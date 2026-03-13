Llega el fin de semana y a partir de este viernes el entretenimiento se hace presente en la Perla Tapatía, desde conciertos, obras de teatro hasta homenajes musicales, que se realizarán en los principales recintos de la ciudad. Consulta cuáles son los mejores eventos en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia. El cantante boricua con reconocimiento internacional regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto en el marco de su gira México Live 2026. Durante hora y media escucha los grandes éxitos así como canciones con nuevos arreglos, en una noche ideal para cantar, bailar y disfrutar de tu artista favorito en vivo. Puertas abiertas a partir de las 18:00 horas.Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco. 18 de marzo, 21:00 hrs. De $1,060 a $5,740. Es una experiencia musical que lleva el reguetón a otro nivel, ya que el espectáculo reinventa los mayores éxitos de Yandel con una orquesta en vivo, fusionando la fuerza del ritmo urbano con la elegancia de los arreglos sinfónicos. Vive una noche llena de energía, innovación y una puesta en escena única, donde cada tema adquiere una nueva dimensión sin perder la esencia del género.Auditorio Telmex. 19 de marzo, 21:00 hrs. De $720 a $1,780. $1,980 VIP.El cantante argentino de reggae regresa al escenario jalisciense para dar un concierto cargado de emoción y mensajes que llegan al corazón. Si eres fan del músico o del género, goza de una presentación en la que el cantante hará un recorrido por sus grandes éxitos así como sus recientes canciones en una gran velada.Auditorio Telmex. 18 de marzo, 21:00 hrs. De $510 a $1,560. $1,900 VIP.Dentro de la gira DD40 Mikel Erentxun Duncan Dhu Tour 2026 se brindará un concierto en la Perla Tapatía, en el que se escucharán todos los clásicos de la agrupación española de pop, Duncan Dhu, desde Por tierras escocesas hasta El Duelo. Disfruta de una velada de recuerdos con Mikel Erentxun en la voz, Rubén Caballero en la guitarra, Mikel Azpiroz en los teclados, Fernando Neira en el bajo e Igor Telletxea en la batería.Teatro Diana. 18 de marzo, 21:00 hrs. De $600 a $2,200.La agrupación mexicana de ska sigue de gira celebrando 30 años de trayectoria, por lo que visita la Perla Tapatía, donde ofrecerán un concierto que se convertirá en una gran fiesta. Disfruta de un viaje sonoro a través de las canciones que han marcado generaciones, fusionando ska, rebeldía y pasión en una misma velada.Auditorio Telmex. 13 de marzo, 21:00 hrs. De $600 a $1,500. Es una obra de teatro protagonizada por Jaqueline Andere y Sergio Basañez. La comedia dirigida por Emyliano Santa Cruz aborda la historia de una madre desesperada por seguir viviendo en su departamento, dos hijos inconscientes y un hijo dispuesto a llegar a acuerdos. Si te gusta el teatro esta es una buena opción para divertirte con tu compañía favorita.Teatro Galerías. 19 de marzo, 19:00 hrs. $500, $650 y $750.La Orquesta Sinfónica Universal celebra la música del icónico cantante mexicano Juan Gabriel con solistas invitados en vivo y proyecciones dentro del recinto con esta coproducción de Palcco con la que se inaugura el ciclo sinfónico Voces eternas de México. El espectáculo que fusiona arreglos sinfónicos inéditos, la esencia del mariachi, las voces de Arnoldo Tapia, Mayela Orozco “La Consentida” y Paulo Mendoza, y las proyecciones que transformarán cada canción en una experiencia sensorial e inmersiva única.Palcco. 14 de marzo, 20:30 hrs. De $800 a $1,200.Es una obra de teatro de Sara Pinet y Alejandro Ricaño, en la que la trama se centra en Nata y su perro Toto. Juntos emprenderán un viaje que cambiara sus vidas, pues ella busca sanar su corazón y él solo quiere encontrarla. Disfruta de una conmovedora historia de pérdida, soledad y el amor que dan los perros a los humanos de manera incondicional. Con tu boleto de entrada apoyas al refugio de perros Instinto A.C.Teatro Galerías. 13 de marzo, 20:30 hrs. $485, $550, $800, $900 y $1,100.Escenika Teatro Bar de Palcco. 13 de marzo, 21:00 hrs. $925.Estudio Diana. 14 de marzo, 20:00 hrs. $180.Escenika Teatro Bar de Palcco. 14 de marzo, 20:00 hrs. $1,500.Teatro Diana. 15 de marzo, 20:00 hrs. De $500 a $1,200.Proyección y orquesta. Teatro Galerías. 15 de marzo, 13:30 y 17:00 hrs. $560, $785 y $900.Teatro Galerías. 18 de marzo, 20:00 hrs. $350, $500, $650 y $750.Teatro Diana. 19 de marzo, 21:00 hrs. De $400 a $800. XM