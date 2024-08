¿Cuáles son los motivos que te llevaron ahí?

“Siempre quise estudiar actuación en Estados Unidos, y, después de una larga búsqueda de escuelas, decidí aplicar a The Lee Strasberg Theatre & Film Institute, donde tuve la oportunidad de asistir y completar satisfactoriamente el conservatorio que ofrece de dos años, gracias a que la escuela me otorgó dos becas completas (una por año)”.

Regina González. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

¿Tienes un proyecto actualmente?

“Sí, con ayuda de un amigo, también tapatío, estoy escribiendo un cortometraje que me gustaría grabar en Guadalajara este otoño”.

¿Qué significa el arte para ti?

“En su forma más general diría que expresividad, tener un conducto por el cual expresar lo que sientes y piensas, a veces sentimientos tan complicados que se vuelve inevitable convertirlos en algo visual, musical o tangible para poder asimilarlos mejor. También, en su forma más específica como actriz, para mí significa el conocerme y aceptar mi persona más auténtica, y sentirme cómoda teniendo esta experiencia frente a una audiencia”.

Regina González. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

¿Qué experiencia tienes en el teatro?

“Mi experiencia en la actuación justamente empezó con teatro cuando yo tenía 10 años e hice una obra escolar donde cursé primaria y secundaria en el Instituto Pierre Faure, y a partir de ahí, yo estuve inscrita en el taller de teatro cada año. Años después, volví a hacer teatro ya como estudiante en Nueva York con presentaciones como una carta de Frida Kahlo a Diego Rivera que convertí en monólogo, obras más clásicas como El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov y muchas producciones de obras contemporáneas”.

¿Qué te inspira?

“Hay dos cosas que son las que más me inspiran como actriz. Primera, el leer un texto bien escrito. Un maestro nos decía siempre en clase que un texto, entre más personal es, más universal se convierte. Entonces, el leer un texto en el que te puedes dar cuenta que está lleno de historia, experiencia y sentimiento del autor, es oro. Y la segunda, el ver a mis amigos actores hacer lo suyo. Lo he dicho mil veces y no me canso de decirlo, ver a actores apasionados, preparados y talentosos inspira a todos los que estamos para verlo, y ni qué decir de la experiencia en la que se convierte cuando se tiene la oportunidad de actuar con ellos en el escenario o frente a la cámara”.

Regina González. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

¿Cuáles son tus proyectos?

“Hasta este momento el único proyecto personal que he llevado a cabo es un cortometraje que co-escribí con mi hermana, dirigí y actué en él, que se llama Ember Alert que ha ganado varios premios en festivales de cine en Nueva York, como el Premio de Reconocimiento en la categoría de Justicia Social/Protesta en The Accolade Global Film Competition. Sin embargo, tengo muchas ideas escritas que me gustaría darles vida en algún momento”.

Ahora que te encuentras de visita en Guadalajara, ¿qué actividades realizas aquí?

“¡Comer, comer y comer! También aprovecho y lo convierto en una actividad social, viéndome con mi familia, amigos y mi novio en mis restaurantes favoritos. También me encanta juntarme con mi familia o amigos a jugar juegos de mesa, u organizar pequeñas escapadas a Tapalpa o a la playa para relajarnos”.

¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado al vivir ahí?

“Más que nada, el empezar de cero. Encontrar mi rutina en un país diferente, con idioma y cultura diferente. También, el extrañar a mi familia y amigos, es difícil despedirme de ellos cada que me regreso. Y, por último, empezar a entrar al ritmo de la industria (audiciones, reuniones, proyectos, networking, etc.) es algo que requiere muchísima paciencia, trabajo y constancia”.

¿En qué producciones has participado?

“Hasta ahorita, he participado más que nada en teatro y en cortometrajes, en inglés y en español. El más reciente fue un cortometraje en español, llamado “El Pumita”, ambientado en 1960s, lo cual estuvo muy divertido. Otro reciente es el cortometraje que grabé hace unos meses pero que está a punto de tener su premiere en Nueva York, que se llama “Crazy Pete”, entre otros. Y, en cuanto a teatro, la producción más reciente fue “El Jardín de los Cerezos” de Anton Chekhov que presentamos en Italia, cerca de Milán”.

Regina González. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

¿Qué satisfacciones te ha dado estar en el escenario?

“Creo que más que nada, el lazo tan fuerte que se crea entre mis compañeros de elenco y yo. La química que se genera entre nosotros y lo fácil y divertido en que se convierte actuar con ellos. También, el hecho de que cada presentación es diferente, la energía, la audiencia, todo está vivo y en un estado constante de cambio, y eso hace que uno como actor esté siempre esperando con ansias el siguiente show”.

NOMBRE COMPLETO: Regina González Calderón.

EDAD: 22 años.

PROFESIÓN: Actriz.

ESTUDIOS: Primaria y secundaria: Instituto Pierre Faure, Preparatoria: Tecnológico de Monterrey y conservatorio de actuación: The Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

REDES SOCIALES: Instagram: @reginaglezc, Website: regina-gonzalez.com

+ de Regina

Libro: La Bailarina de Auschwitz y Muchas vidas, muchos maestros.

Ciudad: Guadalajara.

Bebida: Agua de jamaica.

Lugar Favorito: La playa.

Básicos de tu closet: Falda, jeans y tops de todos los colores.

Perfume: Signorina de Ferragamo.

Color: Morado.

App: Instagram.

Película: Mamma Mia y Eternal Sunshine of a Spotless Mind.

Serie: This is Us.

Pasión: Actuación.

Hobbie: Leer.

Frase: Ningún esfuerzo será en vano.

Fin de Semana perfecto: Pasar el fin de semana en una cabaña en el bosque con mi familia/amigos paseando y jugando juegos de mesa.

A quién admiras: Meryl Streep.

CP