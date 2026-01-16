La agenda de entretenimiento se reactiva en la Perla Tapatía y los recintos más importantes de la ciudad ya tienen una atractiva programación, que sin duda atrapará la atención de muchos. Consulta cuáles son las obras de teatro o conciertos que se realizarán a partir de este viernes 16 de enero en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style.

La obra de teatro Veintidós, Veintidós se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Veintidós, Veintidós

Odyn Dupeyron regresa al escenario tapatío con esta obra de teatro para mayores de 12 años, en la que Verónica atraviesa una de las peores crisis en su vida. En este proceso se encuentra con ATT, quien la lleva a confrontar y entender los mejores y peores momentos de su vida, para que reconsidere sus decisiones.

Teatro Galerías.

16 de enero, 20:00 hrs.

$800, $1,000 y $1,200.

Gran Casa Xalisco será la sede del concierto Candlelight: Ed Sheeran se encuentra con Coldplay. ESPECIAL/CORTESÍA FEVER.

Candlelight: Ed Sheeran se encuentra con Coldplay

Los conciertos a la luz de las velas Candlelight ofrecen una mágica experiencia musical y multisensorial en vivo, que en esta ocasión, deleitará al auditorio con la música de Ed Sheeran y Coldplay. El programa contempla más de 10 temas, que serán interpretados por String Quartet. Disfruta de una velada al ritmo de Clocks, Bad Habits, Fix You, Photograph, entre otros.

Gran Casa Xalisco.

16 de enero, 20:30 hrs.

De $350 a $870.

Alejandro Speitzer protagoniza la obra de teatro Cruise, mi última noche en la Tierra en el Teatro Galerías. ESPECIAL/SG PRODUCCIONES.

Cruise, mi última noche en la Tierra

Alejandro Speitzer protagoniza está puesta en escena de Jack Holden, dirigida por Alonso Íñiguez. El poderoso espectáculo unipersonal narra las aventuras y desventuras de un joven que vive con VIH en la tumultuosa década de los ochenta. La obra busca hacer un paralelismo de la época con la actualidad e invita a una reflexión lúdica, divertida, musical, sensual y conmovedora de la evolución del ser humano y su comportamiento social.

Teatro Galerías.

21 de enero, 19:00 hrs.

$600, $1,000 y $1,500.

La comedia de enredos El Seductor se presentará en el Teatro Galerías. AGENCIA EL UNIVERSAL.

El Seductor

Humberto Zurita, Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela protagonizan esta comedia de enredos, dirigida por Zurita. La trama se centra en la vida de Carlos, un hombre mujeriego, caprichoso e incansable que trata de justificar con su encanto y carisma sus infidelidades y su vida de libertinaje. Cuando termina abandonado y sin bienes materiales, la vida le ofrece una oportunidad con un amor sincero que lo rescatará de la soledad.

Teatro Galerías.

22 de enero, 19:00 y 21:00 hrs.

$450, $650 y $850.

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba comienza su primera temporada de 2026 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/ARINACIÓN IMAGO.

OHIR Programa 1: Homenaje a Higinio Ruvalcaba

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, dirigida por Sergio Flores, inicia su temporada 2026 con un recital dedicado al violinista y compositor jalisciense Higinio Ruvalcaba. El programa muestra las diferentes facetas de la creatividad del compositor, que incluye sus dos cuartetos, una en versión original y la otra en versión para orquesta de cuerdas, además de obras para violín y piano. El homenaje ofrece una oportunidad para redescubrir la música de un creador fundamental en la historia cultural del país.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

17 de enero, 19:00 hrs.

$350.

El parque inflable Reto Aventura permanecerá hasta el 1 de febrero en Zapopan. ESPECIAL/CORTESÍA.

Parque Reto Aventura

Es un parque inflable que ofrece una experiencia familiar única, en la que los asistentes se pueden divertir con alrededor de 20 inflables gigantes que simulan un bosque, donde chicos y grandes disfrutarán juntos de una tarde completa. Entre las atracciones está un inflable de 50x30m, donde los papás pueden compartir con los niños, además de una zona para menores de cinco años, un área de descanso, una cafetería y mucho más.

Av. Servidor Público frente a Real Center.

Hasta el 1 de febrero.

Mar.-D 14:00 a 21:00 hrs.

$300 general para niños. $100 acompañantes.

Otros Eventos

Disfruta de la conferencia del doctor Mario Alonso Puig en Palcco. EL INFORMADOR ARCHIVO.

Hoy no me puedo levantar, escolar

Con la Academia de Artes La Fortaleza. Teatro Galerías. 17 de enero, 18:00 y 21:00 hrs. $450, $500, $600 y $750.

Haz lo imposible

Conferencia con el doctor Mario Alonso Puig. Palcco. 22 de enero, 19:00 hrs. De $1,000 a $2,800. $3,100 VIP.

