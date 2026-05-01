Es viernes, llega el fin de semana y para muchos es puente, por lo que si eres aficionado al cine, no dudes en disfrutar las películas que estabas esperando en la pantalla grande. Conoce cuáles son las películas que ingresan a la programación de la cartelera de cine tapatía y elige la mejor historia para tu diversión.

El diablo viste a la moda 2

Han pasado dos décadas desde el estreno de El diablo viste a la moda, la celebrada comedia protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. Aquel filme de 35 millones de dólares facturó 325 millones en taquilla y ha trascendido como una auténtica joya de culto.

En esta secuela, la icónica e implacable Miranda Priestly (Streep) se encuentra cerca de su retiro profesional. Su camino volverá a intersectarse con el de Andy Sachs (Hathaway) en un momento crítico para la revista Runway, mientras que Emily Charlton (Blunt) se ha convertido en una pieza decisiva para el futuro de la marca editorial.

Toma Nota

Meryl Streep nunca hace secuelas: las únicas excepciones han sido Mamma Mia! y El diablo viste a la moda.

Es para ti si…

Amaste la primera parte y quieres conocer el destino de estos personajes legendarios.

Hokum: La maldición de la bruja

Una de las películas de terror más comentadas de la temporada llega a salas de cine nacionales para sembrar el desasosiego entre el público. Aclamada por la crítica, Hokum cuenta la historia de un hombre que viaja a una zona remota de Irlanda para poder esparcir las cenizas de sus fallecidos padres. Lo que no sabe es que podría estar por enfrentarse a una inexplicable fuerza sobrenatural.

Protagonizada por Adam Scott, Hokum es la nueva película de Dylan McCarthy, director de Médium: Oddity.

Toma Nota

Al cierre de este texto, Hokum llegó a alcanzar un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Es para ti si…

Quieres ser testigo de una de las películas de miedo más comentadas del momento. ¿Cumplirá con las expectativas?

Bem: Un lémur en fuga

El público infantil podrá celebrar su día a lo grande con el estreno de esta colorida película animada hecha en México. En Bem: Un lémur en fuga, una niña que vive en el ostracismo se hará amiga de un lémur que huye de unos traficantes de animales. Su amistad será puesta a prueba por una malvada mujer que tratará de separarlos.

Toma Nota

Esta es la nueva película de Leopoldo Aguilar, director de Isla Calaca y El secreto del Medallón de Jade.

Es para ti si…

Estás buscando un estreno ideal para celebrar el Día del Niño o para ver en familia durante el puente… o si simplemente eres fan de la animación.

Clika

Bajo la producción de Jimmy Humilde y la dirección de Michael Greene, "Clika" lleva a la pantalla grande la esencia de los corridos tumbados a través de la historia de Chito, un joven músico que busca triunfar tras volverse viral. Entre ambición, identidad y riesgos inesperados, la película retrata el pulso de una generación mexicoamericana.

Toma Nota

Protagonizada por “JayDee”, vocalista de Herencia de Patrones, la película marca su debut actoral y refuerza su vínculo con la cultura que retrata.

Es para ti si…

Te interesa el auge de los corridos tumbados y las historias sobre identidad, éxito y los dilemas del “Sueño Americano”.

That Time I Got Reincarnated as a Slime, la película: Lágrimas del mar celeste

Desde 2018, el anime That Time I Got Reincarnated as a Slime se ha convertido en uno de los favoritos de muchos. Si eres seguidor de esta serie de animación japonesa, seguro que ya estabas esperando Lágrimas del mar celeste.

En este relato, Rimuru Tempest recibe una invitación para disfrutar de unas vacaciones en un resort privado. Sin embargo, la paz no durará mucho, pues una sacerdotisa de un reino subterráneo aparecerá en su camino, buscando ayuda para salvar a su pueblo.

Toma Nota

La película llega a cines mexicanos tras su estreno en salas japonesas el pasado mes de febrero.

Es para ti si…

Estás completamente inmerso en la mitología de esta serie animada.

Abracadáver

Producción jalisciense que, entre la comedia y el cine de género, cuenta la historia de Medea, Merlín y Houdini, tres hermanos expertos en el engaño, quienes deben unir sus talentos para cumplir el último deseo de su padre. Durante una festividad, ejecutarán un complejo plan para robar una invaluable momia y asegurar su fortuna.

Toma Nota

Abracadáver fue la última pieza del fallecido cineasta Pancho Rodríguez como director.

Es para ti si…

Quieres sumergirte en una llamativa propuesta de cine local.

Pre-Estreno

Las ovejas detectives. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Las ovejas detectives

Debido al Día del Niño y al feriado del 1° de mayo, habrá funciones de preestreno de esta comedia familiar protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson, en la que un grupo de ovejas intentarán resolver un intrincado crimen. Si ya mueres por verla, ¡consulta la cartelera! Y recuerda que su estreno oficial será el 7 de mayo.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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