Este viernes 28 de noviembre la cartelera de cine tapatía tiene nuevas películas en su programación. Conoce en este espacio las tramas de cada una, elige cuál te interesa ver y organiza tu salida al cine con tu mejor compañía.

Zootopia 2

La coneja Judy y el zorro Nick vivirán una nueva aventura en la que tendrán que resolver un intrincado caso criminal; por si eso fuera poco, también tendrán que asistir a terapia en Zootopia 2, la secuela al arrasador éxito de taquilla que en 2016 recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo.

En el doblaje en español participan Michelle Rodríguez, Roberto Palazuelos y Jerry Velázquez, en tanto que la película en su idioma original cuenta con las voces de Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Ke Huy Quan y Shakira.

Toma Nota

La película tiene un gran reto por delante no sólo por el gran desempeño en taquilla de su antecesora, sino porque la primera parte incluso ganó el Oscar® a la Mejor Película Animada.

Es para ti si…

Eres un gran, gran fan de la primera película… ¡hasta creciste con ella!

Lo siento, cariño

Eva Víctor debuta como directora con Lo siento, cariño, donde además funge como protagonista y guionista. Esta producción “indie” estadounidense cuenta la historia de una mujer a la que le ha ocurrido algo muy malo y, sin embargo, la vida sigue. En ese sentido, el filme trata sobre esos eventos traumáticos de la vida que parecen imposibles de superar, que no hay manera de “dejarlos atrás”. Lo que Eva Víctor logra es interesante porque ofrece un relato que fácilmente podría ser únicamente un drama desgarrador y doloroso, pero que ella presenta de manera divertida y cálida.

Toma Nota

La película ganó el premio de guion en el Festival de Sundance, formó parte de la Quincena de los Cineastas de Cannes y ahora busca dos premios Gotham.

Es para ti si…

Buscas una película humana, emotiva y franca.

Sisu: Camino a la venganza

En 2022, el cine finlandés nos sorprendió con Sisu, una pieza de acción y suspenso que está disponible en Prime Video. Pues bien, aquel éxito internacional tiene hoy una secuela titulada Sisu: Camino a la venganza, donde Jorma Tommila vuelve a asumir el rol estelar. En esta ocasión, el protagonista intentará reconstruir su hogar solo para ver cómo un enemigo de su pasado intenta aniquilarlo.

Toma Nota

Al cierre de esta edición, tenía más de 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y la crítica la comparaba con joyas de acción como John Wick y Mad Max.

Es para ti si…

Quieres disfrutar de uno de los grandes fenómenos globales del cine de acción.

No alimentes a los niños

La hija de Steven Spielberg, Destry Allyn Spielberg, sigue los pasos de su padre y hace su debut como directora utilizando el cine de terror como escenario. En este relato, un grupo de huérfanos huye de los terribles efectos de un virus que ha causado una catástrofe epidemiológica entre los adultos. En su camino llegarán a la casa de una mujer que guarda un secreto peligroso.

Toma Nota

La cinta se estrenó en Sitges, el festival de referencia cuando se trata de cine de terror.

Es para ti si…

Quieres ver la primera pieza de la heredera de uno de los más grandes cineastas estadounidenses de la actualidad.

Borrón y vida nueva

Memo Villegas, Consuelo Duval y Carolina Miranda son los protagonistas de Borrón y vida nueva, el más reciente largometraje del director Chava Cartas. Esta flamante comedia cuenta la historia de un hombre que despierta en un hospital y parece haber perdido la memoria. ¿Eso le ayudará a reconstruir su vida?

Toma Nota

El director Chava Cartas ha estrenado otras tres películas este año: Contraataque, Nuestros tiempos y Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas.

Es para ti si…

Nunca le dices “no” a una comedia mexicana.

Re-Estreno

Clueless: Ni idea. ESPECIAL/PARK CIRCUS.

Clueless: Ni idea

Una de las grandes comedias juveniles de la década de 1990 vuelve a salas de cine para celebrar 30 años de su estreno original. Reúnete con la joven Cher (interpretada por Alicia Silverstone en su rol más icónico), una estudiante de Beverly Hills, adinerada y consentida, la cual decide que es la celestina perfecta para que dos de sus profesores se enamoren.

Toma Nota

Alicia Silverstone fue en su momento la actriz revelación del año según la National Board of Review; además, recibió el premio MTV Movie Award por su inolvidable interpretación. Se puede ver en Cinemex.

Es para ti si…

Quieres descubrir o revivir en la pantalla grande una de las comedias clásicas de los noventa.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM