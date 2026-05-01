Bajo una atmósfera cálida y envolvente, la Plazoleta de Legacy Tower se convirtió en el escenario ideal para una velada a la luz de las velas, donde un ensamble de cuerdas rindió homenaje a Queen a través de interpretaciones llenas de sensibilidad y elegancia. En un entorno íntimo y cuidadosamente ambientado, los asistentes disfrutaron de una experiencia musical que fusionó nostalgia, sofisticación y emoción.

Entre luces tenues y una conexión cercana con el público, cada interpretación cobró nueva vida mediante arreglos que resaltaron la fuerza y esencia de temas emblemáticos como Another One Bites the Dust, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Love of My Life, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y We Are the Champions, despertando emoción y complicidad entre los presentes.

La experiencia musical también incluyó composiciones icónicas de otros grandes exponentes de la música, como Bittersweet Symphony de The Verve, Imagine de John Lennon, así como Hey Jude, Don’t Let Me Down, Let It Be y All You Need Is Love de The Beatles, además de Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses, creando un recorrido sonoro que evocó distintas generaciones y emociones.

Con este tipo de experiencias, Legacy Tower continúa consolidando una propuesta de estilo de vida donde la arquitectura, la exclusividad y la cultura se unen para crear momentos memorables para residentes e invitados.

MR