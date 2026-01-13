Novedades editoriales: Paco de Miguel presenta ¡Porque soy tu madre!

Desde que era niño, Paco de Miguel disfrutaba pasar tiempo entre las señoras, se sentaba a escucharlas y se maravillaba con sus historias. Que si alguien se casó, se divorció, si alguien está en problemas y fue captando esos detalles también en el colegio con las maestra y compañeras, pero supo cómo darle la vuelta a todo esto para convertirlo en comedia, no sólo en los videos, sino también para darle un giro divertido a ciertos traumas de la vida, como él mismo nos lo contó en entrevista para Gente Bien, ya que recientemente presentó su libro ¡Porque soy tu madre!, y tuvo la oportunidad de recibir a sus seguidores en Guadalajara, durante una de las ferias del libro más importantes en Expo Guadalajara.

Caro Acampa, la señora más famosa de la nueva generación / FOTO: ANTONIO RODRÍGUEZ

Caro Acampa, forma parte del universo de Paco de Miguel, una madre en toda la extensión de la palabra que claramente está inspirada en su propia familia, pero con un toque de humor que a la vez, define o toma rasgos de las madres mexicanas. Es precisamente la voz de Caro Acampa, y sus vivencias, las que se cuentan en el libro ¡Porque soy tu madre!, una de las frases icónicas de este país. La señora más famosa de la nueva generación escribe en este libro, editado por Planeta, cómo ser una mamá cool, los básicos para pedir un permiso; las etapas de los hijos como cuando están en la edad de la “punzada”; temas que tienen que ver con la familia como la etiqueta y valores, buenos modales, reuniones familiares, los tipos de parientes, pero también el chismecito de la herencia; incluye en estas divertidas páginas su árbol genealógico para saber el origen de Carito, sin faltar la presencia de su mamá que es incondicional, ya que por criarnos se merecen todo nuestro cariño y porque antes que ser madre, también es hija.

En estas páginas sabrás cómo es ser una mamá cool / FOTO: ANTONIO RODRÍGUEZ

No podía faltar el estilo y el glamour porque es una señora con mucha “percha” y personalidad, dando consejos de las prendas que te pueden sacar de cualquier apuro, también menciona a mujeres que han inspirado diversos estilos. Podrás acompañarla a vivir el choque de dos mundos a través de sus hijas, Melissa y Regina; comparte también remedios caseros, la importancia de cuidarte el cabello, así como su acercamiento a las nuevas tecnologías para integrarlas a su vida diaria, el uso de las redes sociales, las publicaciones de las señoras y su vicio por el teléfono, también con el fabuloso mundo del whats, el chat con las amigas, los stickers. En otro de los capítulos habla de cómo ser la mejor anfitriona, tips para organizar una reunión con tus amigas y como recibirlas, pero también de las reuniones de la chaviza. Comparte un recetario que incluye botanas, platillos, postres y bebidas.

Es un formato ágil que utiliza colores, recuadros, gráficos, incluye actividades, test, tips y finalmente, en estas páginas podrás reconocer a tu mamá… o a ti misma, pero sí podrás disfrutarlas, reír y recordar que ser señora es no fingir quien eres, un distintivo que se debe portar con orgullo.

+ de Paco de Miguel

Creador de un multiverso de personajes en redes sociales. Parodias y personajes que nacieron a través de observar a su familia y a los demás. Ha participado en otros proyectos como LOL: Last One Laughing; la serie de comedia Valiendo Madres, compitió en Master Chef México Celebrity y en 2024, la revista Forbes lo incluyó en la lista Top Creators.

