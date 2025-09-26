Vivamos las tradiciones: Celebra el Día de Muertos con esta nueva colección

Cada otoño, cuando las mariposas monarca regresan a Michoacán, el aire se llena de historias, aromas y colores que nos recuerdan a quienes nos precedieron. Este 2025, Converse celebra esa conexión con su nueva colección Día de Muertos, un homenaje al amor, la memoria y a las raíces que nos sostienen como país.

Estampados creativos y llenos de tradición / FOTO: CORTESÍA CONVERSE

La colección captura la esencia de esta festividad: calaveritas de azúcar, velas y mariposas monarca, mensajeras del alma que guían nuestro recuerdo y nuestra esperanza. Cada par de Chuck Taylor All Star cuenta una historia en sus detalles:

• Un modelo color hueso con estampados tono sobre tono que evocan sobriedad y memoria.

• Otro en negro, vibrante y lleno de vida, con gráficos que celebran nuestra tradición.

Cuando las suelas se unen, aparece el rostro de una calaverita de azúcar; incluso la caja, diseñada especialmente, convierte cada par en una experiencia sensorial y cultural que trasciende el diseño.

FOTO: CORTESÍA CONVERSE

La música acompaña esta narrativa con Jacinto, un cantautor emergente, interpretando “Mariposa”, un tema creado por él especialmente para la campaña que entrelaza la historia de las mariposas, la memoria y la tradición, conectando a jóvenes y adultos con sus raíces.

La cretividad en cada detalle / FOTO: CORTESÍA CONVERSE

Filmada en Pátzcuaro y Tzintzuntzan, Michoacán, la campaña honra la fuerza de la comunidad purépecha, donde las tradiciones se viven y se comparten de generación en generación. Aquí fueron personas reales quienes dieron vida a cada escena:

Isidro Gaona, reconocido como el único artesano en la región que domina la técnica de lacas decoradas con hoja de oro de 23.5 quilates, intervino la guitarra que Jacinto utiliza en escena, una pieza que refleja un arte exclusivo de Michoacán.

Cristina Pérez, junto con su hermana y nuera, moldeó y decoró a mano las calaveritas de azúcar que aparecen en la ofrenda.

Jesús Peña, heredero del oficio que aprendió de su abuelo, creó las velas tradicionales, al tiempo que transmite este saber a sus hijos e imparte sus talleres a la comunidad para mantener viva la tradición.

Pamo Villagómez montó con respeto y detalle cada una de las ofrendas, representando la riqueza de la cultura purépecha.

FOTO: CORTESÍA CONVERSE



Más que una campaña, este proyecto es un reconocimiento sincero a quienes mantienen encendida la llama de nuestras tradiciones y que, con su arte y sus manos, hacen posible que la memoria se transforme en legado.

Además, como parte de este homenaje, algunas de las guitarras decoradas estarán presentes en tres Boutiques Converse estratégicas en la Ciudad de México: Santa Fe, Satélite 2 y Centro Histórico, para acercar a más personas a este arte que trasciende generaciones.

Converse Día de Muertos 2025 no es solo una colección; es una invitación a reconocer y celebrar nuestra riqueza cultural, a honrar lo que nos antecede y a compartirlo con quienes vienen detrás.

FOTO: CORTESÍA CONVERSE



Descubre la historia completa detrás de la colección en el link oficial de Converse México, disponible a partir del 22 de septiembre. También puedes solicitarlo vía DM en Instagram a la cuenta oficial de Converse México.

La venta será exclusiva en converse.com.mx del 22 al 25 de septiembre, a partir de las 9:00 am.

Desde el 25 de septiembre, podrás encontrarla en tiendas físicas de Converse y nuevamente en línea.

Y a partir del 29 de septiembre, estará disponible en retail partners: Liverpool (dama y caballero), Palacio de Hierro (solo caballero) y Mercado Libre. El precio por par será de $2,399.00 MXN, con tallas disponibles del 22 al 10 nacional.

