adina Chelminsky, quienes abordan diferentes temas con humor y sinceridad, salta al escenario con Cosas que hemos aprendido con la edad. Disfruta de una noche de risas, reflexiones y verdades junto a estas tres mujeres que dicen lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir.

Teatro Galerías.

2 de diciembre, 20:00 hrs.

$500 y $750.

Otros Eventos

Paloma Del Río dará el concierto Fiesta en el corazón 2025 en el Teatro Degollado. ESPECIAL/CORTESÍA.

Paloma Del Río

Fiesta en el corazón 2025. Teatro Degollado. 28 de noviembre, 20:00 hrs. De $200 a $600.

Ricardo O’farril

Teatro Diana. 28 de noviembre, 21:00 hrs. $450 y $750.

Edén Muñoz

Auditorio Telmex. 28 y 29 de noviembre, 21:00 hrs. De $400 a $2,600. $3,600 VIP.

Fangoria

Teatro Estudio Cavaret. 29 de noviembre, 21:00 hrs. $885 y $1,769.

¡A Vivir!

Teatro Diana. 29 de noviembre, 19:00 hrs. De $700 a $1,300.

El mundo de Fede Vegevani

Arena Guadalajara. 30 de noviembre, 17:00 hrs. De $314 a $3,138.

Memorias que danzan: “El legado continúa”

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 30 de noviembre, 19:30 hrs. De $140 a $280.

Italiano

Teatro Galerías. 30 de noviembre, 16:30 hrs. $350, $450 y $550.

Earth, Wind & Fire (Tierra, Viento y Fuego)

Arena Guadalajara. 1 de diciembre, 21:00 hrs. De $628 a $4,685.

La plaza diamante: Lectura dramatizada

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 1 y 2 de diciembre, 20:00 hrs. $100.

Pierce The Veil

Teatro Estudio Cavaret. 2 de diciembre, 21:00 hrs. De $951 a $1,208.

Martín Valverde

Teatro Galerías. 3 de diciembre, 20:30 hrs. $450, $550, $600 y $650.

El Cascanueces

Teatro Galerías. 4 de diciembre, 20:00 hrs. $650, $750, $850 y $950.

El Cascanueces

Teatro Galerías. 4 de diciembre, 19:00 hrs. De $250 a $500.

Trono de México

Auditorio Telmex. 4 de diciembre, 21:00 hrs. De $500 a $1,800. $2,000 VIP.

