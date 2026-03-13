Apertura: The Cheesecake Factory abre un nuevo restaurante en Guadalajara

Guadalajara fue la ciudad donde se inauguró la primera sucursal de The Cheesecake Factory en México en 2014. De esta manera suman dos restaurantes en el estado y alcanzando un total de 11 unidades en el país.

Este nuevo restaurante fue diseñado para ofrecer un espacio donde las personas puedan reunirse, disfrutar y compartir buenos momentos alrededor de la comida , en un ambiente que combina hospitalidad, calidad y una propuesta gastronómica amplia y diversa.

The Cheesecake Factory se distingue por ofrecer una experiencia completa alrededor de la mesa, con más de 200 platillos preparados diariamente, entre los que destacan sus clásicas Glamburgers, una amplia variedad de ensaladas, pastas y especialidades, además del menú SkinnyLicious para quienes buscan opciones más ligeras . Y por supuesto, sus icónicos cheesecakes con más de 30 variedades , que se han convertido en uno de los sellos distintivos de la marca a nivel mundial.

Raúl Cervantes, director de The Cheesecake Factory Alsea estuvo presente en la apertura / Foto: Claudio Jimeno

“Buscamos ofrecer experiencias únicas todos los días, en nuestra cocina y alrededor de nuestras mesas, para que cada persona que entra en nuestro restaurante pueda disfrutar una auténtica y deliciosa comida” , comentó Raúl Cervantes, director de The Cheesecake Factory Alsea.

Actualmente, The Cheesecake Factory tiene presencia en seis estados de la República, y con esta nueva apertura en Guadalajara el restaurante generará más de 200 empleos directos, contribuyendo al desarrollo económico de la región.

Con su apertura en un punto estratégico como La Perla genera nuevos empleos y desarrollo / Foto: Claudio Jimeno

Como parte del compromiso de la compañía con las comunidades donde opera, esta unidad también forma parte de las A perturas con Causa que las marcas de Alsea impulsan junto con el Movimiento Va por Mi Cuenta, respaldado por Fundación Alsea . A través de esta iniciativa, se realizará la donación de una tonelada de granos con el objetivo de contribuir a la alimentación de cientos de personas en comunidades vulnerables.

Ubicado en plaza La Perla, un centro comercial reconocido por su ubicación estratégica en Zapopan y por la variedad de experiencias que ofrece , el restaurante busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para familias, amigos y parejas que desean disfrutar momentos especiales alrededor de la mesa.

Visita La Perla y descubre todo lo que puede ofrecerte este nuevo espacio / Foto: Cortesía

“Nos entusiasma mucho seguir escribiendo la historia de The Cheesecake Factory en Jalisco y hacerlo nuevamente en una ciudad que forma parte de los inicios de la marca en el país” , añadió Raúl.

Con esta apertura, Alsea continúa acercando su experiencia gastronómica a más personas y reforzando la presencia de la marca en una de las ciudades con mayor dinamismo gastronómico del país.

AA