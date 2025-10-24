A partir de este viernes 24 de octubre el entretenimiento se hace presente en la Perla Tapatía en los diferentes recintos de la ciudad como conciertos, espectáculos, obras de teatro, shows y actividades de tradición. Conoce cuáles son los mejores eventos de la ciudad en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión y el de tu familia.

Chayanne se presentará en el Estadio 3 de Marzo. EL INFORMADOR • A. NAVARRO.

Chayanne

En el marco de su gira Bailemos otra vez el cantante puertorriqueño regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto, en el que promociona su decimoquinto álbum de estudio que da nombre al tour. Disfruta de los temas más recientes de Chayanne como Bailando Bachata, Vivir Bonito, Necesito un segundo, entre otros, así como los éxitos que le han dado fama internacional.

Estadio 3 de Marzo.

25 de octubre, 21:00 hrs.

De $1,098 a $9,333.

Molotov ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Molotov

La banda que ha sacudido escenarios, encendido festivales y puesto a cantar a generaciones enteras se presentará en Guadalajara para ofrecer un esperado concierto en el marco de su gira TXXXR 30 Aniversario, con el que festeja 30 años de carrera. Goza de un potente setlist con letras sin filtro y sus mejores canciones que han marcado historia. Una velada que no te puedes perder llena de energía, actitud y buena música.

Plaza de Toros Nuevo Progreso.

25 de octubre, 21:00 hrs.

De $400 a $1,600.

Fey se presentará en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Fey

La cantante mexicana se presentará en el escenario tapatío dentro de su gira Hits Tour 2025 para ofrecer un concierto, en el que celebra 30 años de trayectoria. El espectáculo promete una gran fiesta musical, en la que hará un repaso por sus éxitos, además de sus recientes canciones como Bailando por ti junto a Esteman.

Arena Guadalajara.

25 de octubre, 21:00 hrs.

De $628 a $4,380.

This is Michael es un espectáculo tributo al Rey del Pop en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

This is Michael

Es un show internacional que rinde homenaje al Rey del Pop, que promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical con un espectáculo renovado y vibrante. Disfruta de una experiencia musical de más de dos horas que captura la esencia de Michael Jackson y su emblemática música.

Teatro Diana.

25 de octubre, 21:00 hrs.

De $350 a $1,500.

El Sótano dará dos funciones en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

El Sótano

La primera obra de terror japonés que conjunta el arte del teatro tradicional, las proyecciones holográficas y videomapping, se presentará en el escenario jalisciense con un renovado elenco que incluye la participación de Ivonne Montero, Luis Felipe Tovar, Camila Suárez y Rafael Perrín. La trama narra las situaciones que atraviesa Ana Müller, una mujer divorciada que se muda con su hija a un edificio viejo, donde la línea entre la realidad y la irrealidad se desdibuja. Recomendado para adolescentes y adultos.

Teatro Galerías.

30 de octubre, 19:00 y 21:30 hrs.

$350, $450, $550 y $650.

El concierto Las voces del amor se realizará en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Las voces del amor

Por primera vez se une en el escenario el talento de voces icónicas de Los Terrícolas de Néstor Daniel, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros, que marcaron generaciones durante más de cuatro décadas, en un concierto único que se realizará en Guadalajara. Disfruta de una velada irrepetible de revivir baladas románticas en un evento lleno de nostalgia y emoción que celebra el legado del amor en la música.

Teatro Diana.

24 de octubre, 20:00 hrs.

De $300 a $1,500.

Disfruta un concierto Candlelight "Celebrando el Día de los Muertos" en Gran Casa Xalisco. ESPECIAL/CORTESÍA CANDLELIGHT.

Candlelight: Celebrando el Día de los Muertos

Es un concierto a la luz de las velas, que traen la magia musical y multisensorial en vivo, el cual en esta ocasión está dedicado al Día de Muertos. El cuarteto String Quartet será el encargado de interpretar 15 temas relacionados con esta celebración como Ghostbusters, Recuérdame, La Llororna, entre otros. Los asientos se asignan según orden de llegada por cada zona. Se recomienda para mayores de ocho años.

Gran Casa Xalisco.

24 de octubre, 21:00 hrs. 1 de noviembre, 19:00 y 21:00 hrs.

De $435 a $840.

Otros Eventos

Ela Taubert se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Kase.O

33 Aniversario. Auditorio Telmex. 25 de octubre, 21:00 hrs. De $350 a $1,380.

Bandalos Chinos

Teatro Estudio Cavaret. 26 de octubre, 20:00 hrs. De $900 a $1,100.

Ela Taubert: Preguntas a las 11:11 Tour

Teatro Diana. 26 de octubre, 19:00 hrs. De $350 a $1,350.

Primal Scream

Teatro Diana. 29 de octubre, 21:00 hrs. De $580 a $1,890.

El extraño mundo de Jack-Orquesta Sinfónica

Teatro Galerías. 29 de octubre, 18:00 y 20:00 hrs. $500, $650 y $800.

