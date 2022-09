La escritora sinaloense Patricia Carillo Collard presentó su más reciente libro de cuentos Un modo de estar sobre la Tierra en Guadalajara al lado de Begoña Lomelí, locutora de radio en C7 Jalisco.

Con estudios en Economía en la ITAM, una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Princenton y un diplomado de Creación Literaria en la SOGEM Guadalajara, Patricia Carrillo Collard comenzó a escribir en 2011 explorando el género del cuento, mientras que su primer cuento infantil Encrucijada fue publicado en 2016.

Su más reciente título es Un modo de estar sobre la Tierra, por lo que en entrevista para Gente Bien, la autora platica sobre este nuevo título.

Patricia Carrillo Collard. ESPECIAL/TEXTOFILIA EDICIONES.

Este libro es una serie de cuentos, en donde las protagonistas son mujeres ¿Cómo surge la idea de hacer este libro?

“Este libro empieza antes de ser libro, empieza como los cuentos, a mi me gustan mucho estos temas que tienen que ver con la vida cotidiana, con cuestionar estas cosas que a veces de tan normalizadas que las tenemos o de tan comunes que son, casi no las volteamos a ver; y entonces empecé a escribir varios cuentos y, en determinado momento, me propuse hacer un libro con ellos, que fueran relatos protagonizados por mujeres y que explorará precisamente cómo nos convertimos en las personas que queremos ser, cuando hay todas estas expectativas familiares, sociales, sobre todo”.

¿Cómo fue el proceso de escribir cada cuento?

“Va a dependiendo mucho de lo que yo quiero decir en ese momento, de alguna aproximación que quiera explorar a través de un relato y también del cuestionamiento de cómo tratar mejor ese tema, por ejemplo, hay algunos cuentos que son un poco tristes o dramáticos y hay otros cuentos donde puse mucho humor para explorar y todo eso que se esconde detrás de esa idealización que a veces hacemos de la familia o de la figura materna, entonces voy explorando estos temas de distintas maneras. El libro tiene algunos cuentos, uno está escrito como un correo del hijo a la madre que ya es abuela, en otro hay un par de manuales, entonces siempre estoy explorando distintas maneras de tratar de comunicar y de hacer esta invitación a ver a la otra persona y a reflexionar sobre nosotras mismas(os)”.

¿Cómo elegiste cada uno de los cuentos para crear el libro?

“Al inicio nacieron algunos como cuento, cuando ya me propuse que quería hacer un libro de este tipo, entonces empecé a escribir los demás cuentos con miras a integrarlos en este libro. El proceso de decidir, si todos esos cuentos son protagonizados por mujeres, tratan de una manera o de otra todos estos temas que tienen que ver con cómo vivimos como personas, cómo nos definimos, cómo nos convertimos o no nos convertimos en lo que queremos ser, pero para hacer un libro se necesita más para darle unidad y que no se vea solamente como una recopilación de textos, entonces en ese sentido me gustó mucho regresar a Rosario Castellanos, de hecho, el título del libro viene de un poema de ella, y agrupe los cuentos en distintos temas. El libro tiene cuatro secciones y cada una de estas secciones tiene una epígrafe que también tiene poemas de Rosario Castellanos y que me parece reflejan mucho el espíritu del libro. Los epígrafes abren cada una de estas secciones, la primera es la pareja, la segunda es la familia, la tercera es como madre y la cuarta es entre mujeres, entonces también parte del proceso implicó una parte más minuciosa de elegir que cuento pongo en esta sección".

Patricia Carrillo Collard. ESPECIAL/TEXTOFILIA EDICIONES.

"Este libro fue un proceso de varios años, desde la escritura de los primeros cuentos y también en el proceso de irlo conformando como libro, ya para su publicación, tuve la fortuna que Textofilia se interesara en publicarlo y buscamos bajo la edición Phoner y editorial IUdeG, que también se interesaron por el libro. Hubo un retraso por la pandemia y otras cosas, a finales del año pasado se editó y estoy muy contenta por llegar a muchos lugares”.

¿Cuál fue el mayor reto de hacer “Un modo de estar sobre la Tierra”?

“Cada cuento representa su propio reto, porque son como un universo en sí mismo y es díficil expresar lo que quieres expresar y poder enganchar al lector con cada una de estas historias, pero también fue un reto conformarlo como un libro, luego es dificil tratar de darle esa unidad y que se sienta como un todo y no como esos cuentos aislados. Es díficil saber qué cuentos integrar, a veces tienes otros cuentos que tienes que dejar fuera porque ya no caben”.

¿A quién está dirigido?

“Creo que a todas las personas, luego cometemos el error de pensar ‘ah, pues son relatos sobre mujeres o de mujeres, ha de ser un libro para mujeres’, pero creo que es un error, las mujeres estamos en la vida de todas las personas, todas las personas tenemos alguna mujer en nuestra mente y creo que en ese sentido es un libro que va para todas las personas o que tiene qué ver con ese cuestionamiento que nos hacemos sobre nuestras vidas, una reflexión de nosotros y es una invitación a ver a la otra persona”.

Patricia Carrillo Collard. ESPECIAL/TEXTOFILIA EDICIONES.

¿Cuáles son tus siguientes planes?

“Estoy en la promoción, pero al mismo tiempo estoy escribiendo, trabajando en otros proyectos, tengo a principios de este año terminar de escribir mi primera novela para jóvenes, a la que estoy viendo dónde publicarla; también estoy trabajando en una segunda novela para jóvenes y en un texto de experiencia personal, entonces siempre está uno con diferentes proyectos y libros. En sí, seguir trabajando en estos proyectos, algunos promoverlos y seguir escribiendo”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Si quieren saber más sobre mi estoy en facebook y en instagram como Patrilla Carrillo Collard, tengo también una página de Internet donde comparto algo de mi trabajo, y Un modo de estar sobre Tierra puede conseguirse en librerías”.

Un modo de estar sobre la Tierra de Patricia Carrillo Collard. ESPECIAL/TEXTOFILIA EDICIONES.

Un modo de estar sobre la Tierra

No hay mejor viaje que el que nos lleva al encuentro con nosotros mismos. Los caminos que recorre esta colección de cuentos, llevan a sus protagonistas a cuestionar quiénes son, más allá de sus roles como madre, profesionistas, hijas, hermanas, turistas, señoras de sociedad, esposas, amantes o amigas. Son 23 relatos con mujeres protagonistas a punto de descubrirse o ser descubiertas en su verdad más íntima.

Capaz de invocar tanto la ternura como la más ácida ironía, la autora aprovecha la intensidad del género para plantear más preguntas que respuestas sobre la propia identidad y sobre cómo, a través de ésta, decidimos mirar y habitar el mundo.

Patricia Carrillo Collard

Página Web: www.patriciacarrillocollard.com

Facebook: www.facebook.com/literaturapcc/

Instagram: @patriciacarrillocollard

XM