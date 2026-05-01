Viernes, 01 de Mayo 2026

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Gente Bien | Evento

Legacy Tower hace un tributo a Queen

Noche a la luz de las velas

Por: Claudio Jimeno

Legacy Tower hace un tributo a Queen. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Legacy Tower hace un tributo a Queen. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Gladys Issa, Gerardo López, Cecy Flores, Martha Topete, Liz González y Fernanda Ramírez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Gladys Issa, Gerardo López, Cecy Flores, Martha Topete, Liz González y Fernanda Ramírez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Gladys e Viri Issa. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Gladys e Viri Issa. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Valeria Barajas, Vianey Vanegas y Fernanda Martínez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Valeria Barajas, Vianey Vanegas y Fernanda Martínez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Carla Ramírez y Arturo Pérez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Carla Ramírez y Arturo Pérez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Mariana López y Yamil Chavarin. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Mariana López y Yamil Chavarin. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Marisa Gómez y Luciana Salinas. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Marisa Gómez y Luciana Salinas. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Anita Cuevas. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Anita Cuevas. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

José Ruiz y María López. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

José Ruiz y María López. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Lucía García Álvarez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Lucía García Álvarez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Ruth Hernández. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Ruth Hernández. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Gladys Issa, Martha Topete, Liz González y Fernanda Ramírez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Gladys Issa, Martha Topete, Liz González y Fernanda Ramírez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Fernanda Ortega y Liz González. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Fernanda Ortega y Liz González. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Adriana Sarabia y Fabiola García. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Adriana Sarabia y Fabiola García. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Reina Gastélum, Sofía Carranza, Luis Carranza y Emilio Carranza. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Reina Gastélum, Sofía Carranza, Luis Carranza y Emilio Carranza. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Yewdiel Robles, Saúl Robles y Benjamín Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Yewdiel Robles, Saúl Robles y Benjamín Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Legacy Tower hace un tributo a Queen. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Legacy Tower hace un tributo a Queen. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Bajo una atmósfera cálida y envolvente, la Plazoleta de Legacy Tower se convirtió en el escenario ideal para una velada a la luz de las velas, donde un ensamble de cuerdas rindió homenaje a Queen a través de interpretaciones llenas de sensibilidad y elegancia. En un entorno íntimo y cuidadosamente ambientado, los asistentes disfrutaron de una experiencia musical que fusionó nostalgia, sofisticación y emoción.

Entre luces tenues y una conexión cercana con el público, cada interpretación cobró nueva vida mediante arreglos que resaltaron la fuerza y esencia de temas emblemáticos como Another One Bites the Dust, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Love of My Life, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y We Are the Champions, despertando emoción y complicidad entre los presentes.

La experiencia musical también incluyó composiciones icónicas de otros grandes exponentes de la música, como Bittersweet Symphony de The Verve, Imagine de John Lennon, así como Hey Jude, Don’t Let Me Down, Let It Be y All You Need Is Love de The Beatles, además de Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses, creando un recorrido sonoro que evocó distintas generaciones y emociones.

Con este tipo de experiencias, Legacy Tower continúa consolidando una propuesta de estilo de vida donde la arquitectura, la exclusividad y la cultura se unen para crear momentos memorables para residentes e invitados.

MR

Temas

  • Queen
  • Concierto
  • Legacy Tower
  • Gladys Issa
  • Gerardo López
  • Cecy Flores
  • Martha Topete
  • Liz González
  • Fernanda Ramírez
  • Viri Issa
  • Valeria Barajas
  • Vianey Vanegas
  • Fernanda Martínez
  • Carla Ramírez
  • Arturo Pérez
  • Mariana López
  • Yamil Chavarin
  • Anita Cuevas
  • José Ruiz
  • María López
  • Lucía García Álvarez
  • Ruth Hernández
  • Fernanda Ortega
  • Adriana Sarabia
  • Fabiola García
  • Yewdiel Robles
  • Saúl Robles
  • Benjamín Gutiérrez

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