Si eres aficionado al séptimo arte, consulta la cartelera de cine de tu sala preferida y elige la mejor opción para tu entretenimiento. Consulta en este espacio las nuevas historias que puedes ver en la pantalla grande, organiza una salida al cine y disfruta el fin de semana con tus personas favoritas.

Frankenstein

Guillermo del Toro dirige uno de sus proyectos más anhelados, una flamante y ambiciosa adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, donde Oscar Isaac hace el papel del doctor Víctor Frankenstein y Jacob Elordi asume el reto de encarnar a la Criatura.

A todas luces, esta será una de las más grandes experiencias fílmicas de 2025, con un trabajo de cinefotografía, vestuario, maquillaje y sonido que te robarán el aliento, además de una de las historias más poderosas que se hayan escrito.

Toma Nota

En Guadalajara sólo podrá ser vista en la Cineteca FICG, Cine Foro y Cinery Sao Paulo.

Es para ti si…

Nunca te pierdes una película de Guillermo del Toro, ¡por ningún motivo!

Soy Frankelda

El primer largometraje mexicano de stop motion llega finalmente a salas de cine mexicanas tras haber sido exhibido en festivales nacionales como Guadalajara y Morelia.

Basada en el personaje que protagoniza la serie de HBO Max titulada Los sustos ocultos de Frankelda, la cinta cuenta la historia de una joven escritora cuyo camino se cruza con el de un príncipe de un reino onírico y sobrenatural. Juntos, deberán escribir una historia que les cambiará la vida.

Toma Nota

Guillermo del Toro ha dicho que Soy Frankelda “abre una puerta al futuro del stop motion en México”.

Es para ti si…

Amas el cine animado y quieres ser testigo de un momento histórico para el stop motion mexicano.

Springsteen: Música de ninguna parte

Jeremy Allen White, ganador del Emmy y el Golden Globe por la serie El Oso, es el responsable de interpretar a uno de los más totémicos cantautores estadounidenses: Bruce Springsteen. En esta flamante biopic serás testigo de cómo fueron los días de “El Jefe” durante la grabación de uno de sus discos más legendarios, Nebraska, lanzado en 1982. El filme no sólo retrata una parte crucial de la vida de Springsteen, sino que también es testimonio —desde la ficción— de cómo afronta un músico sus actos creativos.

Toma Nota

En la cinta, White canta y toca la armónica él mismo; puedes estar seguro de que verás una de las mejores interpretaciones de su carrera.

Es para ti si…

Te encantan las biopics del rock o si eres fan incondicional de Springsteen.

Good Boy: Confía en su instinto

Una de las actuaciones caninas más aplaudidas del año llega finalmente a las salas de cine del país. En el filme de terror Good Boy, el lomito Indy interpreta a un perro que se muda con su dueño a una casa rural, sólo para descubrir que hay fuerzas sobrenaturales de naturaleza oscura, las cuales quieren dañar a su amo. Por supuesto, Indy hará hasta lo imposible para evitar que la amenaza fantasmal lastime a la persona que más ama.

Por cierto, la película acaba de formar parte de la competencia oficial de Sitges, el festival de cine de terror y fantasía más importante del mundo. Además, Indy ha sido la gran súper estrella de las alfombras rojas de la película.

Toma Nota

Cuando se lanzó el tráiler, la película se volvió viral porque la gente no paraba de “googlear” la pregunta: “¿El perrito muere en la película?”

Es para ti si…

Ya eres fan de Indy, incluso desde antes de ver la película.

Chainsaw Man: La Película — El arco de reze

Tras un largo ayuno, ¡finalmente tenemos una nueva y emocionante historia dentro del universo animado de Chainsaw Man!

En este relato, Denji se enamora de una chica que trabaja en una cafetería. Sin embargo, su historia de maduración y de despertar romántico tomará un giro “explosivo” cuando algunas verdades sean reveladas. Sobra decir que tiene secuencias de acción impresionantes y un trabajo visual que te dejará con la boca abierta.

Toma Nota

La película es clasificación C por su violencia y contenido sexualmente sugerente. De hecho, esta es la primera pieza del estudio Mappa que recibe dicha clasificación.

Es para ti si…

Amas, adoras e idolatras a Chainsaw Man. Eso así, ¡trata de verla en IMAX o en la pantalla más grande que encuentres!

Tesis sobre una domesticación

Camila Sosa Villada y Alfonso Herrera son los protagonistas de este filme dirigido por Javier van de Couter. La cinta cuenta la historia de una actriz trans y su esposo, quienes deciden iniciar un proceso de adopción, enfrentándose así con la conservadora sociedad argentina.

La película —producida por Diego Luna y Gael García— fue nominada al Ariel al Mejor Guion Adaptado y fue proyectada en festivales como el de Morelia, Chicago y el Bafici.

Toma Nota

Camila Sosa Villada no sólo es protagonista del filme, también es autora de la novela en la que está basada la cinta.

Es para ti si…

Te gustan las películas confrontativas y que desafían a los espectadores.

A pesar de ti

La novela Regretting You de Colleen Hoover llega a la pantalla grande con Josh Boone (Bajo la misma estrella) como director. En el reparto verás a Allison Williams y Mckenna Grace como madre e hija, acompañadas de Mason Thames, Scott Eastwood y Dave Franco.

En este filme, una joven madre y su hija tienen una relación ríspida, situación que se ve agravada tras una muerte. Ambas intentarán rehacer sus vidas y reparar su lazo.

Toma Nota

Esta es la segunda novela de Hoover en ser llevada a la pantalla. La primera fue Romper el círculo que, más allá de los escándalos, fue un éxito de recaudación.

Es para ti si…

Te encantan las películas cursis y/o las novelas de Colleen Hoover.

El padre del año

Michael Keaton y Mila Kunis protagonizan esta comedia dramática que cuenta la historia de un hombre que tiene que hacerse cargo de sus hijos cuando su esposa tiene que entrar en un programa de rehabilitación. El protagonista tendrá que recurrir a su hija mayor (y de su primer matrimonio) para que le ayude a convertirse en el padre que nunca logró ser con ella.

Toma Nota

La directora Hallie Meyers ha confesado que escribió el guion con Michael Keaton en mente, ¡y lo consiguió como protagónico!

Es para ti si…

Las dramedies sobre relaciones familiares son lo tuyo.

Re-Estreno

Paranorman. ESPECIAL/LAIKA STUDIOS-TRAFALGAR RELEASING.

Paranorman

Como parte de la celebración por el 20° aniversario del estudio LAIKA, vuelve a los cines una de las grandes joyas del stop-motion, "ParaNorman", la historia de un niño que ve fantasmas y tiene que salvar a su pueblo de una maldición. Pero este aplaudido largometraje no viene solo: incluye un nuevo cortometraje nunca visto, titulado ParaNorman: The Thrifting.

Toma Nota

En su momento, la película recaudó más de 100 millones de dólares y logró ser nominada al Oscar y al BAFTA.

Es para ti si…

Amas toooodas las películas del estudio LAIKA.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM