La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El Conjuro 4: Últimos Ritos”

Los amantes del cine de terror la película El Conjuro 4: Últimos Ritos ya está en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"El Conjuro 4: Últimos Ritos" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La novena entrega del universo cinematográfico de El Conjuro, que ha recaudado más de dos millones de dólares en taquilla llega a las salas de cine nacionales, El Conjuro 4: Últimos Ritos, dirigida por Michael Chaves.

El Conjuro 4: Últimos Ritos. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La cinta ofrece otro emocionante capítulo de este icónico universo basado en hechos reales.

Los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan por última vez como los reconocidos investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una poderosa y escalofriante adición a la franquicia.

El Conjuro 4: Últimos Ritos. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

En esta nueva historia está inspirada en el caso de la familia Smurl, quienes afirman que de 1974 a 1989 su casa estuvo habitada por un demonio.

Los investigadores se verán envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, por lo que se verán obligados a resolverlo todo por última vez.

El Conjuro 4: Últimos Ritos

(The Conjuring: Last Rites)

De Michael Chaves.

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Taissa Farmiga, Ben Hardy, Beau Gadsdon, Kila Lord Cassidy, Elliot Cowan.

Estados Unidos, 2025.

XM

