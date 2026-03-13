Este fin de semana ya hay nuevas películas para ver en las salas de cine de la ciudad. Revisa cuáles son las películas que ingresan a la programación de la cartelera de cine tapatía y disfruta en la pantalla grande de la mejor historia para ti.

El testimonio de Ann Lee

Mona Fastvold dirige a Amanda Seyfried en este drama histórico y musical en el que la actriz ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera. De manera rotunda, Seyfried encarna a la fundadora del grupo conocido como “La Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo”, también llamados “shakers”, quienes en el siglo XVIII consolidaron una secta radical . En la versión fílmica, serás testigo de una reflexión audiovisual que lanza una mirada singular y efervescente a la infame líder de un culto.

Filmada en 70mm y con un elenco sólido —Lewis Pullman, Thomasin Mackenzie, Christopher Abbott, Stacy Martin—, El testimonio de Ann Lee es una pieza que le volará la cabeza a los cinéfilos recalcitrantes y que buscan ser testigos de las mejores osadías audiovisuales del momento.

Toma Nota

Seyfried logró nominaciones al Golden Globe y al Critics Choice por su increíble desempeño en este filme.

Es para ti si…

Te gustan las películas confrontativas y exuberantes.

Scarlet

El icónico cineasta japonés Mamoru Hosoda (Perfect Blue) regresa con su más reciente opus, una pieza de anime de visionado complejo y satisfactorio.

Una chica que busca vengar la injusta y traicionera muerte de su padre; sin embargo, muere en el intento. Es así que queda atrapada en un espacio sobrenatural llamado “El Mundo Acrónico”, una especie de pliegue entre el mundo de los vivos y la “tierra eterna”, donde todos los tiempos coinciden . En dicho sitio, Scarlet seguirá obsesionada con concretar su revancha.

Si bien Scarlet es una pieza imperfecta, lo cierto es que el cineasta nipón entrega un trabajo animado de consistente acabado visual, el cual apuesta por el idealismo y la ingenuidad en su recta final, alejándose del cinismo fácil que priva en el cine contemporáneo.

Toma Nota

Este largometraje formó parte de la programación del Festival de Venecia el año pasado y fue parte de la lista corta de candidatas al Oscar a la Mejor Película Animada.

Es para ti si…

Sabes que cualquier película de Hosoda es de visionado obligado para cualquier amante fiel de la animación japonesa.

El Guardián: Último Refugio

Jason Statham hace equipo con Ric Roman Waugh (director de Agente bajo fuego y Greenland: El día del fin del mundo) para ofrecer una película de acción que intentará conquistar a los fans de dicho género.

Un hombre rescata a una jovencita en el mar, sin imaginarse que ese evento detonará una serie de peligrosas situaciones que lo llevarán a confrontar su pasado secreto .

Toma Nota

La cinta fue filmada en Irlanda y en ella verás a Statham realizar muchas de sus escenas de acción.

Es para ti si…

Ves todo, absolutamente todo, en lo que salga Jason.

El vengador tóxico

Nueva versión del filme clásico de “serie B” de 1984, ahora con Peter Dinklage en el papel de la icónica criatura que forma parte de la quintaesencia del cine de género. En este relato, un accidente químico transforma a un conserje viudo en un héroe como ningún otro .

Toma Nota

Este filme fue estrenado en el Fantastic Fest de Austin, cita obligada de los cinéfilos que aman las películas de fantasía, terror y ciencia ficción.

Es para ti si…

Quieres ver a Dinklage asumir un rol por demás icónico.

No te olvidaré

La novela de Colleen Hoover se convierte en un largometraje que explota todos los recursos del melodrama romántico. En este relato protagonizado por Maika Monroe, una mujer joven pierde al amor de su vida en un accidente. Y no sólo eso, además termina en prisión, separada del bebé que ambos tuvieron. Tras purgar su condena, intentará recuperar su vida, pero sólo encontrará obstáculos .

Toma Nota

Este es el proyecto más importante —desde el punto de vista comercial— de la directora Vanessa Casswill a la fecha.

