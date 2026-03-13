Llega el fin de semana y a partir de este viernes el entretenimiento se hace presente en la Perla Tapatía, desde conciertos, obras de teatro hasta homenajes musicales , que se realizarán en los principales recintos de la ciudad. Consulta cuáles son los mejores eventos en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia.

Ricky Martin regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Ricky Martin

El cantante boricua con reconocimiento internacional regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto en el marco de su gira México Live 2026 . Durante hora y media escucha los grandes éxitos así como canciones con nuevos arreglos, en una noche ideal para cantar, bailar y disfrutar de tu artista favorito en vivo. Puertas abiertas a partir de las 18:00 horas.

Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

18 de marzo, 21:00 hrs.

De $1,060 a $5,740.

El concierto Yandel Sinfónico se presentará en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Yandel Sinfónico

Es una experiencia musical que lleva el reguetón a otro nivel, ya que el espectáculo reinventa los mayores éxitos de Yandel con una orquesta en vivo, fusionando la fuerza del ritmo urbano con la elegancia de los arreglos sinfónicos . Vive una noche llena de energía, innovación y una puesta en escena única, donde cada tema adquiere una nueva dimensión sin perder la esencia del género.

Auditorio Telmex.

19 de marzo, 21:00 hrs.

De $720 a $1,780. $1,980 VIP.

Dread Mar I ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Dread Mar I

El cantante argentino de reggae regresa al escenario jalisciense para dar un concierto cargado de emoción y mensajes que llegan al corazón . Si eres fan del músico o del género, goza de una presentación en la que el cantante hará un recorrido por sus grandes éxitos así como sus recientes canciones en una gran velada.

Auditorio Telmex.

18 de marzo, 21:00 hrs.

De $510 a $1,560. $1,900 VIP.

Mikel Erentxun dará un concierto en el Teatro Diana. NOTIMEX.

Mikel Erentxun

Dentro de la gira DD40 Mikel Erentxun Duncan Dhu Tour 2026 se brindará un concierto en la Perla Tapatía, en el que se escucharán todos los clásicos de la agrupación española de pop , Duncan Dhu, desde Por tierras escocesas hasta El Duelo. Disfruta de una velada de recuerdos con Mikel Erentxun en la voz, Rubén Caballero en la guitarra, Mikel Azpiroz en los teclados, Fernando Neira en el bajo e Igor Telletxea en la batería.

Teatro Diana.

18 de marzo, 21:00 hrs.

De $600 a $2,200.

Panteón Rococo se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/OCESA • CÉSAR VINCUÑA.

Panteón Rococo

La agrupación mexicana de ska sigue de gira celebrando 30 años de trayectoria, por lo que visita la Perla Tapatía, donde ofrecerán un concierto que se convertirá en una gran fiesta. Disfruta de un viaje sonoro a través de las canciones que han marcado generaciones, fusionando ska, rebeldía y pasión en una misma velada.

Auditorio Telmex.

13 de marzo, 21:00 hrs.

De $600 a $1,500.

"La velocidad del otoño" se presentará en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

La velocidad del otoño

Es una obra de teatro protagonizada por Jaqueline Andere y Sergio Basañez. La comedia dirigida por Emyliano Santa Cruz aborda la historia de una madre desesperada por seguir viviendo en su departamento, dos hijos inconscientes y un hijo dispuesto a llegar a acuerdos . Si te gusta el teatro esta es una buena opción para divertirte con tu compañía favorita.

Teatro Galerías.

19 de marzo, 19:00 hrs.

$500, $650 y $750.

"El divo sinfónico" se presentará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSAL.

El divo sinfónico

La Orquesta Sinfónica Universal celebra la música del icónico cantante mexicano Juan Gabriel con solistas invitados en vivo y proyecciones dentro del recinto con esta coproducción de Palcco con la que se inaugura el ciclo sinfónico Voces eternas de México . El espectáculo que fusiona arreglos sinfónicos inéditos, la esencia del mariachi, las voces de Arnoldo Tapia, Mayela Orozco “La Consentida” y Paulo Mendoza, y las proyecciones que transformarán cada canción en una experiencia sensorial e inmersiva única.

Palcco.

14 de marzo, 20:30 hrs.

De $800 a $1,200.

La obra de teatro "Lo que queda de nosotros" dará una función en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Lo que queda de nosotros

Es una obra de teatro de Sara Pinet y Alejandro Ricaño, en la que la trama se centra en Nata y su perro Toto . Juntos emprenderán un viaje que cambiara sus vidas , pues ella busca sanar su corazón y él solo quiere encontrarla. Disfruta de una conmovedora historia de pérdida, soledad y el amor que dan los perros a los humanos de manera incondicional. Con tu boleto de entrada apoyas al refugio de perros Instinto A.C.

Teatro Galerías.

13 de marzo, 20:30 hrs.

$485, $550, $800, $900 y $1,100.

Otros Eventos

El Teatro Diana albergará distintos eventos durante los siguientes días. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Doppler Party

Escenika Teatro Bar de Palcco. 13 de marzo, 21:00 hrs. $925.

Roswell: Where the wild things are tour

Estudio Diana. 14 de marzo, 20:00 hrs. $180.

Código Zero: La culpa es de los 80’s VIP

Escenika Teatro Bar de Palcco. 14 de marzo, 20:00 hrs. $1,500.

Steve Hackett & Genetics

Teatro Diana. 15 de marzo, 20:00 hrs. De $500 a $1,200.

Cómo entrenar a tu dragón

Proyección y orquesta. Teatro Galerías. 15 de marzo, 13:30 y 17:00 hrs. $560, $785 y $900.

Lord Marco Polo

Teatro Galerías. 18 de marzo, 20:00 hrs. $350, $500, $650 y $750.

Soda Infinito

Teatro Diana. 19 de marzo, 21:00 hrs. De $400 a $800.

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