Regina Rodríguez Sirvent: Orgullosa de su novela con “Las bragas al sol”

Para la escritora Regina Rodríguez Sirvent, visitar Guadalajara fue un gran orgullo y más, saber que su novela estaría dentro de la Feria Internacional del Libro en la edición 2025. Es originaria de Puigcerdá, una localidad en la provincia de Girona, Cataluña, en España. Graduada de psicología y consolidada como escritora, “Las bragas al sol” le ha dado un giro a su vida porque se convirtió en un éxito, que del catalán se tradujo al castellano para seguir su camino y conquistar nuevos lectores alrededor del mundo.

"Las bragas al sol" es su pimera novela / FOTO: ANTONIO RODRÍGUEZ Y JORGE SOLTERO

Tan maravillosa fue la FIL para ella al ver “ríos” de gente consumiendo libros, que recordó con nostalgia el festejo de Sant Jordi en Barcelona, el 23 de abril, donde se celebra el día del libro y del amor, donde la ciudad se llana de rosas rojas y libros. Así que dijo sentirse completamente abrumada por la emoción al estar en esta importante feria, donde realizó entrevistas y presentó su primera novela “Las bragas al sol”, escrita en 2023.

Esta novela está basada en una historia real de cómo ella se fue, al terminar la universidad, a EEUU para cuidar tres niños de altas capacidades en Atlanta. A Rita se le presenta la oportunidad de irse de su pequeño pueblo, donde está su abuela y mentora de la historia, que a pesar de no estudiar sabe mucho de la vida y le habla de cómo otras generaciones no se podían permitir este tipo de lujos, irse y ver qué pasa, porque como dice la escritora, era una generación que lo único que podía hacer en ese momento era sobrevivir, por la pobreza y falta de oportunidades, así que ve en Rita esa oportunidad de irse porque entre sus conversaciones le dice, "qué harás, te vas a quedar a vivir aquí para siempre viendo cómo se secan mis bragas al sol” del que se origina el nombre de la novela, por eso la abuela se da cuenta de que la suerte de Rita es única, porque su tierra estará ahí siempre pero esta llamada de irse, quizá no pueda repetirse.

Este viaje ocurrió en 2008 y la autora relata cómo alejarse de sus sitios habituales fue un reto, pero también descubrir gratamente que en cualquier otro sitio sigue siendo la misma, con las mismas herramientas pero un nuevo paisaje. Es una novela que hace realidad un sueño y en la que los lectores de cualquier edad pueden identificarse, sobre todo porque es una historia de atreverse, “aquí yo lo explico porque haces el gran viaje en tu día a día, es como parar a pensar cuál es tu llamada”, asegura Regina.

Del catalán, su novela se tradujo al castellano para conquistar a nuevos lectores / FOTO: ANTONIO RODRÍGUEZ Y JORGE SOLTERO

Para ella, realizar su presentación en Guadalajara fue un honor, una responsabilidad y un privilegio, venir y hablar de cómo de venir de un pueblo de mil habitantes llamado Puigcerdá, España, y de repente hablar aquí, y que todo empezó en un bar cuando dijo, “voy a empezar a escribir la historia” y después la envió a Puerta Fría a Penguin Random House, “yo no conocía a nadie, nunca había publicado nada, fue de cero y aun así fue mágico, he picado piedra, he mandado muchas bragas a muchísima gente, pero a mí me gusta, es una historia que también vamos a llevar al cine. Es una historia que ha explotado, tiene un lenguaje sencillo, es como me salía a mí, con mucho humor. Es una maravilla, un sueño, me gustaría que trascendiera de manera objetiva. Es un sueño que ha pasado enorme, tenemos tres años así y sigue ahí arriba. Ni yo, ni la editorial pensábamos que iba a pasar, no había pasado algo así en Cataluña, los editores, lo veo reflejado en los ojos de los editores que me dicen ésto no pasa nunca, es un milagro tan bonito porque es el primer libro que muchísima gente se ha leído. Una historia real y bonita que tardé mucho en entender y asimilar lo que me había pasado”.

Actualmente Regina está terminando su segunda novela, está feliz y escribiendo con total libertad sin sentirse influenciada por el éxito que ha tenido la primera. “Esto sobre todo es que yo me lo tengo que pasar bien, inviertes años en una novela, yo quiero ser feliz escribiendo y sentirme libre, explorar todos los niveles, me siento muy feliz por haber sido capaz de no achicarlo”.

Estudió psicología y tiene una empresa de rutas gastronómicas en Barcelona, donde tiene oportunidad de hablar sobre su cultura que tanto le apasiona, historias que hay en los mercados y se siente con el deber de seguirlas contando.

El proyecto de llevar "Las bragas al sol" a la pantalla grande la tiene muy ilusionada, se lo propusieron y va todo en proceso, considera que la historia es tan luminosa que en cine será increíble también.