Es para ti si…

Amas las novelas de Hoover.

Socias por accidente

Ithzi Hurtado, quien actualmente tiene en cartelera la comedia ¿Quieres ser mi novia?, dirige ahora a Bárbara de Regil y Angelique Boyer en esta cinta mexicana sobre dos mujeres que comparten un mismo dolor: Quedaron embarazadas de un sujeto que las engañó. Eso las unirá para buscar una forma de vengarse de él .

Toma Nota

Demás de De Regil y Boyer, también actúan Diego Klein, Laura Flores, Gabriela Platas e Isabella Camil.

Es para ti si…

Todos los ingredientes de este filme te invitan a pensar que la pasarás súper bien en el cine.

Dedo de novia

La directora Giselle Elías Karam explora a través del cine documental el matrimonio de sus padres, una pareja de ascendencia libanesa y mexicana, a lo largo de sus 48 años de relación. Una cinta sobre las tradiciones y reglas que rigen a las parejas, así como la vida cotidiana de aquellos que llevan muchos años juntos .

Toma Nota

Este documental dura apenas 64 minutos.

Es para ti si…

Te interesa acercarte a un filme que explora lo cotidiano de la vida en pareja.

David

La clásica historia de “David contra Goliat” es llevada nuevamente al cine, ahora en una versión animada de fino acabado visual. En este relato se conoce a un joven pastor que estará destinado a convertirse en líder y rey, así como a convertirse en protagonista de una icónica batalla .

Toma Nota

La cinta forma parte del catálogo del estudio creador de Sonidos de libertad.

Es para ti si…

Siempre estás buscando opciones de cine “de fe”.

Violentas Mariposas

Un grafitero cruza caminos con una cantante de punk —interpretada de manera contundente por Diana Laura Di, en su rol revelación— en este filme mexicano sobre la posición de la juventud de cara a las injusticias sociales. La pieza es un relato sobre resistencia que es detonada cuando ambos son agredidos por tres policías corruptos .

Toma Nota

Diana Laura ganó El Ojo a la mejor actuación en el Festival de Morelia gracias a este papel.

Es para ti si…

Te gusta apostarle al cine independiente hecho en México.

The Moment. ESPECIAL/+QUE CINE.

The Moment

Los fans de Charli XCX estarán de fiesta porque su cantante favorita está en el cine por partida doble. Primero, porque su música se puede escuchar en “Cumbres Borrascosas”. Segundo, porque ya está en cines The Moment, la historia protagonizada por Charli en el papel de una estrella del pop que intenta lidiar con la fama, mientras se prepara para dar su primer gran concierto .

Toma Nota

En la cinta hay un montón de cameos interesantes.

Es para ti si…

Charli XCX está entre tus cantantes favoritas del mundo entero.

Vivir la tierra

Corre la década de 1990 y muchos de los habitantes de pueblitos rurales en China están migrando masivamente hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. En ese contexto se conoce a un niño de diez años que, sin saberlo, será testigo de los grandes cambios que se vienen para su país .

Toma Nota

La cinta ganó el León de Plata a la Mejor Dirección en la Biennale di Venezia.

Es para ti si…

Quieres ver una de las películas orientales más premiadas del último año.

RE-ESTRENO

El Renacido

El cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu dirige a Leonardo DiCaprio en uno de sus papeles más poderosos: Hugh Glass en El Renacido, un hombre que vivirá un viaje de supervivencia tras ser atacado por un oso en una tierra agreste y gélida.

Con este reestreno se conmemoran 10 años del estreno original de este aplaudido largometraje que, en su momento, brilló en todas las entregas de premios, anotándose alrededor de 200 distintas nominaciones .

Toma Nota

La película ganó tres premios Oscar® en 2016: Mejor Dirección (Iñárritu), Cinefotografía (“El Chivo”) y Actor para Leonardo DiCaprio.

Es para ti si…

Quieres revivir en la pantalla grande este filme que se encuentra en el umbral de convertirse en un auténtico clásico contemporáneo.

XM