x

Hoppers: Operación Castor

Una joven que ama a los animales decide utilizar una tecnología muy, muy singular para transferir su consciencia dentro de un castor artificial. Con ese disfraz, consigue infiltrarse dentro del mundo de los animalitos del bosque, sin imaginarse que, por accidente, terminará detonando una rebelión contra la sociedad humana.

El director Daniel Chong entrega su primer largometraje para Pixar; él es conocido por haber creado un show de televisión que a muchos les encanta: Escandalosos.

Toma Nota

Esta es la 30a película animada de Pixar, el famoso estudio que lanzó hace 31 años su primer largometraje: Toy Story.

Es para ti si…

Tus películas animadas favoritas son las que tienen el sello inconfundible de Pixar.

¡La Novia!

La mitología de Frankenstein sigue generando piezas fílmicas de gran potencia. En esta ocasión recibimos en cines ¡La Novia! de Maggie Gyllenhaal, una reinterpretación libre tanto de La novia de Frankenstein de 1935 como del universo de la novela de 1818 de Mary Shelley. En este relato ambientado en el Chicago de 1930, Frank le pide a una científica que le dé una pareja; es así que traen de regreso a la vida a una mujer que afrontará los retos de un romance incendiario y de la búsqueda de la autonomía y la identidad.

Protagonizada por la reciente ganadora de The Actor, Jessie Buckley, quien actualmente continúa en cartelera con Hamnet y quien corre de favorita rumbo al Oscar®.

Toma Nota

Además de Buckley, ¡La Novia! cuenta con un elenco lujoso que incluye a Christian Bale, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal, John Magaro, Julianne Hough y Penélope Cruz.

Es para ti si…

Quieres reencontrarte con esta mitología gótica, pero desde un ángulo completamente distinto.

Si pudiera, te patearía

Rose Byrne entrega la mejor actuación de su carrera en este intenso drama por el cual está nominada al Oscar® como Mejor Actriz, galardón que ya ganó en los Golden Globes.

Una mujer afronta los retos de ser madre, tener una carrera profesional, lidiar con un esposo ausente y la cuesta arriba de ir a terapia, mientras intenta que la vida no se le salga de las manos. Además de Byrne, también participan A$ap Rocky, Christian Slater, Conan O’Brien y Danielle Macdonald.

Toma Nota

El palmarés de Byrne en esta pieza dirigida por Mary Bronstein incluye el Oso de Plata del Festival de Berlín a la Mejor Actuación.

Es para ti si…

Quieres ver un trabajo interpretativo que te volará la cabeza.

Coyotes: Terror en la ciudad

Una familia disfuncional de Hollywood queda atrapada entre la fuerza devastadora de un incendio y una manada de coyotes cuyos ataques son increíblemente coordinados y estratégicos.

El director de Fenómeno Siniestro, Colin Minihan, presenta este relato que combina el terror, el cine de supervivencia y la comedia de humor negro. Actúan Justin Long, Kate Bosworth y Mila Harris.

Toma Nota

La cinta formó parte de la programación del Fantastic Fest el año pasado.

Es para ti si…

Nunca dejas ir con vida un estreno de cine de género.

Pola Weiss: El Documental

El legado de Pola Weiss se convierte en un largometraje documental que no solo celebra su obra, sino también su vida y sus motivaciones artísticas. La cinta dirigida por Alejandra Lucía Arrieta y producida por Sabino Alva invita a hacer un zoom in al trabajo de la creadora audiovisual que revolucionó el videoarte en México, así como las posibilidades de la cámara frente al mundo, lo femenino, la sociedad y la cultura.

Toma Nota

Esta pieza formó parte de la competencia oficial del GIFF.

Es para ti si…

Quieres acercarte a la gran Pola Weiss como nunca antes.

CICLO

Paprika. ESPECIAL/CINETOPIA.

El universo animado de Satoshi Kon

El ciclo El Universo Animado de Satoshi Kon llega a México con la proyección en salas de Cinépolis de tres de sus obras más emblemáticas: Perfect Blue, Millennium Actress y Paprika, todas en versiones remasterizadas en 4K. Los espectadores podrán redescubrir el legado del cineasta japonés que revolucionó la animación para adultos con relatos que exploran la identidad, la memoria y los sueños. Sobra decir que esta es una cita imprescindible para los amantes del anime y el cine de autor. ¡Busca los cines participantes en la cartelera!

Con la colaboración de por Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM