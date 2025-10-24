Viernes, 24 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Baile de las Rosas

Gran Baile de las Rosas: Cena, música y show por una noble causa

El propósito central del evento fue más allá del entretenimiento, recaudar fondos para la adquisición de una unidad móvil de extracción sanguínea

Por: Xochitl Martínez

María Fernanda Michel y Germán Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

María Fernanda Michel y Germán Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Enrique Michel Velasco durante el Baile de las Rosas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez º

Enrique Michel Velasco durante el Baile de las Rosas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez º

Layla Weisenberger y Lore Michel. GENTE BIEN JALISCO / A. Matínez

Layla Weisenberger y Lore Michel. GENTE BIEN JALISCO / A. Matínez

Paty Chávez. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Paty Chávez. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Paty Chávez. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Paty Chávez. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Baile de las Rosas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Baile de las Rosas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Evelyn Acosta. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Evelyn Acosta. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Rafael Becerra y Cecilia Michel. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Rafael Becerra y Cecilia Michel. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Ana Cristina Valencia y Paloma Ruvalcaba. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Ana Cristina Valencia y Paloma Ruvalcaba. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

El Baile de las Rosas fue un evento con causa organizado por la Fundación J. Enrique Michel Velasco para disfrutar de cena, baile y show, recibidos especialmente por el anfitrión, Enrique Michel Velasco.

La temática de esta velada fueron los 60´s, 70´s y 80´s con la presencia de la gran Orquesta de Enrique Reyes, además de una cena gourmet, barra de destilados, pero también rifas y sorpresas. Las rosas rojas destacaron en la decoración, una alfombra, columnas, un auto clásico y mesas elegantemente decoradas para seguir disfrutando de la noche.

El propósito central del evento fue más  allá del entretenimiento, recaudar fondos para la adquisición de una unidad móvil de extracción sanguínea, que permitirá fortalecer las campañas de donación voluntaria y altruista de sangre en la comunidad.

Evento: Baile de las Rosas.

Fecha: 18 de octubre.

Lugar: Expo Guadalajara.

CP

Temas

  • Baile
  • Silvia Cuevas
  • Antonio Preciado
  • Katya Reyes
  • Rodolfo González
  • Paty Chávez
  • Evelyn Acosta
  • Israel Rueda
  • Enrique Michel Velasco
  • Irma Velázquez
  • Dulces de La Rosa
  • Expo Guadalajara
  • Gente Bien
  • Baile de las Rosas
  • Rafael Becerra
  • Cecilia Michel
  • Claudia Beas
  • Leonel Dakota
  • Bruny Orozco
  • Patricia Maglioni
  • Casiel Ruvalcaba
  • Isela Castillo
  • Gabriel Oceguera
  • Alfonso Orozco
  • María Fernanda Michel
  • Mayte Aceves
  • Nalledka Vega

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones