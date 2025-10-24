Gran Baile de las Rosas: Cena, música y show por una noble causa

El Baile de las Rosas fue un evento con causa organizado por la Fundación J. Enrique Michel Velasco para disfrutar de cena, baile y show, recibidos especialmente por el anfitrión, Enrique Michel Velasco.

La temática de esta velada fueron los 60´s, 70´s y 80´s con la presencia de la gran Orquesta de Enrique Reyes, además de una cena gourmet, barra de destilados, pero también rifas y sorpresas. Las rosas rojas destacaron en la decoración, una alfombra, columnas, un auto clásico y mesas elegantemente decoradas para seguir disfrutando de la noche.

El propósito central del evento fue más allá del entretenimiento, recaudar fondos para la adquisición de una unidad móvil de extracción sanguínea, que permitirá fortalecer las campañas de donación voluntaria y altruista de sangre en la comunidad.

Evento: Baile de las Rosas. Fecha: 18 de octubre. Lugar: Expo Guadalajara.

CP