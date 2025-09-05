Pama: Licor de granada que destaca en la coctelería de verano

Este verano, los cócteles se reinventan con una clara tendencia a lo natural, ligero y propuesta visual. PAMA® Pomegranate Liqueur se posiciona como el aliado perfecto. Reconocido como el primer licor auténtico de granada a nivel mundial, PAMA combina jugo natural de granadas californianas, vodka premium y un toque de tequila 100% agave, ofreciendo un sabor equilibrado entre dulzura y acidez que con su característico color rubí, lo convierten en la base ideal para cócteles refrescantes, elevando cualquier reunión con un toque sofisticado y moderno.

“Para mí, un gran cóctel es como un buen relato: Necesita color, tensión y un final que deje huella. PAMA aporta esos tres elementos en un solo trazo rubí. Cada gota conecta la tradición frutal del Mediterráneo con la energía vibrante del verano mexicano. Es la prueba de que la sencillez puede ser extraordinaria cuando cuentas la historia correcta en la copa”, explica Ricardo Cortizo, responsable de Brand Education & Advocacy de Heaven Hill Brands en México.

Este verano, los sabores se visten de color rubí con el licor de granada PAMA, una joya líquida con un perfil sofisticado, naturalmente dulce y ácido es perfecto para elevar cualquier momento con ligereza y frescura. Inspirados por esta esencia, PAMA comparte tres recetas que capturan la estética y el sabor de la temporada, ideales para preparar en casa sin complicaciones, pero con sabores impactantes y visualmente estéticos.

PAMA Citrus

Este trago es la versión más herbal y sofisticada de un clásico de verano.

Ingredientes y preparación:

En un vaso old fashioned lleno de hielo, añadir 40 ml de PAMA y 10 ml de tequila reposado, que aportará una nota terrosa muy sutil. Posteriormente, exprimir aproximadamente 200 ml de jugo de toronja fresco, mejor si está ligeramente rosado y 5 ml de miel de agave para realzar los cítricos. Endulzar con un toque de miel de agave al gusto y mezclar bien.

Decorar con una rodaja de toronja que flote sobre el hielo, la cual además le dará un boost aromático indiscutible. Es un cóctel que evoca tardes soleadas con sabor mexicano y un giro inesperado de sofisticación.

PAMA Spritz

El nuevo clásico del brunch. Este cóctel es el nuevo favorito del brunch, pensado para quienes disfrutan del toque efervescente de un spritz con un giro afrutado.

Ingredientes y preparación:

Una copa de vino y llénala de hielo; sirve primero 60 ml de PAMA, dejando que su color intenso se asiente en el fondo. Luego agregar partes iguales de prosecco o champagne y agua mineral (aproximadamente 60 y 80 ml, respectivamente) mezclando suavemente para conservar las burbujas.

El toque final: una rodaja de toronja que, además de perfumar el cóctel, lo decora con elegancia. Refrescante, ligero y con ese equilibrio entre lo dulce y lo ácido que despierta el paladar.

Red PAMA

Diseñado para quienes buscan frescura sin complicaciones y con bajo grado de alcohol. Se sirve en copa o vaso preferido con mucho hielo y una frambuesa para decorar.

Ingredientes y preparación:

Para prepararlo utilizar el vaso o copa preferidos, puede ser un highball o incluso una copa balón y llénala generosamente con hielo. Agregar 50 ml de PAMA y 175 ml de agua mineral bien fría, seguido de un toque chispeante de refresco de lima-limón (unos 25 ml). Para equilibrar, añadir 5 ml de jugo de limón fresco y un poco de miel de agave para un toque más dulce. Una o dos frambuesas frescas como topping no solo decoran, sino que complementan y realzan los sabores frutales del cóctel. Ideal para tardes largas y conversaciones ligeras.

Ya sea en una tarde soleada, un brunch entre amigas o una cena al atardecer, cada cóctel con PAMA se convierte en una invitación a brindar con estilo, sin complicaciones y con mucho sabor. Con su color vibrante, bajo contenido calórico y sabor equilibrado, este licor redefine la forma de disfrutar el verano.

Creado en la casa familiar Heaven Hill Brands, PAMA obtuvo Doble Platino como “Mejor Licor de Fruta” en los ASCOT Awards 2021, y fue reconocido con Medalla de Platino en los SIP Awards 2021 (tras ganar Oro e Innovation Star en 2020), reafirmando así su liderazgo en la categoría.

