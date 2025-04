Sin pantallas ni escenografías espectaculares, Garbage demostró este viernes en el Teatro Estudio Cavaret que lo suyo sigue siendo la música pura, cruda y poderosa. La banda estadounidense, ícono del rock alternativo de los años noventa, ofreció un concierto intenso y emotivo ante un recinto prácticamente lleno, reafirmando su vínculo con el público mexicano.

Puntualmente a las 21:00 horas, las luces se apagaron y el grito del público marcó el inicio de una noche inolvidable. Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker subieron al escenario sin parafernalia, con apenas un juego de luces sobrio pero eficaz. Desde los primeros acordes de “Queer”, seguidos por “Fix Me Now” y “Empty”, el público se entregó por completo.

“Muchas gracias, Guadalajara”, dijo Manson en español, visiblemente emocionada. A lo largo del concierto, la vocalista mantuvo una conexión cálida y cercana con los asistentes, alternando entre canciones y anécdotas.

La energía aumentó con “The Men Who Rule the World” y estalló con “Wicked Ways”, que incluyó un sampleo de “Personal Jesus” de Depeche Mode, desatando una ovación unánime y un baile sensual de la vocalista.

En un momento de pausa provocado por problemas técnicos en los monitores, Manson se dirigió al público con una reflexión emotiva.

“México fue el primer país en arroparnos, y sé que digo esto cada vez que estoy aquí, porque es cierto que México tiene un lugar muy especial en nuestro corazón, en nuestra historia que no para. Son una audiencia increíble, son unos fans increíbles, gracias por ser amantes de la música, de nuestra música. Guadalajara, están locos. Son increíbles”.

La cantante compartió también una anécdota de su visita reciente a Tequila, donde —junto a su equipo— conoció de cerca el proceso de elaboración de la bebida. El público respondió coreando su nombre, ante lo cual Manson, entre risas, lanzó un juguetón “Fuck you, Guadalajara”, acompañado de un gesto cómplice.

El repertorio continuó con temas como “The Trick Is to Keep Breathing”, “Wolves”, “Cup of Coffee” y “Vow”. La nostalgia se intensificó con un recuerdo especial.

“Venimos a México por primera vez en 1996 y aquí estamos 30 años después. Se siente como una experiencia extraordinaria, como si hubieran pasado solo algunos segundos. No sé muy bien cómo ha sucedido que básicamente hemos duplicado nuestra edad, porque ahora somos más viejos y no hemos tenido una vida muy sana, realmente, y seguimos aquí. No tenemos idea si vamos a durar mucho más tiempo, pero todo este viaje se ha sentido jodidamente increíble”.

El cierre fue en nota alta con los himnos que marcaron a toda una generación: “Special”, “Stupid Girl” y “Only Happy When It Rains”.

CT