Comienza el fin de semana y la cartelera de cine de la ciudad ofrece nueva programación con el ingreso de largometrajes de estreno. Consulta las historias en este espacio y elige la mejor para organizar una salida a tu sala de cine preferida con tu mejor compañía.

Marty Supremo

Timothée Chalamet acaba de ser noticia tras haber ganado el Golden Globe al Mejor Actor de Comedia gracias a su papel en "Marty Supremo", la historia de un joven que sueña con convertirse en estrella del ping pong. El relato, dirigido por Josh Safdie, se ha convertido en uno de los más aplaudidos del último año. Incluso es parte de los listados de las 10 mejores películas de 2025 tanto del American Film Institute como de la National Board of Review.

Descrita por el cineasta como una pieza sobre la transición entre la juventud y la adultez, Marty Supremo es una pieza estimulante y entretenida que ha logrado convencer a la crítica y al gran público en igual medida.

Toma Nota

Chalamet pasó ocho años entrenando y mejorando en el tenis de mesa para poderse preparar para este papel hasta que finalmente se logró rodar la película.

Es para ti si…

Quieres ver una película que muchos describen como una de las mejores del año y que va que vuela para lograr nominaciones al Oscar.

La única opción

El legendario cineasta Park Chan-wook (Oldboy) regresa con otra joya maravillosa. Protagonizada por Lee Byung-hun (El juego del calamar), "La única opción" cuenta la historia de un hombre que ha pasado varios años sin empleo, sin embargo, ahora tiene un plan para eliminar a su competencia y, finalmente, conseguir un trabajo.

Premiada en los festivales de Toronto y San Sebastián (entre otros), la cinta es una nueva adaptación al cine de la novela The Ax de Donald Westlake y se ha convertido en un éxito pues la taquilla global ya ha duplicado su costo de producción, además de que ha resultado un hit de ventas en los mercados audiovisuales.

Toma Nota

La única opción es la selección de Corea del Sur para buscar la nominación al Oscar como Mejor Película Internacional.

Es para ti si…

Quieres ver la más reciente joya del cine surcoreano.

Exterminio: El templo de huesos

El año pasado, la tercera película de la saga Exterminio se convirtió en un éxito rotundo, pues funcionó bien en taquilla, el público la gozó y la crítica la aplaudió. En aquel filme, Ralph Fiennes atrapó a los espectadores con su papel del doctor Ian Kelson. En ese sentido, El templo de huesos es un spin-off donde ese personaje juega un papel crucial. Además, no se siente como una película “derivada”, sino como una pieza absolutamente estelar dentro de la mitología de 28 Days Later.

Spike (Alfie Williams también repite su papel de la cinta anterior) deberá lidiar con una pandilla asesina, mientras que el doctor Kelson podría llegar a un descubrimiento que le daría la vuelta a la apocalíptica realidad que ambos habitan.

Toma Nota

¡Todavía habrá una película más de Exterminio y podría ser su gran final!

Es para ti si…

Eres un gran fan de esta saga que ha hecho historia dentro del cine apocalíptico.

Tom & Jerry: La brújula mágica

El gato y el ratón favoritos de muchos vuelven a la pantalla grande tras cinco años desde su última aparición en cines. En esta aventura, Tom consigue un trabajo como guardia de seguridad de un museo. La cosa se complica cuando Jerry quiere asistir a una exposición de arte chino. Como es de esperarse, ambos inician una persecución que activa un artefacto ancestral: Una brújula mágica que los transporta a un universo chino lleno de dragones, magos, gárgolas y fantasía en el que creen que Tom es un Dios-gato que ha llegado a salvarlos del mal.

Toma Nota

A pesar de ser personajes muy conocidos de Hanna/Barbera, esta producción fue realizada en China.

Es para ti si…

Eres fiel seguidor de este ratón y de este gato.

El último depredador

Un grupo de amigos organiza un viaje al Caribe para bucear y, con suerte, explorar los restos de un barco imponente de la Segunda Guerra Mundial que está hundido en la zona. Sin embargo, su paseo se convierte en pesadilla cuando quedan atrapados dentro del acorazado. ¿Lograrán escapar del laberinto de hierro antes de que unos peligrosos tiburones logren devorarlos?

Toma Nota

La película no tiene buena nota en los sitios de rating de pelis, pero los fans incondicionales del terror sabemos que tenemos una cita.

Es para ti si…

Siempre ves todas las películas de terror marítimo y tiburones.

RE-ESTRENO

El increíble castillo vagabundo. ESPECIAL.

El increíble castillo vagabundo

Uno de los más bellos y queridos clásicos del Studio Ghibli vuelve a la pantalla grande con el reestreno de este largometraje animado que cuenta la historia de una chica que es convertida en anciana cuando cae en el hechizo de una bruja. Para romper el encantamiento, tendrá que cruzar caminos con un inseguro mago que viaja en un castillo andante.

Toma Nota

En su momento, este largometraje fue nominado al Oscar y ganó el premio del público en Sitges, el festival de cine de fantasía más importante del mundo.

Es para ti si…

Quieres revivir este gran clásico con todo el esplendor de la gran pantalla. Disfrútala solo en Cinemex por tiempo limitado.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM